Pensión 65 paga S/ 350 este 2 de febrero, según cronograma: Link de consulta del padrón

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) publicó el cronograma de pagos 2026 del programa Pensión 65, para que sus usuarios conozcan las fechas en las que podrán cobrar la subvención bimestral de S/350 en el Banco de la Nación, agentes corresponsales y cajeros Multired.

Como se sabe, el primer pago de este año (Padrón I: enero–febrero) se iniciará este lunes 2 de febrero. Sin embargo, solo irá para los que aparezcan en este padrón, no necesariamente todos los adultos mayores con las características que incluye el programa.

Por eso, si quieres consultar si te tocar el pago de los S/ 350 este mes de febrero, lo podrás revisar consulta con tu DNI en el portal oficial siguiente: https://movil.pension65.gob.pe/consulta_ciudadana/.

Beneficiarios realizarán el cobro a través de la red del Banco de la Nación.

Cronograma para todo el 2026

Actualmente, el programa brinda cobertura a 824 mil 351 usuarios, de los cuales más de 740 mil realizan el cobro mediante tarjeta de débito, de forma rápida y segura.

Estas son las fechas en que se cobra durante todo el 2026:

Padrón I (enero–febrero): 2 de febrero

Padrón II (marzo–abril): 30 de marzo

Padrón III (mayo–junio): 1 de junio

Padrón IV (julio–agosto): 3 de agosto

Padrón V (setiembre–octubre): 5 de octubre

Padrón VI (noviembre–diciembre): 30 de noviembre

Como se sabe, el cronograma publicado también incluye el despliegue de las Empresas de Transporte de Valores (ETV), conocidas como “carritos y avioncitos pagadores”, que llevan el pago a las zonas más alejadas del país. La primera campaña se iniciará el 11 de marzo.

Programa beneficia a 800 mil adultos mayores.

“Se debe recordar que Pensión 65 complementa la subvención económica con servicios de protección social, como el acompañamiento en salud ‘Te acompaño’, la entrega de lentes y el impulso de emprendimientos a través de Saberes Productivos”, aclara el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (Midis).

¿Cómo afiliarse?

Atención, adulto mayor. Si necesitas afiliarte a Pensión 65 puedes iniciar el trámite en la municipalidad de tu localidad si tienes 65 años o más y cumples con los requisitos establecidos. También existe la opción de gestionar la afiliación en la sede de Pensión 65 más cercana. La inscripción se mantiene vigente siempre que se cumplan las condiciones:

Tener la edad mínima requerida de 65 años

No recibir pensión pública ni privada

Contar con clasificación de pobreza extrema según el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh)

Si usted aún no cuenta con esta clasificación, puede solicitarla en la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de u municipio.

El mayor número de beneficiarios se encuentran en Lima y Cajamarca.

Asimismo, para afiliarse solo se deben seguir estos pasos:

Dirígete a la municipalidad con tu DNI físico.

Solicita y completa el Formulario 1000 - Declaración Jurada en la oficina de Programas Sociales. Si tienes dudas, pide orientación al personal.

Entrega el formulario. La municipalidad lo remitirá al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para su evaluación.

Consulta el estado de tu solicitud en la misma oficina de Programas Sociales de la municipalidad o valida tu afiliación en la plataforma de Pensión 65.

La respuesta sobre tu afiliación será comunicada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.