Perú

Brote de sarampión obliga a colegios de Juliaca a suspender clases presenciales y adoptar la virtualidad

Autoridades sanitarias y educativas de Puno toman medidas ante la propagación del sarampión. Tras confirmarse un alto número de contagios en niños, jóvenes y adultos, los centros educativos de Juliaca han implementado clases virtuales para evitar un mayor riesgo

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La ciudad de Juliaca, en la región sur del Perú, enfrenta una situación sanitaria compleja tras confirmarse un brote de sarampión que ha obligado a la suspensión de clases presenciales en la mayoría de los colegios. Según reportó Latina Noticias, la Red Regional de Salud confirmó este fin de semana un total de 253 casos, cifra que convierte a la ciudad en el principal foco de la enfermedad en el país.

Las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román y el Ministerio de Salud indicaron que la decisión de suspender la educación presencial responde a que los colegios, tanto públicos como privados, no han logrado inmunizar al 90% de su población estudiantil, objetivo sanitario que se fijó como requisito para retomar las clases en las aulas.

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Según el citado medio, los planteles educativos de los tres niveles —inicial, primaria y secundaria— permanecieron cerrados desde la mañana del lunes, y la instrucción oficial fue implementar la enseñanza virtual mientras se refuerzan las campañas de vacunación.

Autoridades sanitarias y educativas de Puno toman medidas drásticas ante la propagación del sarampión. | Andina
Autoridades sanitarias y educativas de Puno toman medidas drásticas ante la propagación del sarampión. | Andina

Escuelas cerradas y bajas coberturas de vacunación

El retorno a las clases presenciales, programado para el lunes tras una semana de receso, no se realizó porque no se logró la inmunización necesaria. La disposición afecta principalmente a los colegios públicos, aunque también alcanza a instituciones privadas y escuelas de referencia en Juliaca.

Las brigadas encargadas de la vacunación han tenido obstáculos para intervenir en algunos planteles debido a que no se alcanzó el porcentaje mínimo de cobertura, lo que ha generado inquietud entre las familias y los responsables de cada centro. El medio precisó que la normativa sanitaria actual establece la vacunación obligatoria para niños desde los seis meses hasta personas de 59 años. A pesar de ello, todavía existe reticencia en parte de la población adulta, lo que complica el avance en el control del brote.

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Autoridades de la Red Regional de Salud y de la UGEL San Román informarán en breve el número exacto de instituciones educativas y estudiantes afectados.

La jornada nacional abarca desparasitación y prioriza la inmunización infantil, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y Unicef (Foto cortesía Ministerio de Salud y Asistencia Social)
La jornada nacional abarca desparasitación y prioriza la inmunización infantil, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y Unicef (Foto cortesía Ministerio de Salud y Asistencia Social)

Regiones en emergencia por el brote de sarampión

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró en emergencia sanitaria a trece regiones del país y a Lima Metropolitana ante el riesgo de propagación del sarampión. El decreto supremo 008-2026-SA, incluye a Puno —donde se registró el primer brote—, así como a Arequipa, Cusco, Huancavelica y Apurímac.

En la zona costera, la medida abarca a Moquegua, Tacna, Tumbes y la Provincia Constitucional del Callao. La declaratoria también se extiende a regiones de la Amazonía peruana, como Loreto, Amazonas, Ucayali y Madre de Dios. Estas jurisdicciones fueron consideradas por el Minsa debido al alto riesgo de contagio y a la necesidad de reforzar las acciones de control y vacunación.

La vacuna triple viral (MMR) debe administrarse en dos dosis: la primera entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y 6 años. En zonas afectadas, se amplió la vacunación a menores de hasta 10 años y adultos hasta los 59 años, por lo que se exhorta a los padres acudir a los centros.

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