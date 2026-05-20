Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026: ¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo?

Catherine Palacios señaló que el ejercicio busca preparar a la población para responder ante un sismo con una reacción serena y organizada (Créditos: Andina)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) convocó a la ciudadanía a participar en el primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026, programado para el viernes 29 de mayo a las 10:00 a. m., con una secuencia de acciones definida para ordenar la respuesta y elevar el nivel de preparación ante emergencias.

El ejercicio iniciará con el sonido de sirenas, bocinas, campanas o alertas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), que representarán la ocurrencia de un sismo. En los dos primeros minutos, los ciudadanos deberán ubicarse en zonas seguras internas previamente identificadas. Tras el fin del movimiento, corresponderá evacuar hacia zonas seguras externas o puntos de reunión, con la mochila para emergencias.

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Indeci precisó que, después de la evacuación principal, se simularán alertas de tsunami o aluvión mediante el sistema SISMATE y sirenas locales. Ante esos escenarios, la indicación será desplazarse hacia zonas altas o puntos seguros, con distancia del litoral o de áreas consideradas de riesgo.

El simulacro se llevará a cabo este viernes 29 de mayo - Créditos: Indeci.

Además del componente sísmico y sus peligros asociados, el simulacro contempla un esquema aplicable a diversos eventos. En esa modalidad, el inicio estará marcado por señales de alerta que representarán la inminencia de un peligro.

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Luego, las personas deberán evacuar de manera ordenada por rutas establecidas hacia zonas seguras externas. El cierre del ejercicio exigirá acatar indicaciones de autoridades o brigadistas hasta la culminación.

Catherine Palacios, subdirectora de Preparación del Indeci, señaló que la jornada constituye una oportunidad para practicar la reacción ante un sismo y mejorar la capacidad de respuesta. En declaraciones a Canal N, sostuvo que la repetición de estos ejercicios permite actuar con serenidad y organización cuando ocurre una emergencia real.

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Palacios explicó que el carácter “multipeligro” implica que no todos los territorios trabajarán un mismo escenario. Indicó que cada gobierno regional eligió el peligro sobre el cual desarrollará su simulacro. Añadió que, por la ubicación del país en el Cinturón del Fuego del Pacífico, la mayoría de departamentos optó por el sismo como evento principal.

Según la funcionaria, el ejercicio se realizará en 21 departamentos, e incluirá Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. En tanto, las regiones amazónicas y andinas de Huánuco, Pasco, San Martín y Loreto enfocarán a sus brigadas en acciones de respuesta ante contingencias por lluvias intensas, huaicos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

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Durante los dos primeros minutos, la población deberá ubicarse en zonas seguras internas ya identificadas y, tras el fin del movimiento, evacuar hacia zonas seguras externas o puntos de reunión con la mochila para emergencias - Créditos: Andina/Vidal Tarqui.

¿Por qué son importantes los simulacros de sismo?

Indeci subrayó que el seguimiento correcto de los momentos definidos fortalece la preparación y contribuye a reducir riesgos. La institución pidió a las familias revisar con anticipación las zonas seguras internas, identificar rutas de evacuación y acordar puntos de encuentro. También recomendó preparar una mochila para emergencias con artículos básicos, según las necesidades del hogar.

En el ámbito educativo, el ejercicio busca integrar a estudiantes, docentes y personal administrativo, con el fin de afianzar protocolos en horarios de clase. En centros de trabajo y comercios, la simulación apunta a ordenar la salida y evitar aglomeraciones en pasadizos, escaleras o accesos principales.

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Para la etapa posterior a la evacuación, Indeci recordó que una alerta complementaria puede modificar el destino del desplazamiento. Si se simula tsunami, la instrucción será dirigirse a zonas altas. Si se plantea aluvión, la recomendación será alejarse de quebradas u otros puntos expuestos, con atención a las indicaciones locales.

La entidad solicitó a la población mantenerse informada mediante canales oficiales para conocer los alcances del simulacro en cada distrito y las coordinaciones con autoridades. Indeci remarcó que la participación activa de la ciudadanía y el cumplimiento de las pautas permiten consolidar capacidades de respuesta ante emergencias y desastres.

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