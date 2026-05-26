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Petro compartió el ‘Magnifica Humanitas’ del papa León XIV y advirtió sobre la inteligencia artificial: “Despedirá centenares de trabajadores”

El sumo pontífice presentó en el Vaticano la encíclica sobre la inteligencia artificial, donde advirtió sobre el peligro que puede causar esta tecnología sin una regulación adecuada

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Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Yara Nardi/REUTERS
Gustavo Petro compartió la encíclica en su cuenta oficial de X- crédito Andrea Puentes/Presidencia/Yara Nardi/REUTERS

El papa León XIV presentó en el Vaticano la encíclica “Humana Magnificencia” (Magnifica Humanitas, en latín), en la cual advirtió sobre el peligro de que la inteligencia artificial, sin una regulación adecuada, desplace la capacidad de decisión de las personas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió la encíclica del sumo pontífice en su cuenta oficial de X y afirmó que la inteligencia artificial podría convertirse en el principal problema para el fin de la humanidad.

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“Aquí puedes leer la encíclica “Magníficat Humanitas” del Papa León XIV.. quizás la inteligencia artificial, sea el principal problema que puede llegar al fin de la humanidad (sic)“, indicó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro compartió la encíclica del sumo pontífice en su cuenta oficial de X y afirmó que la inteligencia artificial podría convertirse en el principal problema para el fin de la humanidad - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, el jefe de Estado afirmó que, si la humanidad no controla la inteligencia artificial, esa tecnología provocará el despido de millones de trabajadores en todo el mundo.

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Además, sostuvo que la inteligencia artificial llevará al capitalismo a una crisis, debido a que no existiría una demanda humana, que según Petro constituye su principal fundamento.

El mandatario colombiano recordó las declaraciones de Stephen Hawking acerca de la dificultad para definir qué es realidad y qué es virtualidad.

“Si la Humanidad no controla pública y globalmente la inteligencia artificial, este medio despedirá centenares de millones de trabajadores en el mundo, llevará al capitalismo a su crisis final porque no habrá demanda humana que es su fundamento: las máquina no compran, y como dijo el físico Stephen Hawkings, pondrá fin a la humanidad al no poder definir qué es realidad y qué es virtualidad", expresó el presidente Petro en su cuenta oficial de X.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro recordó las declaraciones de Stephen Hawking acerca de la dificultad para definir qué es realidad y qué es virtualidad - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro citó un mensaje del papa León XIV, en el que advierte que la dignidad humana puede correr riesgo por cuenta de la inteligencia artificial. El sumo pontífice aseguró que es un deber urgente “permanecer profundamente humanos”.

“En la era de la Inteligencia Artificial, en la que la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado y revelado en plenitud en Cristo, y que ninguna máquina podrá jamás sustituir en su esplendor (sic)”, señaló el papa León XIV.

Em su cuenta oficial de X, el papa León XIV afirmó que, actualmente, las nuevas formas de propiedad como las patentes, los algoritmos, las plataformas digitales, las infraestructuras tecnológicas y los datos deben considerarse bienes destinados universalmente a todas las personas.

Señaló que, en una economía donde la riqueza de las naciones depende cada vez más del conocimiento y la tecnología, la concentración de estos recursos en manos de unos pocos genera una brecha entre quienes pueden participar en la revolución digital y quienes quedan excluidos.

El pontífice advirtió que las decisiones relacionadas con los flujos económicos, las plataformas digitales, la gestión de datos y los algoritmos no deben quedar únicamente en manos de unos pocos actores. Planteó la necesidad de construir formas de cooperación que involucren a los distintos niveles de la comunidad mundial, con el objetivo de que todos asuman responsabilidad en la búsqueda del bien común.

Papa León XIV - crédito @Pontifex_es/X
El papa León XIV afirmó que, actualmente, las nuevas formas de propiedad como las patentes, los algoritmos, las plataformas digitales, las infraestructuras tecnológicas y los datos deben considerarse bienes destinados universalmente a todas las personas - crédito @Pontifex_es/X

León XIV consideró que un orden social justo en la era digital es aquel que garantiza igualdad de acceso a las oportunidades y protección para las personas más vulnerables. Además, destacó la importancia de oponerse al odio y la desinformación, junto con asegurar que el uso de datos y tecnologías esté sometido a control público.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también destacó la encíclica del sumo pontífice, afirmando que la inteligencia artificial “no es neutral” que “puede conducirnos a nuevas atrocidades”.

“De camino a Roma y al encuentro con el Papa, una convicción compartida: o ponemos el progreso al servicio de las personas, o el futuro será la condena de generaciones enteras”, afirmó Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez - crédito @sanchezcastejon/X
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también destacó la encíclica del sumo pontífice, afirmando que la inteligencia artificial “no es neutral” que “puede conducirnos a nuevas atrocidades”- crédito @sanchezcastejon/X

Y agregó: “La encíclica ‘Magnifica Humanitas’ de León XIV nos interpela a todos. La IA no es neutral, y el poder digital puede conducirnos a nuevas atrocidades si no se orienta al bien común”.

Finalmente, Pedro Sánchez indicó que el texto del papa León XIV es una defensa a la paz y la dignidad humana y el multilateralismo.

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