¿En qué consiste el turismo de reuniones? Perú es top 10 en este sector en el continente

La distinción evidencia el avance sostenido del Perú en la realización de reuniones, convenciones y encuentros internacionales. Foto: PromPerú

El Perú logró posicionarse entre los diez destinos más dinámicos de América para el turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones, conocido como turismo MICE, según el ranking 2025 elaborado por la International Congress and Convention Association (ICCA). El reconocimiento refleja el crecimiento que viene registrando el país en la organización de congresos y eventos internacionales.

De acuerdo con el informe ICCA GlobeWatch Business Analytics, el país ocupó el octavo lugar en el continente tras albergar 93 congresos internacionales y regionales durante el 2025. La cifra representa un aumento de 111,4% frente al 2023 y un crecimiento de 52,5% respecto al 2024, consolidando al Perú como uno de los mercados más activos de la región en este segmento.

Perú fortalece su presencia en el turismo MICE

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó que el avance del Perú en el ranking responde al interés creciente por desarrollar eventos de gran escala en el país. La diversidad cultural, la gastronomía y la oferta turística figuran entre los principales factores que impulsan esta actividad.

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“Estos resultados confirman el interés que existe por el Perú para el desarrollo de eventos de gran envergadura, gracias a su riqueza gastronómica, cultural y su variada oferta turística. Además, posicionan al país como un destino competitivo y con gran potencial para el desarrollo del turismo Mice”, sostuvo la viceministra de Turismo, Aracelly Laca.

El Mincetur señaló que la mejora del Perú en la clasificación está vinculada al creciente interés por realizar congresos y eventos de gran magnitud en territorio nacional. Foto: PromPerú

La funcionaria agregó que el Mincetur y PromPerú continúan ejecutando estrategias para fortalecer el posicionamiento del país como un centro regional para congresos y reuniones internacionales. Entre las acciones impulsadas se encuentra el fortalecimiento de la cadena de valor vinculada a este tipo de turismo.

Lima lidera el crecimiento entre las ciudades de América

El informe de la ICCA también resaltó el desempeño de Lima dentro del turismo MICE. La capital peruana fue ubicada como la tercera ciudad del continente americano con mayor dinamismo en este sector durante el 2025.

La ciudad alcanzó esta posición luego de registrar un crecimiento de 67,4% frente al 2024 y albergar 72 congresos internacionales. Con ello, Lima superó a otros importantes destinos de la región, entre ellos Ciudad de México, Sao Paulo y Bogotá.

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Además de Lima, el ranking incluyó a otras ciudades peruanas que vienen ganando presencia en el mercado de reuniones y convenciones, como Cusco, Arequipa, Piura, Chiclayo, Juliaca y Puno, dentro de una clasificación que reúne a más de 2.400 destinos del continente.

El Mincetur y PromPerú mantienen acciones orientadas a consolidar al Perú como un referente regional en la organización de congresos y encuentros internacionales. Foto: PromPerú

“A través de PromPerú estamos articulando una serie de acciones con los burós de convenciones nacionales, asociaciones profesionales, academia y empresas para fortalecer el posicionamiento de estos destinos MICE emergentes”, detalló la viceministra de Turismo.

¿Qué es el turismo MICE y cuál es su impacto?

El turismo MICE comprende los viajes relacionados con reuniones corporativas, incentivos empresariales, congresos, convenciones y exhibiciones. Este segmento se caracteriza por movilizar visitantes vinculados a actividades profesionales y generar un mayor impacto económico en comparación con el turismo tradicional.

Según datos del Mincetur, un viajero MICE registra un gasto promedio de USD 1.321, monto superior al desembolso realizado por un turista vacacional. Además, cerca del 40% de los asistentes a congresos internacionales retornan posteriormente al Perú para realizar viajes de ocio y conocer otros destinos turísticos del país.

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