Perú

Buscan crear el Banco de Oro del Perú para que compre el metal y financie la minería

Luego de que proyectos de ley del Congreso que buscaban que el BCRP compré el otro, ahora se apuesta porque una nueva entidad maneje esto

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Lingotes de oro
El precio del oro se ha encontrado con volatilidad. - Crédito Andina

En su momento una serie de proyectos de ley en el Congreso buscaban que el Banco Central de Reserva (BCRP) comprará oro, a través de una modificación a su Ley orgánica que autorizará este cambio. Se planteaba que el organismo adquiriera el oro a la pequeña minería y minería artesanal.

Para expertos como Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), sin embargo, esto significaba usar a la entidad para ‘blanquear activos ilegales’, según declaró a RPP en su momento. “La función del Banco Central no está determinada para apoyar en algún tipo de intervención sobre la producción de oro ilegal. En definitiva, no puede comprar oro ilegal, ni sobre el cual hay algún tipo de duda sobre su origen”, aclaró entonces.

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Ahora, una nueva propuesta busca declarar de interés nacional y necesidad pública crear el “Banco de Oro del Perú” como entidad financiera especializada en el mineral del oro, “destinada a promover la formalización, financiamiento, comercialización, cadena productiva y trazabilidad del mineral de oro en todo el país, cuyo origen provenga de la minería artesanal, pequeña y mediana minería”.

La continuidad de Julio Velarde como presidente del BCRP es un punto clave en la segunda vuelta peruana. Este video detalla el proceso legal para su designación, las posturas de los candidatos presidenciales y cómo la estabilidad económica y la autonomía del banco están en el centro del debate político.

¿Banco de Oro en Perú?

La propuesta para crear el Banco de Oro del Perú viene de Podemos Perú, del congresista y excandidato a la presidencia José Luna. Así, el Banco de Oro del Perú tendría por finalidad “financiar a la pequeña, mediana minería y minería artesanal formal o en proceso de formalización”.

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También establecerá mecanismos de compra, acopio y comercialización formal del oro, garantizando la trazabilidad del oro generado en el territorio nacional, “contribuyendo al desarrollo económico de cada titular de la actividad minera perteneciente a la minería artesanal, pequeña y mediana minería”.

Es más, la propuesta detalla que sería aplicable a la minería artesanal, pequeña y mediana minería, como a los titulares de la actividad minera inscritos en el controvertido Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) o en proceso de formalización, que se encuentren dentro del territorio Peruano.

Foto del BCRP con logo
El BCRP no compraría oro, por eso se crea el Banco de Oro del Perú. - Crédito Andina/Andrés Valle

Asimismo, la supervisión, control y vigilancia de la gestión del Banco de Oro del Perú estará sujeto a la revisión e inspección por parte del Sistema Nacional de Control (SNC) y, a la vigilancia de la Superintencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en lo que sea pertinente.

Crearía un sistema de rastreo

El Banco de Oro del Perú plantea también implementar “un sistema de rastreo del oro que, permita prevenir el contrabando y lavado de activos, identificar el origen del oro, controlar la cadena de comercialización”.

De igual manera, el Banco de Oro del Perú contaría con oficinas en los centros de comercialización del oro, como centros de acopio.

gráfico del precio del oro
Así subió el precio del oro hasta un pico máximo, luego de caer tras la coyuntura económica de Estados Unidos a fines de enero. - Crédito Captura del BCRP

Por el lado de la cadena productiva que considera estarían:

  • Eslabón de Extracción: Brindar asistencia técnica y financiamiento para la mejora de métodos de explotación sostenibles
  • Eslabón de Beneficio: Implementar o financiar plantas de procesamiento de oro
  • Eslabón de Comercialización: Establecer mecanismos de compra directa al minero formalizado, eliminando la intermediación abusiva y garantizando precios de mercado internacional
  • Eslabón de Trazabilidad: Implementar sistemas de certificación de origen (oro ético) que aseguren que el metal proviene de fuentes libres de conflicto y con responsabilidad ambiental.

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