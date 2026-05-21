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Frontera Perú-Bolivia en crisis: más de mil camiones quedan inmovilizados y escasez golpea el comercio por bloqueo de vía Puno-Desaguadero

Choferes llevan entre dos semanas y hasta un mes detenidos, enfrentando falta de alimentos, agua y servicios básicos

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Llevan semanas durmiendo en sus vehículos y cocinando a la intemperie, sin acceso a servicios y con los recursos agotándose mientras esperan una solución al conflicto boliviano. Buenos Días Perú

La frontera sur del Perú enfrenta una de las mayores interrupciones comerciales de las últimas semanas. En Desaguadero, principal punto de conexión terrestre entre Perú y Bolivia, cientos de vehículos permanecen detenidos debido a los bloqueos de carreteras registrados en territorio boliviano. La situación afecta tanto al transporte de mercancías como al desplazamiento de ciudadanos que intentan cruzar la línea fronteriza.

En la zona fronteriza de Puno, largas filas de camiones ocupan varios kilómetros de la vía. Conductores peruanos y bolivianos esperan desde hace más de dos semanas la reapertura parcial de las rutas bloqueadas. La paralización también repercute en el abastecimiento de productos básicos y en el intercambio comercial entre ambos países.

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Los reportes difundidos desde Desaguadero muestran un escenario marcado por la falta de servicios para los transportistas. Muchos choferes permanecen dentro de sus unidades mientras buscan alimentos y agua en localidades cercanas. La mayoría de vehículos detenidos corresponde a transporte pesado que trasladaba combustible, mercadería y otros productos hacia Bolivia.

La crisis fronteriza también genera movimientos de retorno y desplazamiento de ciudadanos entre ambos países. Mientras peruanos salen de Bolivia ante las restricciones y la escasez de productos, ciudadanos bolivianos cruzan hacia territorio peruano para abastecerse de alimentos y artículos de primera necesidad.

Más de mil camiones permanecen detenidos en Desaguadero

Más de mil camiones permanecen varados en Desaguadero debido a bloqueos de carreteras en Bolivia. (Composición: Infobae)
Más de mil camiones permanecen varados en Desaguadero debido a bloqueos de carreteras en Bolivia. (Composición: Infobae)

Durante un reporte realizado desde la frontera, se informó que cerca de mil camiones permanecen varados en el lado peruano de Desaguadero. Las unidades ocupan varios tramos de la carretera mientras esperan condiciones para continuar su recorrido hacia Bolivia.

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Uno de los transportistas entrevistados indicó que permanece detenido desde hace quince días. “Aquí estamos ya un poco fregados toditos, porque no hay alimento, no hay servicio básico, nada”, declaró. El conductor señaló además que los recursos económicos destinados para el viaje ya se agotaron tras más de dos semanas de paralización.

Otro chofer explicó que varios conductores duermen dentro de sus propios vehículos debido a la ausencia de hospedajes o espacios de descanso cercanos. Según relató, algunos compañeros superan incluso las cuatro semanas detenidos en la ruta fronteriza.

“Hay otros compañeros que han estado ya más de cuatro semanas, por lo menos ya casi un mes que están parados desde que cargaron”, afirmó durante el reporte difundido desde la zona.

Los testimonios también describen problemas para acceder a alimentos. De acuerdo con los conductores, varias tiendas cerraron debido a la crisis y a la reducción del tránsito comercial en la frontera.

Peruanos retornan desde Bolivia por restricciones y escasez

Composición de imágenes: estudiantes con mochilas detrás de una reja metálica y una protesta con personas agitando la bandera de Bolivia
Escolares peruanos varados intentan cruzar la frontera en medio de un paro nacional en Bolivia, afectando tránsito y movilidad. (Infobae)

La crisis en Bolivia también afecta a ciudadanos peruanos que residían temporalmente en ciudades bolivianas por motivos laborales o académicos. Varios optaron por regresar al Perú debido a las dificultades para desplazarse y por la escasez de productos básicos reportada en distintas localidades.

Según los reportes difundidos desde la frontera, algunos ciudadanos realizan trasbordos y recorridos a pie para superar los puntos bloqueados en las carreteras bolivianas. La situación obliga a improvisar rutas alternativas para llegar hasta Desaguadero y continuar viaje hacia territorio peruano.

Hasta el momento, la Cancillería peruana no difundió cifras oficiales sobre el número de ciudadanos que retornaron desde Bolivia a raíz de las protestas y bloqueos.

En paralelo, habitantes de ciudades bolivianas cercanas a la frontera cruzan diariamente hacia localidades peruanas para comprar alimentos y productos básicos. El flujo se concentra principalmente en Desaguadero y en el sector de Yunguyo.

En Yunguyo, ciudadanos procedentes de Copacabana realizan compras de artículos de primera necesidad ante las dificultades de abastecimiento registradas en Bolivia. Comercios y mercados de la zona fronteriza reciben a familias que buscan productos que escasean en distintas ciudades bolivianas.

El movimiento constante de personas refleja el impacto directo de los bloqueos sobre la vida cotidiana en ambos lados de la frontera. Mientras el transporte de mercancías permanece detenido, la población busca alternativas para conseguir alimentos y continuar sus desplazamientos.

El transporte de carga concentra el mayor impacto

Varias personas rodean las barricadas levantadas por los manifestantes en la carretera que conecta La Paz con Oruro, cerca de El Alto, Bolivia, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita)
Varias personas rodean las barricadas levantadas por los manifestantes en la carretera que conecta La Paz con Oruro, cerca de El Alto, Bolivia, el sábado 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita)

Los reportes difundidos desde Puno señalan que el principal perjuicio recae sobre el transporte de carga pesada. La mayoría de unidades afectadas corresponde a camiones que trasladaban combustible, productos comerciales y mercancías hacia Bolivia.

También existen camiones peruanos detenidos dentro de territorio boliviano luego de completar entregas de productos. Los conductores esperan una tregua o la habilitación temporal de algunas rutas para iniciar el retorno hacia el Perú.

Hasta ahora no existen reportes oficiales sobre grandes grupos de pasajeros afectados ni sobre buses interprovinciales detenidos en cantidades similares a las registradas en el transporte de mercancías.

La carretera Puno-Desaguadero permanece como uno de los puntos con mayor afectación por la crisis social registrada en Bolivia, mientras transportistas y comerciantes continúan a la espera de una solución que permita restablecer el tránsito fronterizo.

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