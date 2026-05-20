Perú

Corte de agua para este jueves 21 de mayo por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas por la suspensión del servicio?

Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas

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Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información reciente sobre las zonas impactadas - Créditos: Magnific.
Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información reciente sobre las zonas impactadas - Créditos: Magnific.

Sedapal informó que este jueves 21 de mayo se organizará una suspensión temporal del suministro de agua potable en diversas zonas de Lurín, Lurigancho, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Santiago de Surco. La medida alcanzará viviendas y establecimientos comerciales, y responde a labores de mantenimiento preventivo en la red, orientadas a preservar la calidad y continuidad del servicio.

Según la empresa, la intervención se enmarca en un programa de mejoras destinado a fortalecer la infraestructura hídrica y reforzar la seguridad del abastecimiento en Lima Metropolitana. Sedapal indicó que los trabajos se ejecutarán por etapas, por lo que el impacto no será uniforme en todos los sectores: en cada punto previamente notificado, el corte se extenderá durante varias horas, de acuerdo con el cronograma operativo.

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La suspensión, precisó la institución, busca reducir riesgos de fallas en el sistema y asegurar condiciones adecuadas para la distribución del recurso. Estas acciones suelen incluir revisiones técnicas y maniobras en componentes de la red que requieren detener momentáneamente el flujo para intervenir con seguridad.

Ante el anuncio, Sedapal recomendó a los vecinos de los distritos comprendidos y a los propietarios de negocios ubicados en las áreas afectadas adoptar medidas preventivas. Entre ellas, sugirió almacenar agua con anticipación para cubrir necesidades esenciales durante el periodo de restricción, especialmente en hogares con niños, adultos mayores o personas con requerimientos de cuidado.

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Por otra parte, se exhorta a la ciudadanía a planificar el uso del recurso durante la interrupción. Se pide priorizar actividades básicas y evitar consumos innecesarios. En el caso de los comercios, se solicita prever su operación durante las horas del corte para reducir afectaciones en la atención al público o en procesos que dependan del abastecimiento.

El corte afectará a los vecinos de Lurín, Lurigancho, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Santiago de Surco - Créditos: Magnific.
El corte afectará a los vecinos de Lurín, Lurigancho, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Santiago de Surco - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Lurín

  • A. H. Ampliación Julio C. Tello sector 21
  • P. J. Julio C. Tello

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Lurigancho

  • Urb. El Mirasol de Huampaní I, II y III etapa
  • Calle 3 hasta la calle 10
  • Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra etapa
  • Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 4ta etapa
  • Mz. A, B, C, D, E, F
  • Mz. G, H, I, J, K, L

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Cercado de Lima

  • Urb. Los Cipreses
  • Urb. La Luz
  • Urb. Pando 3ra etapa
  • Urb. Santa Emma

Cuadrante:

  • Av. Santa Gertrudis
  • Jr. Santa Teodosia
  • Calle Rodavero
  • Av. La Alborada

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Sedapal ha programado un corte de agua para este 21 de mayo - Créditos: Andina.
Sedapal ha programado un corte de agua para este 21 de mayo - Créditos: Andina.

San Martín de Porres

  • A. H. Altos del Nuevo Amanecer
  • A. H. 12 de Diciembre
  • A. H. Jazmines de Palao
  • A. H. Kennedy Alto
  • A. H. José C. Mariátegui
  • A. H. Nuevo Amanecer
  • A. H. Santa Rosa I
  • A. H. Santa Rosa I - Cerro La Milla
  • A. H. Señor de los Milagros
  • A. H. Vista Alegre A y B
  • APV José C. Mariátegui
  • Urb. Valdivieso

Hora: 12 p. m. - 8 p. m.

Santiago de Surco

  • Cercado
  • Urb. Santiago Antúnez de Mayolo
  • Urb. Los Rosales

Cuadrante:

  • Av. Paseo de la República
  • Jirón Ayacucho
  • Jirón Almirante Miguel Grau
  • Calle Andrés Avelino Cáceres

Hora: 12 m. - 11 p. m.

La empresa puso a disposición el servicio Aquafono, a través del (01) 317-8000, para atender consultas y recibir avisos sobre cualquier problema vinculado a la interrupción del agua potable.

Sedapal indicó que difundirá reportes actualizados sobre la reposición del servicio y recomendó a los usuarios informarse solo por sus canales oficiales para acceder a datos verificados.

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