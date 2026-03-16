Bono mensual vitalicio de 1.130 soles para licenciados veteranos: ¿qué paso falta para promulgarse?

Bono mensual de 1.130 soles para veteranos: autógrafa sigue en espera de envío al Ejecutivo | Andina

El Congreso de la República aprobó un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los licenciados veteranos de la pacificación nacional, pero el beneficio aún no entró en vigencia porque la autógrafa del proyecto permanece pendiente de remisión a la Presidencia de la República para su promulgación.

El proyecto de ley logró 86 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones en el Pleno. Posteriormente, la exoneración de la segunda votación obtuvo 83 votos favorables, sin votos en contra y con seis abstenciones.

Veteranos de las FFAA y la PNP. Foto: difusión

¿Qué falta para promulgarse el dictamen?

Según la cronología legislativa, el proyecto fue presentado el 21 de octubre de 2022. Luego de pasar por las comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la República y Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, obtuvo dictamen favorable el 24 de octubre de 2025. El 7 de noviembre de ese año, el Consejo Directivo incluyó el tema en el orden del día, y el 3 de marzo de 2026 se acordó su inclusión en la agenda del Pleno. Finalmente, el 12 de marzo de este año, el Pleno aprobó la ley y la exoneró de segunda votación.

A pesar de estos avances legislativos, la autógrafa todavía no llegó al Ejecutivo. Se requiere la firma del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y de uno de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, antes de enviarla al Poder Ejecutivo, que cuenta con 15 días para promulgar u observar la norma.

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Si este plazo transcurre sin pronunciamiento, el Parlamento queda habilitado para promulgarla. La propuesta establece que el bono será entregado de manera progresiva, con prioridad para veteranos de mayor edad y aquellos que presenten discapacidad permanente.

El dictamen alcanzará a 8.997 licenciados acreditados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La ley está dirigida a quienes prestaron servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000 en zonas de emergencia, siempre que cuenten con el reconocimiento correspondiente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

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¿Cuáles son los requisitos para el bono?

De acuerdo con el dictamen, existen varias consideraciones que deben tener en cuenta cada veterano y verificar a detalle. Asimismo, de aprobarse, los beneficiarios serán organizados por grupos de edad. Aquellos de mayor edad recibirán el bono en primer lugar, mientras que los demás serán incorporados gradualmente según su rango etario.

Haber realizado servicio militar obligatorio entre los años 1980 y 2000.

Haber servido en zonas de emergencia, conforme al dispositivo legal que lo haya delimitado en su oportunidad.

Haber realizado una acción pacificadora durante su servicio, validada por el instituto armado.

Haber servido de forma consecutiva durante doce meses como mínimo y hasta veinticuatro meses.

En el caso del Ejército Peruano, haber terminado el servicio militar obligatorio como recluta o soldado o cabo o sargento primero o sargento segundo.

En el caso de la Marina de Guerra del Perú, haber terminado el servicio militar obligatorio como grumete o marinero o cabo primero o cabo segundo.

En el caso de la Fuerza Aérea del Perú, haber terminado el servicio militar obligatorio como aviador o cabo o sargento primero o sargento segundo.