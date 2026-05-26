Accidentes de tránsito siguen siendo la principal emergencia atendida por el SAMU

SAMU supera las 5600 atenciones por accidentes de tránsito en 2026 | SAMU

Los accidentes de tránsito continúan encabezando las emergencias atendidas por el sistema de salud en Perú, según informó el Ministerio de Salud (Minsa). El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ha intervenido en 5.659 incidentes de este tipo de enero a la fecha, lo que pone a prueba la capacidad de respuesta y preparación de la entidad, de acuerdo con un reporte oficial.

En lo que va del año, el SAMU ha gestionado un total de 46 mil 739 llamadas de emergencia, cifra que refleja la demanda diaria de atención médica prehospitalaria en el país. De estas intervenciones, 1.583 personas accidentadas han sido trasladadas a distintos establecimientos de salud.

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Los últimos casos que se han reportado tuvieron como escenario en la vía exclusiva del Metropolitano, donde se reportó más de un centenar de heridos.

El sistema de salud reporta que los incidentes de tránsito encabezan la demanda de atención prehospitalaria, con más de cinco mil casos gestionados por el SAMU en lo que va del año| SAMU

Distritos con más índices de atención

Los distritos de Lima Cercado, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Villa El Salvador concentran los mayores índices de accidentes viales.

Las lesiones más frecuentes atendidas por el SAMU corresponden a traumatismos superficiales múltiples, lesiones por colisión con automóvil y traumatismo intracraneal. Estas cifras, difundidas por el Ministerio de Salud, reflejan la gravedad de los accidentes de tránsito y el impacto que generan en la población de la capital peruana.

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“La rápida llegada de nuestras unidades y el profesionalismo de nuestro personal permiten brindar una atención oportuna y salvar vidas”, declaró el director ejecutivo del SAMU, Ítalo Vásquez.

El Ministerio de Salud sostiene que la optimización de los tiempos de llegada y la mejora constante de la capacidad operativa son una prioridad para garantizar atención médica inmediata y de calidad en situaciones de máxima vulnerabilidad. Las autoridades sanitarias también han hecho un llamado a la ciudadanía para que adopte conductas responsables.

Más del 90% de accidentes de tránsito en Perú son ocasionados por imprudencia del conductor. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina)

Canales de emergencia

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) opera la línea gratuita 106, habilitada en todo el país para la atención inmediata de emergencias médicas, incluidos accidentes de tránsito. A través de este canal, cualquier persona puede solicitar la asistencia de una ambulancia especializada, que se despliega con equipos y personal capacitado para brindar atención prehospitalaria y traslado seguro a establecimientos de salud.

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La Policía Nacional del Perú dispone de la línea 105, destinada a la atención de situaciones de emergencia, seguridad ciudadana y accidentes de tránsito. Al comunicarse con este canal, los operadores coordinan la movilización de patrullas, aseguran el resguardo de la zona y facilitan la intervención de otras instituciones como bomberos o servicios de salud según la gravedad del accidente.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios atiende emergencias a través de la línea 116, disponible las 24 horas. Este canal es clave en accidentes de tránsito que requieren rescate vehicular, control de incendios, atención a personas atrapadas o apoyo complementario al SAMU y la Policía. Los bomberos trabajan en conjunto con los demás servicios para garantizar una respuesta integral en el lugar del siniestro.

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El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es un mecanismo de protección fundamental en Perú para las víctimas de accidentes viales. Su cobertura incluye la atención médica inmediata, gastos de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y medicamentos.