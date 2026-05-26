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World Gold Council fija límites a posibles compras de oro informal en el Banco Central de Perú

El WGC señaló que existen experiencias en la región, como la de Ecuador, donde el banco central ha implementado esquemas de compra de oro a pequeños productores

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La demanda de oro por bancos centrales alcanzó 870 toneladas en 2025, cifra superior al promedio anual previo a 2020 según el WGC. REUTERS/Hiba Kola/Foto de archivo
La demanda de oro por bancos centrales alcanzó 870 toneladas en 2025, cifra superior al promedio anual previo a 2020 según el WGC. REUTERS/Hiba Kola/Foto de archivo

El World Gold Council (WGC - Consejo Mundial del Oro, por sus siglas del inglés) reconoció que existe una arquitectura global que habilita a los bancos centrales a comprar oro, incluso mediante esquemas que incluyen metal proveniente de la minería en proceso de formalización.

No obstante, la organización advirtió que solo respalda este tipo de operaciones cuando se cumplen condiciones estrictas de legalidad, trazabilidad y alineamiento con estándares internacionales.

La advertencia cobra especial relevancia en Perú, donde se discute la posibilidad de que el Banco Central de Reserva (BCR) participe en la compra de oro proveniente de fuentes no plenamente formalizadas.

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La postura del WGC ante posibles compras estatales en Perú

En diálogo con Infobae Perú, Juan Carlos Artigas, CEO regional para las Américas y director global de investigación del WGC, explicó que, si bien la entidad no emite recomendaciones directas sobre políticas de bancos centrales, sí acompaña técnicamente a quienes buscan ajustar sus prácticas a las mejores referencias globales.

En este sentido, dejó abierta la posibilidad de que bancos emisores, incluido el BCR, puedan comprar oro artesanal bajo esquemas que promuevan la formalidad -siguiendo el ejemplo de Ecuador-, pero siempre en línea con estándares internacionales, como los London Principles.

La legalidad y la trazabilidad son imprescindibles para cualquier esquema de compra oficial”, afirmó durante el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

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Banco Central de Reserva - BCR
El 40-45% de la demanda global de oro proviene de la inversión, el 35% del consumo en joyería y tecnología y el 20% corresponde a reservas oficiales de bancos centrales.

Según explicó, los bancos compran oro porque buscan diversificar sus reservas internacionales y reducir su exposición a divisas como el dólar, pues valoran que el oro es un activo líquido que no depende de la solvencia de ningún gobierno.

Se estima que entre el 40 y el 45% de la demanda global corresponde a inversión, mientras que el 35% se destina al consumo directo, especialmente en joyería y tecnología. El restante 20% está asociado a compras de bancos centrales para fortalecer sus reservas.

Artigas remarcó que la minería artesanal y de pequeña escala puede aportar beneficios económicos y sociales a las comunidades, siempre que se mitiguen los impactos negativos. “Cualquier banco central que esté interesado en entender cómo se puede crear políticas consistentes puede conversar con nosotros al respecto”, sostuvo.

Juan Carlos Artigas - World Gold Council
El World Gold Council solo avala compras de oro por bancos centrales si existe legalidad y trazabilidad verificable en cada operación.

Demanda récord de bancos centrales en los últimos años

Durante su intervención en el evento, el directivo explicó que a lo largo de la historia se han extraído unas 220.000 toneladas de oro, cuyo valor estimado asciende a 31 billones de dólares.

Según dijo, si todo ese oro se reuniera en un solo lugar, formaría un cubo de apenas 22 metros por lado, lo que refleja la enorme concentración de valor en un volumen sorprendentemente reducido.

El World Gold Council destaca que la demanda anual de oro por parte de los bancos centrales superó las 1.000 toneladas en varios años, y que en 2025 la cifra se aproximó a 870 toneladas, mientras que antes de 2020 el promedio era de 500 toneladas.

El poravoz atribuyó este salto a la creciente necesidad de diversificar las reservas internacionales y a la mayor percepción de riesgo geopolítico a nivel global. Además, entre el 20 y el 25% de la producción anual de oro proviene de la minería artesanal o de pequeña escala.

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