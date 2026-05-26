“La encíclica de León XIV pone en alerta frente al cambio tecnológico”, consideró el historiador Loris Zanatta

En una entrevista para Infobae en Vivo, el historiador Loris Zanatta remarcó este martes que la reciente encíclica de León XIV advierte sobre los desafíos éticos y políticos de la inteligencia artificial, en un contexto donde la acumulación de poder de las grandes empresas tecnológicas amenaza el equilibrio democrático.

Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Zanatta sostuvo: “La Iglesia siempre ante los cambios tecnológicos advirtió sobre las potencialidades positivas, que por supuesto que las hay, pero también los riesgos de su humanización”.

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A su vez, el ensayista italiano de 63 años aseguró que el documento papal debe ser leído como “un mensaje pastoral que va a los fieles y, si queremos, a la humanidad toda”. Sin embargo, planteó que resulta inevitable “hacer una lectura del tipo política actualizada, que vale para Argentina como también especialmente para Estados Unidos, que es el país del Papa”.

El papa León XIV durante la presentación de su encíclica, que advierte de que las patentes, los algoritmos y los datos quedan "concentrados en las manos de unos pocos" (REUTERS/Yara Nardi)

Según el historiador italiano de 63 años, el texto papal no se limita a enumerar riesgos, sino que invita a una reflexión profunda sobre el impacto social y político de las nuevas tecnologías. “Todos tenemos la sensación de que en el mundo se ha creado y se está acentuando una especie de tecnocratización del poder”, advirtió.

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Durante su análisis, la figura de los grandes empresarios tecnológicos concentra no solo poder económico, sino también conocimiento e información sobre la sociedad. “Esto amenaza con desequilibrar el delicado equilibrio de la democracia, entre soberanía popular y poder tecnocrático”, remarcó.

Para Zanatta, el riesgo de la tecnocracia es tan preocupante como el del populismo. “Si lo empujamos demasiado por el lado de lo popular, tenemos populismo, y del otro lado tenemos tecnocracia”, resumió.

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El especialista vinculó la advertencia papal con antecedentes históricos: “Creo que León XIV quiso advertir sobre los peligros de la tecnocracia”.

El cofundador de Anthropic, Christopher Olah, en la presentación de la encíclica; la empresa mantiene un litigio con la administración Trump tras negarse al uso militar irrestricto de su tecnología (REUTERS/Yara Nardi)

Asimismo, el ensayista subrayó que el proceso de concentración de poder tiene particular fuerza en Estados Unidos: “La concentración de poderes que se está produciendo en Estados Unidos, pero que lo vimos en muchos otros países del mundo, se basa en una hiperdemocracia. La idea es que el presidente es el único elegido por el pueblo, y por tanto todos los otros poderes deben ser sometidos al arbitrio del presidente”.

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Zanatta explicó que en ese país existe una verdadera doctrina sobre la supremacía del presidente, lo que lleva, según su visión, a una “democracia iliberal”. “Lo que viene a faltar es el equilibrio liberal a la democracia. Y el liberalismo está formado por instituciones que tienen el objetivo de limitar el poder absoluto del presidente”, puntualizó.

El historiador advirtió que las tecnologías emergentes, al estar controladas por pocas manos, pueden facilitar esa concentración y erosionar los controles institucionales: “Estas tecnologías, que por el momento son controladas por pocos, pueden ser funcionales a esta concentración de poderes que crean democracias iliberales”.

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La Iglesia, el Estado y la actualidad argentina

Zanatta también analizó el vínculo entre Iglesia y poder político, con especial referencia a la Argentina y el papa Bergoglio. En ese sentido, consideró que el gobierno nacional fue “inteligente en no confrontar” tras el discurso del arzobispo Jorge García Cuerva en el Tedeum de este lunes.

Garcia Cuerva habló de los "haters de hoy, sentados frente a una computadora para hacer terrorismo de las redes, descalificando, difamando

Para Zanatta, el mensaje eclesial mantiene relevancia para los fieles, pero debe evitar confusiones con el ritual político nacional: “El mensaje de la Iglesia es muy relevante e importante para los fieles y quienes lo quieran escuchar, pero que se confunda con el ritual civil de la nación es totalmente insano. En ninguna república laica y moderna se hace”.

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Finalmente, sugirió que “le haría muy bien a la Iglesia ser más independiente del poder político”, en un contexto global de decadencia del esfuerzo multilateral y de concentración de poderes.