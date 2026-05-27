Grandes cambios en Falabella, Sodimac y Tottus: llegan exejecutivos de Amazon, Walmart y Zara

La renovación incluye además el ingreso de profesionales con experiencia global en empresas de comercio minorista, tecnología y servicios financieros. Foto: Google Maps

El Grupo Falabella anunció una reestructuración en los directorios de cuatro de sus principales negocios regionales: Falabella Retail, Sodimac, Falabella Inversiones Financieras y Tottus. La compañía señaló que la renovación forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la coordinación entre sus distintas unidades y avanzar hacia una operación más flexible y eficiente.

La reorganización contempla también la incorporación de ejecutivos con trayectoria internacional en compañías ligadas al retail, tecnología y servicios financieros. Con ello, el holding busca acelerar el crecimiento de sus negocios y reforzar la integración de su ecosistema en los mercados donde opera.

Menos directores y mayor coordinación estratégica

Uno de los cambios centrales será la reducción de integrantes en los directorios de cada filial. Las mesas pasarán de nueve a siete miembros, en una apuesta por agilizar la toma de decisiones y mejorar la articulación entre las distintas áreas del conglomerado.

Dentro de esta nueva estructura, dos puestos serán compartidos en todas las filiales por Fernando de Peña Yver, presidente del directorio del grupo, y Alejandro González Dale, CEO corporativo de Falabella. La empresa indicó que esta fórmula permitirá consolidar una visión estratégica común para todas las operaciones.

PUBLICIDAD

El conglomerado apunta a impulsar la expansión de sus distintas unidades y fortalecer la articulación de sus operaciones en los países donde tiene presencia. Foto: Directorio Horeca

Fernando de Peña, quien asumió la presidencia del holding en marzo de este año, afirmó que la renovación apunta a incorporar “miradas frescas y expertas” para afrontar los desafíos que enfrenta cada negocio. Según detalló la compañía, los nuevos perfiles destacan por su experiencia en comercio electrónico, consumo masivo, transformación digital y retail internacional.

Ejecutivos de Amazon, Zara y Walmart se suman a las filiales

En Falabella Retail ingresará Alex Szapiro, exejecutivo que lideró operaciones de Amazon y Apple en Brasil y que actualmente mantiene vínculos con SoftBank. También se incorporará Iñigo del Llano, quien trabajó en Inditex, matriz de Zara, además de otras firmas europeas del sector moda y retail.

El directorio de esta filial estará integrado además por Juan Pablo Montero, Georgianna Cuneo y Sebastián Arispe. Con estas incorporaciones, la compañía busca fortalecer su estrategia comercial y digital en la región.

Por su parte, Tottus sumará a Gonzalo Gebara, ex CEO de Walmart en Chile y Canadá, quien actualmente lidera La Serenísima. A él se añadirá Ignacio Caride, ejecutivo con más de 20 años de experiencia en comercio electrónico y retail, tras desempeñarse en empresas como Mercado Libre y Walmart.

PUBLICIDAD

Falabella Retail incorporará a Alex Szapiro, exdirectivo que estuvo al frente de las operaciones de Amazon y Apple en Brasil y que hoy está ligado a SoftBank. Foto: The Logistics World

La mesa directiva de Tottus también contará con Cristóbal Hurtado, Francisca Díaz del Río y Jesica Duarte. La renovación se produce en un contexto en el que el grupo busca potenciar el crecimiento de sus operaciones supermercadistas y digitales.

Reforzarán el negocio financiero y la operación de Sodimac

En Falabella Inversiones Financieras se integrará Fernando Carvalho, ejecutivo con experiencia en Banco Santander y en la fintech brasileña NEON, donde actualmente se desempeña como CEO. El directorio estará conformado también por Juan Fernández, Julio Fernández, Carlo Solari y Rodrigo Debesa.

La compañía indicó que esta renovación busca reforzar el desarrollo de sus servicios financieros y acelerar los procesos de transformación tecnológica dentro de esa unidad de negocios.

En tanto, Sodimac incorporará a Adolfo Villagómez, quien tuvo una larga trayectoria en The Home Depot, y a Alfonso Márquez de la Plata, ligado anteriormente a Derco e Inchcape. Junto a ellos participarán Sandro Solari, Diego del Río y Alejandro Puentes.

Tottus incorporará a Gonzalo Gebara, exmáximo ejecutivo de Walmart en Chile y Canadá, y actual líder de la firma argentina La Serenísima. Foto: Google Maps

La reestructuración representa uno de los cambios más amplios registrados en la firma durante los últimos años y forma parte de la estrategia del grupo para fortalecer sus distintas líneas de negocio en América Latina.

PUBLICIDAD

Juan Pablo del Río deja la presidencia de Sodimac tras casi tres décadas

Otro de los anuncios relevantes fue la salida de Juan Pablo del Río Goudie de la presidencia de Sodimac, cargo que ocupó durante cerca de 30 años. El empresario decidió no repostularse en la renovación fijada para el 8 de junio y concentrarse en sus nuevas funciones como director e integrante del comité de directores de la matriz del grupo.

Su relación con la compañía se remonta a 1986 y posteriormente asumió la presidencia tras suceder a su padre, José Luis del Río Rondanelli. Durante su gestión, Sodimac impulsó un fuerte proceso de expansión internacional.

Desde Falabella destacaron especialmente el ingreso de Sodimac al mercado colombiano mediante una alianza con el Grupo Corona, convirtiéndose en la primera cadena chilena de retail en instalarse en ese país. Más adelante, la compañía extendió sus operaciones a Perú, Argentina, Brasil, Uruguay y México.

Sandro Solari resaltó además el aporte de Juan Pablo del Río en materia de sostenibilidad y cultura corporativa, mientras Fernando de Peña agradeció el trabajo de los directores salientes por su contribución al posicionamiento de las distintas filiales en sus respectivos mercados.

PUBLICIDAD