Pensión 65 paga S/ 350 este 2 de febrero, según cronograma: Link de consulta del padrón

Cronograma de pagos a adultos mayores. Ya se realizará el primero pago del año para los más ancianos más vulnerables. ¿Te toca a ti?

Pensión 65 pagará un monto
Pensión 65 pagará un monto de S/350 a sus beneficiarios en 2026. - Crédito Andina

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) publicó el cronograma de pagos 2026 del programa Pensión 65, para que sus usuarios conozcan las fechas en las que podrán cobrar la subvención bimestral de S/350 en el Banco de la Nación, agentes corresponsales y cajeros Multired.

Como se sabe, el primer pago de este año (Padrón I: enero–febrero) se iniciará este lunes 2 de febrero. Sin embargo, solo irá para los que aparezcan en este padrón, no necesariamente todos los adultos mayores con las características que incluye el programa.

Por eso, si quieres consultar si te tocar el pago de los S/ 350 este mes de febrero, lo podrás revisar consulta con tu DNI en el portal oficial siguiente: https://movil.pension65.gob.pe/consulta_ciudadana/.

Beneficiarios realizarán el cobro a
Beneficiarios realizarán el cobro a través de la red del Banco de la Nación.

Cronograma para todo el 2026

Actualmente, el programa brinda cobertura a 824 mil 351 usuarios, de los cuales más de 740 mil realizan el cobro mediante tarjeta de débito, de forma rápida y segura.

Estas son las fechas en que se cobra durante todo el 2026:

  • Padrón I (enero–febrero): 2 de febrero
  • Padrón II (marzo–abril): 30 de marzo
  • Padrón III (mayo–junio): 1 de junio
  • Padrón IV (julio–agosto): 3 de agosto
  • Padrón V (setiembre–octubre): 5 de octubre
  • Padrón VI (noviembre–diciembre): 30 de noviembre

Como se sabe, el cronograma publicado también incluye el despliegue de las Empresas de Transporte de Valores (ETV), conocidas como “carritos y avioncitos pagadores”, que llevan el pago a las zonas más alejadas del país. La primera campaña se iniciará el 11 de marzo.

Programa beneficia a 800 mil
Programa beneficia a 800 mil adultos mayores.

“Se debe recordar que Pensión 65 complementa la subvención económica con servicios de protección social, como el acompañamiento en salud ‘Te acompaño’, la entrega de lentes y el impulso de emprendimientos a través de Saberes Productivos”, aclara el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (Midis).

¿Cómo afiliarse?

Atención, adulto mayor. Si necesitas afiliarte a Pensión 65 puedes iniciar el trámite en la municipalidad de tu localidad si tienes 65 años o más y cumples con los requisitos establecidos. También existe la opción de gestionar la afiliación en la sede de Pensión 65 más cercana. La inscripción se mantiene vigente siempre que se cumplan las condiciones:

El mayor número de beneficiarios
El mayor número de beneficiarios se encuentran en Lima y Cajamarca.

Asimismo, para afiliarse solo se deben seguir estos pasos:

  • Dirígete a la municipalidad con tu DNI físico.
  • Solicita y completa el Formulario 1000 - Declaración Jurada en la oficina de Programas Sociales. Si tienes dudas, pide orientación al personal.
  • Entrega el formulario. La municipalidad lo remitirá al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para su evaluación.
  • Consulta el estado de tu solicitud en la misma oficina de Programas Sociales de la municipalidad o valida tu afiliación en la plataforma de Pensión 65.
  • La respuesta sobre tu afiliación será comunicada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

