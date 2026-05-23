Perú

El papa León XIV pepara su llegada al Perú con un pedido de perdón por los crímenes ligados al Sodalicio contra campesinos

El Vaticano encabezará este sábado un acto de reparación simbólica y perdón en Piura ante familias afectadas por crímenes asociados al Sodalicio. El Arzobispado de Lima señaló a Infobae que la ceremonia anticipa “la anunciada visita del pontífice” al país

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El papa León XIV impulsa un acto de reparación simbólica para campesinos de Piura afectados por crímenes vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana
El papa León XIV impulsa un acto de reparación simbólica para campesinos de Piura afectados por crímenes vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana

El Papa León XIV ha dispuesto una serie de “actos simbólicos de reconocimiento” para los campesinos de una comunidad de Piura, víctimas del disuelto grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) en el norte peruano, que incluye un pedido de perdón “por los daños ocasionados” desde que elevaron sus denuncias a Roma.

La Conferencia Episcopal Peruana informó que la ceremonia responde a una solicitud de reparación presentada por los integrantes de la comunidad San Juan Bautista, del pueblo originario Tallán, ante Jordi Bertomeu, comisario designado por el Vaticano para disolver el Sodalicio y resarcir a las víctimas.

En el acto, que se realizará este sábado a las 10:00 horas durante una misa en la parroquia de Catacaos, participarán los cardenales Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), y Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, así como el monseñor Luciano Maza Huamán, quien asumió en febrero de este año la sede que permanecía vacante desde 2024, cuando el fallecido papa Francisco aceptó la renuncia de José Antonio Eguren, involucrado de manera directa en el caso.

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Eguren, también relacionado con presuntas actividades ilícitas como tráfico de tierras, fue mencionado en una investigación periodística que lo acusaba de encubrir abusos cometidos por el fundador del SVC, Luis Fernando Figari. Posteriormente, fue expulsado junto a una decena de altos integrantes de la congregación, actualmente disuelta.

Comuneros
La ceremonia incluirá un pedido formal de perdón y contará con la participación de altos jerarcas de la Iglesia y representantes internacionales

Según un reportaje del periodista Daniel Yovera para la cadena Al Jazeera, el expulsado ‘sodálite’ se reunió con delincuentes para ofrecerles dinero en dólares a cambio de que invadieran terrenos en la región norteña.

En su primer mensaje al asumir el cargo, Maza Huamán expresó su deseo de una arquidiócesis evangelizada y evangelizadora. “Por eso pido a mis hermanos sacerdotes de Piura, a los religiosos y religiosas, a los movimientos, hermandades y parroquias, que trabajemos juntos de manera sinodal, para ser una Iglesia evangelizada por el amor y que evangeliza con amor y servicio”, dijo en ese momento. Infobae Perú ha conocido que semanas atrás mantuvo una reunión privada con León XIV.

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El monseñor David Martínez de Puerto Maldonado, Miguel Ángel Cadenas de Iquitos y Lizardo Estrada, obispo auxiliar del Cusco y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), enviaron mensajes de adhesión al acto de perdón, según indicó la Conferencia Episcopal.

La misa contará también con la presencia de la congresista y próxima senadora Ruth Luque, así como de representantes diplomáticos de Reino Unido, Alemania y la jefa de Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jane Anttila.

Durante un encuentro reciente con comuneros en la Nunciatura Apostólica de Lima, Bertomeu consideró esta acción como una “compensación simbólica que llega muy tarde y es insuficiente”.

“Sin embargo, por voluntad de Francisco, confirmada por León XIV, hoy estamos aquí, dispuestos a iniciar con vosotros un camino de reparación y justicia que pueda sanar muchas de las heridas que son vuestras y de otros pueblos originarios”, indicó.

El evento responde a una solicitud de la comunidad San Juan Bautista del pueblo originario Tallán y busca reconocer los daños ocasionados durante el conflicto
El evento responde a una solicitud de la comunidad San Juan Bautista del pueblo originario Tallán y busca reconocer los daños ocasionados durante el conflicto

El Arzobispado de Lima señaló a Infobae que “estos actos anteceden la anunciada visita al Perú" de León XIV y que “la ceremonia marcará un hecho histórico para la comunidad de Catacaos”, ya que “será la primera vez que dos cardenales y un enviado del pontífice lleguen a la zona para escuchar directamente a las familias campesinas afectadas por estos hechos”.

La institución confirmó además que durante la misa se rezará por la memoria de Guadalupe Zapata Sosa, asesinado en 2011 durante un desalojo violento, y Cristino Melchor Flores, fallecido en medio de la defensa de las tierras comunales.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), además de estos dos crímenes, el conflicto ha dejado siete personas heridas, 39 denunciadas y diez que podrían ser desalojadas por empresas vinculadas al Sodalicio.

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