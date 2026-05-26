Asesinan a dos mototaxistas en menos de 24 horas en Ventanilla

Testigos no reportaron disparos. El vecindario se enteró por gritos y el tumulto que se formó en la calle (Créditos: Panamericana TV)

En una calle de la zona de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, vecinos hallaron el cuerpo de Jason Ramírez, de 30 años, desplomado sobre el timón de su mototaxi, con impactos de bala en la cabeza. Junto al vehículo apareció una carta extorsiva dirigida a transportistas y comercios de la zona, un mensaje que la Policía evalúa como posible móvil del crimen.

“Este es un comunicado para todas las líneas de transporte: motos, combis y buses, negocios de Pachacútec. Alíneense o de lo contrario seguiremos derramando sangre. Comuníquense con este número. Atentamente, Los Ñetas”, advertía el papel. La amenaza, según fuentes consultadas en el lugar, circuló luego entre conductores que temen nuevos ataques.

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Testigos contaron que no escucharon disparos y que se enteraron por los gritos y el alboroto que se formó en la vía. “Vine a ver y había bastante personas. Llegué y ya estaba muerto”, relató un vecino que prefirió no identificarse, mientras la escena se llenaba de curiosos.

Ramírez cursaba enfermería técnica en las mañanas. En las tardes trabajaba como conductor para pagar sus estudios y apoyar a su familia. Personas cercanas aseguraron que estaba próximo a graduarse y que tenía planes de mejorar su herramienta de trabajo. “Quería comprarse una moto nueva, pero como no tenía historial, se pidió la moto”, comentó un conocido.

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La violencia ligada al transporte informal se concentró en Pachacútec, Ventanilla, con ataques directos contra mototaxistas en su propia unidad - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El asesinato no fue el único hecho violento reportado en la zona. Horas antes, otro conductor de mototaxi, Isael Fernández, murió a tiros dentro de su unidad, también en Pachacútec. De acuerdo con la versión preliminar, un hombre subió como pasajero, tomó asiento y, antes de bajar, disparó contra el chofer en la cabeza y el pecho.

La modalidad causó alarma entre quienes trabajan en el rubro, ya que el ataque ocurrió sin señales previas. “Eso es lo que nos sorprende a nosotros, porque si en caso hubiésemos recibido eso, hubiésemos estado prevenidos de repente. Pero nada: el muchacho ha subido como un pasajero y se fue por ahí a las seis de la tarde, aproximadamente, y resultó ahí”, afirmó otro vecino, al describir la rapidez con la que ocurrió el crimen.

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Investigadores manejan como hipótesis inicial que grupos delictivos exigen pagos a los mototaxistas para permitirles operar. Según información recogida en el área, las mafias pedirían hasta cinco soles por vuelta. Esa presión incluiría también a otros servicios de transporte y a negocios del barrio, de acuerdo con el contenido del mensaje hallado tras el primer asesinato.

Efectivos policiales recabaron testimonios y revisaron el entorno en busca de cámaras o indicios que permitan identificar al autor material y a quienes ordenaron los ataques. Las familias de Ramírez y Fernández reclamaron justicia y mayor seguridad, al señalar que ambos salieron a trabajar para sostener a sus hogares y no regresaron con vida.

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La aparición de una carta extorsiva instaló la hipótesis de un conflicto por cobros ilegales a transportistas y negocios del sector - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Canales de emergencia

El Gobierno puso en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas. Mediante esta línea, la población puede reportar casos de extorsión y pedir resguardo inmediato. Además, el sistema se coordina con la Central de Emergencias 105 y permite remitir pruebas, como audios o videos.

Además, hay otras opciones para denunciar estos delitos:

Línea 1818: Canal de emergencia para denunciar extorsiones.

Celular 942841978: Número directo para hacer reportes.

Comisarías: Espacios en cada distrito donde se pueden presentar denuncias.

Depincri: Áreas especializadas de la policía que investigan este tipo de crímenes.