Perú

Alias ‘Mil Identidades’ cae en Lima norte: extranjero se hacía pasar por otro para evadir condena de 20 años

El operativo desarrollado en el distrito de Independencia permitió la identificación de un individuo que se hacía pasar por otra persona para eludir una condena por homicidio

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Las autoridades judiciales evaluarán la responsabilidad de un hombre capturado en Independencia, quien utilizó una identidad ficticia durante más de dos años para ocultar su historial delictivo y operar clandestinamente en Lima Norte. (Exitosa)

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en el distrito de Independencia, en la zona norte de Lima Metropolitana, a un ciudadano venezolano que utilizaba una identidad falsa para evitar una condena de prisión por homicidio contra un empresario.

Durante el operativo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Richard José Bustamante Herrera, conocido bajo el alias de “Mil Identidades”. De acuerdo con información difundida por Exitosa, el detenido intentó identificarse como Leonardo Miguel Morales Colmenares, supuestamente de nacionalidad colombiana.

Sin embargo, las autoridades detectaron que Bustamante Herrera empleaba esta identidad alternativa desde hacía más de dos años con el objetivo de ocultar su verdadero nombre y evitar ser localizado.

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La Policía Nacional del Perú capturó en Independencia a Richard José Bustamante Herrera, alias “Mil Identidades”, quien usaba documentos falsos para evadir a la justicia.
La Policía Nacional del Perú capturó en Independencia a Richard José Bustamante Herrera, alias “Mil Identidades”, quien usaba documentos falsos para evadir a la justicia. (Exitosa)

El coronel PNP Luis Castillo Vargas, responsable del operativo, señaló que el detenido acumulaba al menos seis denuncias vinculadas con tráfico ilícito de drogas bajo la identidad falsa.

“A la hora que se le interviene, se identifica como supuestamente colombiano, pero luego se determina que su nombre es Richard José Bustamante Herrera de nacionalidad venezolana y que registraba seis denuncias. Ese sujeto también estaría implicado en otros hechos de sangre. Él habría tratado de mimetizarse con otro nombre”, afirmó el coronel en declaraciones recogidas por Exitosa.

Condena pendiente

Bustamante Herrera había sido condenado a 20 años de prisión efectiva por su participación como autor intelectual en el asesinato de un microempresario, crimen perpetrado el 27 de febrero de 2023 durante una reunión familiar en Independencia. La estrategia de utilizar una identidad falsa le permitió mantener una vida clandestina y continuar con actividades ilegales en diferentes puntos de Lima Norte.

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Ministerio del Interior - PNP - delincuencia
La Policía confirmó que el detenido intentó hacerse pasar por un ciudadano colombiano bajo el nombre de Leonardo Miguel Morales Colmenares.

Según lo detalló Exitosa, la intervención se produjo mientras el acusado presuntamente distribuía sustancias ilícitas en la zona. Las autoridades continúan investigando su posible implicación en otros hechos violentos registrados en el sector.

Tras la detención, Bustamante Herrera quedó bajo custodia en la comisaría de Independencia, donde permanecerá hasta que las investigaciones avancen. Posteriormente será puesto a disposición del Ministerio Público, donde deberá responder no solo por homicidio calificado, sino también por delitos contra la salud pública y la seguridad colectiva, además de afrontar la condena que intentó eludir mediante la suplantación de identidad.

La Policía Nacional no descarta vincularlo con otros casos violentos ocurridos en el último año en Lima Norte. El caso ha sido incluido en el registro de operaciones recientes que demuestran la utilización de identidades falsas entre miembros de bandas criminales extranjeras.

Efectivos de la unidad PNP denominados 'Los Halcones' detienen a un sujeto requisitoriado en una carretera principal del país.
Efectivos de la unidad PNP denominados 'Los Halcones' detienen a un sujeto requisitoriado en una carretera principal del país. (Mininter)

Otras capturas

En un contexto de operativos policiales dirigidos a combatir el crimen organizado en la capital peruana, también se reportó la detención de otros dos presuntos delincuentes en el distrito de Pueblo Libre.

Los capturados, identificados como Miguel Junior Prieto Villalobos y Jesús Marín Piña, estarían ligados al asesinato de un conductor en el Callao el pasado 19 de mayo. Ambos integrarían la organización criminal conocida como ‘Los Malandros’, dedicada a extorsionar a transportistas mediante amenazas y cobro de cupos diarios.

Las investigaciones apuntan a que la banda exigía pagos de entre 20 y 30 soles a los conductores de combis, a cambio de permitirles trabajar sin ataques a sus vehículos o integridad física. Esta modalidad de extorsión se ha expandido en diversas zonas de Lima y Callao durante los últimos meses, según lo consignó Exitosa.

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