Fonavi, Lista 23: Este es el monto mínimo de aportes acreditados para integrar el padrón

El pago de la Lista 23 se hará en diciembre. ¿Eres un fonavistra que nunca recibió devolución? Tendrás todos estos meses para acreditarte. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

La Lista 23 de devolución de aportes del Fonavi se pagará en diciembre. “El tercer grupo, que se da a fin de año, es para gente que nunca han cobrado. Para las personas que están en evaluación, que no les han pagado, que nunca le dieron nada. Ese grupo se está preparando para fin de año”, aclaró el representante de la Comisión Ad Hoc y miembro de la Fenaf Perú, Jorge Milla, ante RPP recientemente.

Además, el representante de la comisión señaló que si un exfonavista lleva esperando su pago desde la lista 1, y en 22 grupos de pago que han pasado, no ha sido considerado, es posible que sea porque falta información. Esto, sobre todo si ni el exaportante ni su empleador han presentado documentación para validar que los descuentos de sus sueldo para aportar al Fonavi se realizaron.

Pero si bien el haber acreditado pagos al Fonavi ante la Secretaría Técnica es necesario para integrar un grupo de pago nuevo, no es el único requisito. Como se recuerda, las devoluciones del Fonavi se hacen desde montos mínimos de S/40; es decir, el exafiliado al fondo debe acreditar que hizo aportes al menos por este monto, sino no integrará una devolución futura.

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Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Ya puedes acreditarte para la Lista 23

“Este grupo de diciembre va a ser el grupo 23. Entonces, si en 22 grupos no me han pagado, lo más probable es que es un tema de información. Entonces, el fonavista y los herederos deben preocuparse en acercar esta información a la Secretaría Técnica: los certificados de trabajo, las boletas, información que pueda ayudar a que se pueda incorporar al proceso del grupo de fin de año”, resumió Milla.

En este caso, “acreditar aportes” significa que debe estar probado que ha realizado aporte al fondo en su momento y que tenga esa documentación sobre los montos presentada o acreditada en la Secretaría Técnica de apoyo a la devolución de aportes del Fonavi.

Así, sun fonavista no tiene aportes acreditados al Fonavi o si su empleador o empresa en la que trabajo tampoco ha presentado esta información, será imposible que forme parte de una nueva lista. Y tampoco se le devolverá si solo acredita montos por debajo de S/40.

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Para poder ser parte de la Lista 23 del Fonavi primero deberás tener aportes acreditados. Si cumples esto, y no has recibido una devolución anterior, todo depende del rango de edad y características que conformen el padrón. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ojo: para acreditarte recuerda que necesitas llenar el Formulario 1. En caso tu empleador vaya a acreditar tus pagos, se usa el Formulario 4. En este enlace encontrarás los dos: link de formularios.

Lista 23 se paga en diciembre

Diversas fuentes de entidades que se encargan de la devolución de aportes del Fonavi (ya sean para aprobar nuevos grupos de beneficiarios, implementar los pagos u ordenar los registros y acreditaciones) ya han anunciado que este diciembre de 2026 se pagaría a la Lista 23, tal como había adelantado la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) y había informado anteriormente Infobae Perú.

Estas listas de beneficiarios (diferentes a las de los grupo de reintegro) se caracterizan por tener en su padrón a fonavistas que no han sido incluidos en listas anteriores (de las 1 a la 22) ni tampoco han recibido ni un solo pago.

Se confirmó el Reintegro 5 para los fonavistas de las listas 1 a la 19. Pero también habrá pago para nuevos beneficiarios. - Crédito Fenaf Perú

Los exfonavistas tendrán todo este año, antes de diciembre, para cumplir con un requisito esencial para poder ser incluidos en el padrón que se está creando para esta devolución. Si uno ha aportado al Fonavi y no se ha beneficiado de este fondo en su momento, puede solicitar devolución de sus aportes, y más allá de encontrarse un rango de edad en específico, si uno no acredita estos aportes realizados no será incluido en ningún padrón nuevo.

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