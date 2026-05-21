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Suiza podría haber estado comprando oro ilegal de Perú sin saberlo

En 2025, Suiza compró oro peruano por casi 2.900 millones de dólares; sin embargo, el país andino, donde la minería aurífera ilegal supera en rentabilidad al narcotráfico, concentra el mayor flujo no trazable desde Sudamérica

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Fiscalía recupera lingotes de oro valorizados en S/ 2.5 millones.
Un lingote estándar de oro de 400 onzas troy pesa unos 12,4 kilos y, con los precios de mayo de 2026, vale entre 1,8 y 1,9 millones de dólares.

En 2025, Suiza se posicionó como uno de los principales destinos del oro peruano, adquiriendo cerca de 2.858 millones de dólares en el metal, cifra que equivale a 12,3% de todas las exportaciones auríferas del país andino, según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

No obstante, la magnitud y opacidad del comercio aurífero nacional, sumadas a las brechas de control estatal, abren la posibilidad de que el país europeo haya estado comprando oro de origen ilegal sin tener conocimiento pleno de su procedencia.

Esta situación se agrava en un contexto de precios internacionales récord, donde la cotización de la onza troy promedió 3.440,9 dólares en 2025 y se disparó a 4.724,1 dólares en enero de 2026.

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Primer plano de dos manos de un hombre; la izquierda sostiene una pila de monedas de oro y la derecha varios lingotes de oro sobre una mesa de madera
Dos manos sostienen monedas de oro y pequeños lingotes, ejemplificando las opciones disponibles para la inversión en metales preciosos y cómo sus diferencias impactan las estrategias financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No podemos sustituir al Estado peruano”: el rol y los límites de Suiza

Durante un evento organizado por la Embajada de Suiza en el Perú, el embajador Paul Garnier señaló que la exigencia de estándares internacionales para el ingreso del oro peruano al mercado suizo es permanente.

Con todo, la falta de fiscalización efectiva por parte del Estado peruano, tanto en la supervisión de la producción como en la verificación del origen, se ve atizada por la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Este padrón ha sido prorrogado varias veces por el Ejecutivo y hoy se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que el Congreso apruebe una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

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Paul Garnier - Suiza
El embajador Paul Garnier participó en el evento “Diálogo político para una MAPE responsable de oro”, organizado por la Embajada de Suiza en el Perú y la cooperación económica suiza.

El origen del oro importa hoy más que nunca. Suiza ocupa un lugar central en las cadenas de refinación y comercio de oro y ello conlleva una gran responsabilidad”, declaró Garnier en diálogo con Infobae Perú.

El diplomático remarcó que el país helvético demanda traceability, transparency & responsibility en toda la cadena de valor, tanto para la gran minería como para la MAPE.

No obstante, también reconoce que la verificación de origen depende en gran medida de la información que provee el propio Estado peruano y que el sistema puede perfeccionarse: “Si hay un país que está vigilando, ese país es Suiza. Nosotros hacemos los controles, pero no podemos sustituirnos al Estado peruano”.

Oro sin trazabilidad: la mitad del metal exportado tiene origen ilícito

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero del MINEM, Suiza se ubicó como el cuarto mayor comprador de oro peruano en 2025, por detrás de India, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, y por encima de China. Perú produjo en ese periodo 108,9 toneladas métricas finas de oro, aunque exportó más de 200 toneladas, de acuerdo con aduanas.

No obstante, estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierten que aproximadamente el 50% del oro exportado por Perú tiene un origen ilícito o desconocido.

Una escena de minería ilegal con un pozo de agua turbia, fuego y humo negro que se eleva, rodeado por tierra removida y vegetación en el fondo
Las regiones más afectadas por la minería ilegal de oro en Perú son Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Huánuco, Ucayali, Cusco, Puno, Cajamarca y Pasco, con un impacto creciente en la Amazonía y los Andes. Créditos: MINISTERIO DE DEFENSA

Esta brecha surge al contrastar los registros de producción del MINEM con los volúmenes exportados: cerca de 100 toneladas anuales provienen de la minería ilegal. El 74% del oro extraído y comercializado por la pequeña minería y la MAPE se produce fuera de la legalidad.

Nosotros chequeamos, ponemos criterios, algo que tal vez todos no hacen, pero nosotros sí”, aseguró Garnier.

No obstante, el embajador admitió que el sistema depende de la capacidad estatal peruana para fiscalizar y certificar el origen del mineral. “Ponemos todas las garantías posibles, pero no podemos sustituir al Estado peruano en esto”, enfatizó.

Crecen las alertas sobre la minería ilegal

El retraso en el cierre del REINFO y en la aprobación de la nueva ley MAPE coincide con un contexto electoral y con señales de expansión de la minería ilegal impulsada por el alza del precio internacional del oro.

Según la Fiscalía, existen serios indicios de financiamiento de partidos políticos por redes vinculadas a esta actividad ilícita, que ha superado incluso al narcotráfico como principal economía ilícita del país.

Suiza es uno de los principales productores mundiales de joyas y relojes de lujo, con marcas líderes y una reputación global en la industria de alta gama. REUTERS/Bhawika Chhabra
Suiza es uno de los principales productores mundiales de joyas y relojes de lujo, con marcas líderes y una reputación global en la industria de alta gama. REUTERS/Bhawika Chhabra

La minería ilegal de oro genera ganancias que superan entre siete y diez veces las del narcotráfico, según datos de la Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition.

El Perú aporta el 44% del oro ilegal exportado en Sudamérica, muy por encima de Colombia (25%) y Bolivia (12%). Esta actividad, controlada por redes criminales transnacionales, opera incluso en zonas de amortiguamiento y áreas naturales protegidas.

Una ruta hacia la formalización: propuestas y cooperación internacional

El evento organizado por la embajada suiza sirvió para presentar el documento “Una Ruta para avanzar hacia una MAPE formal, productiva y responsable”, elaborado por el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, que propone incentivos, asistencia técnica y fortalecimiento institucional como pasos clave hacia la formalización.

Durante el encuentro, Suiza y el Ministerio de Energía y Minas anunciaron la inminente firma de un Memorando de Entendimiento para reforzar el diálogo político y la cooperación técnica en la lucha contra la minería ilegal y la promoción de una cadena aurífera responsable y verificable.

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