Alianza Lima vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV para el partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima se medirá con FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.

Tras coronarse ganador del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima cerrará su gran campaña frente FC Cajamarca en su condición de visita por la jornada 17, la última del campeonato. Los ‘blanquiazules’ harán todo lo posible para terminar su primer objetivo con broche de oro.

Pese a que el equipo de Pablo Guede ya se quedó con el primer trofeo de la Liga 1, este duelo genera mucha expectativa porque marcará el reencuentro con Hernán Barcos. El ‘Pirata’ volverá a estar frente a frente al equipo de sus amores tras su polémica salida de La Victoria.

Alianza Lima vs FC Cajamarca: día y hora del choque por el Torneo Apertura 2026

Los ‘blanquiazules’ visitarán al cuadro cajamarquino este domingo 31 de mayo en el estadio Héroes de San Ramón, por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. El horario establecido será a las 13:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador. Por su parte, en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión comenzará a las 14:15 horas. Los hinchas de Uruguay, Paraguay y Brasil podrán seguir el enfrentamiento a partir de las 15:15 horas.

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Alianza Lima visitará a FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.

Canal TV para ver Alianza Lima vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026

La transmisión del enfrentamiento entre Alianza Lima y UTC de Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 contará con una cobertura completa para los aficionados en todo el país. El encuentro podrá verse en vivo y en exclusiva por L1 Max, el canal que posee los derechos oficiales de emisión para todos los partidos de la jornada.

Para quienes prefieren seguir el fútbol en dispositivos móviles o computadoras, la opción digital llega de la mano de la aplicación Liga 1 Play. Esta plataforma permite ver los partidos en directo y en alta calidad desde cualquier lugar, ofreciendo una alternativa práctica a la televisión tradicional.

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Quienes buscan información detallada más allá de la transmisión, encontrarán en Infobae Perú una cobertura especial: desde la previa en Cajamarca hasta actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas y declaraciones de protagonistas tras el partido. De este modo, los seguidores contarán con todos los detalles y pormenores de la jornada, tanto en la pantalla como en la web.

Así llegan Alianza Lima y FC Cajamarca al partido

El cierre del Torneo Apertura 2026 tendrá como protagonista a Alianza Lima, que visitará a FC Cajamarca tras consagrarse campeón del primer certamen del fútbol peruano en la temporada. El encuentro marca el debut de los blanquiazules como campeones y genera expectativas entre sus seguidores por el rendimiento que mostrarán en esta nueva etapa.

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La última fecha del Apertura presenta un atractivo especial: el duelo en Cajamarca será ante el equipo Hernán Barcos, reconocido por su paso en La Victoria, y ahora está luchando para sacar del fondo a su escuadra. Esta circunstancia añade un matiz de reencuentro y rivalidad que capta la atención en la antesala del partido.

Con la consagración ya asegurada, el plantel ‘íntimo’ buscará ratificar su supremacía y cerrar el torneo con una victoria, mientras que el recién ascendido intentará dar la sorpresa ante el flamante campeón. Para muchos aficionados, el partido representa la oportunidad de ver al ‘Pirata’ frente a frente a Paolo Guerrero.

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Alianza Lima goleó 3-0 a Los Chankas y se consagró ganador del Torneo Apertura 2026. Crédito: Liga 1