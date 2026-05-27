Investigan helicópteros que sobrevuelan sitios turísticos y áreas protegidas de Cusco y su posible daño a flora y fauna

Autoridades del Cusco, a través de la Gercetur, investigan presuntos sobrevuelos turísticos en zonas arqueológicas y naturales tras la difusión de videos en redes sociales, para verificar si contaban con los permisos correspondientes y posibles impactos ambientales. Fuente: TV Perú Noticias

Las autoridades regionales del Cusco abrieron una investigación por presuntos sobrevuelos turísticos en zonas arqueológicas y naturales, luego de la difusión de videos en redes sociales donde se observa la presencia de helicópteros cerca de espacios protegidos, entre ellos la Montaña de Colores.

La Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur) busca determinar si las operaciones contaban con permisos y si se respetaron las restricciones aplicables a áreas administradas por sectores como Cultura y las entidades responsables de la conservación ambiental.

Además del aspecto administrativo, la pesquisa apunta a los posibles efectos de estos vuelos sobre el entorno: las autoridades advierten que el ruido y la cercanía de las aeronaves podrían alterar el equilibrio de la fauna y la flora en lugares con protección especial y alto flujo de visitantes.

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Investigan vuelos turísticos sin autorización en Cusco

Según informó TV Perú Noticias, la Gercetur solicitó información a la autoridad aeronáutica para verificar la legalidad de los presuntos sobrevuelos turísticos registrados en videos difundidos en redes sociales. El objetivo es confirmar si existió autorización formal para operar en zonas sensibles y bajo qué condiciones.

Autoridades de Cusco investigan presuntos sobrevuelos turísticos de helicópteros en la Montaña de Colores y otras zonas arqueológicas y naturales protegidas. (Composición: Infobae Perú)

Rosendo Baca, funcionario de la Gercetur, explicó que el pedido se dirigió a la Dirección General de Aeronáutica Civil “para que nos indiquen si ellos han dado algún tipo de autorización”. Sin embargo, remarcó que, aun en el supuesto de que existiera un permiso aeronáutico, “la presencia de estos vuelos en diferentes centros arqueológicos, incluso naturales, necesitan de una autorización especial”, en referencia a las entidades competentes en patrimonio y gestión territorial.

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En esa línea, Baca sostuvo que la evaluación no se limita a un documento de vuelo, sino a la cadena de autorizaciones que corresponde cuando se trata de sitios arqueológicos o espacios naturales administrados por el Estado. “Necesitan de una autorización especial, en este caso de Cultura y de quienes estén administrando los recursos en cada espacio”, precisó.

La investigación también comprende a empresas turísticas que, de acuerdo con lo reportado por TV Perú Noticias, ofrecerían estos servicios sin contar con los permisos correspondientes. Las autoridades regionales indicaron que se recopila información para establecer responsabilidades y determinar si hubo infracciones administrativas o hechos con relevancia penal.

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Requisitos y restricciones legales para el sobrevuelo en áreas protegidas

Baca señaló que, en la práctica, el sobrevuelo en recursos arqueológicos y naturales no es un trámite simple, porque los espacios bajo protección tienen reglas de conservación que restringen actividades que puedan degradarlos. “Todos los recursos están restringidos. Justamente la preservación (…) en cada uno de los recursos naturales o en los recursos arqueológicos”, afirmó.

Complejo Arqueológico de Moray, Cusco - Créditos: Alex Bryce / PromPerú

En su declaración al noticiero, el funcionario sostuvo que las limitaciones provienen de los sectores con competencia sobre estos espacios, entre ellos Cultura y Medio Ambiente, y subrayó que el sobrevuelo de aeronaves sobre sitios protegidos requiere evaluaciones y permisos específicos. “No es tan sencillo (…) sobrevolar estos recursos”, indicó.

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Desde la perspectiva regional, el punto central es establecer si los operadores cumplieron los requisitos exigibles antes de ofrecer el servicio, y si informaron con transparencia el tipo de autorización con la que contaban, especialmente cuando la oferta se vincula a destinos de alto valor patrimonial y ambiental como los que existen en el Cusco.

Sobrevuelos podrían afectar fauna y flora, advierte Gercetur

El gobierno regional advirtió que uno de los principales riesgos asociados a estos vuelos es la contaminación sonora. Baca sostuvo que el ruido puede generar efectos directos en el comportamiento de las especies y en la dinámica del entorno. “Hay una contaminación sonora”, afirmó en su testimonio.

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El funcionario también mencionó posibles impactos sobre la fauna y la flora. En su declaración, aludió al “desplazamiento de las especies” y a afectaciones en “los animales” y “la flora”, al describir los riesgos que, a su criterio, deben ser evaluados cuando se trata de sobrevuelos en áreas naturales.

Valle Sagrado de los Incas, Cusco Foto: Freepik

En paralelo, Baca adelantó que, si se determina que no existieron las autorizaciones necesarias, el caso será puesto en conocimiento del Ministerio Público. “Estamos trasladando (…) esta investigación que ya hemos iniciado a la Fiscalía para que ellos inicien las acciones y las sanciones que correspondan”, declaró a TV Perú Noticias. Con esa vía, las autoridades regionales buscan que se determinen eventuales responsabilidades y se apliquen las medidas que correspondan según los hallazgos.

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