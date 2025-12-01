Ricardo Montaner en Lima con ‘El último regreso tour’: fecha, lugar y entradas para su concierto

El artista venezolano prepara su mejor repertorio para el público peruano | Teleticket

Con más de cuarenta años de trayectoria y una colección de éxitos románticos, Ricardo Montaner vuelve a presentarse en Lima. El cantante incluirá a la ciudad en su gira El Último Regreso, que promete reunir las canciones que han marcado a varias generaciones de seguidores.

Montaner suma más de veinte álbumes en su repertorio y su influencia en la música latina es ampliamente reconocida. Su regreso apunta a reconectar con el público peruano, invitando a un recorrido por temas clásicos como “Tan Enamorados”, “Me Va a Extrañar”, “La Cima del Cielo” y “Bésame”. El show no solo destacará estos éxitos, sino que también ofrecerá momentos de cercanía entre el artista y quienes asistan.

La puesta en escena está diseñada para crear una atmósfera emocional. Además de la música, Montaner compartirá recuerdos y anécdotas con una audiencia que ha acompañado su carrera durante décadas.

¿Dónde y cuándo es el concierto de Ricardo Montaner?

Ricardo Montaner se presentará en Lima el próximo 30 de mayo de 2026. El concierto tendrá lugar en Costa 21, un escenario reconocido en el distrito de San Miguel.

La elección de este local responde a su capacidad para albergar grandes espectáculos y por contar con infraestructura adecuada para eventos internacionales. En esta oportunidad, los asistentes podrán disfrutar de una producción moderna, con tecnología de sonido e iluminación que resalta la voz y presencia del cantante.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa de entradas comenzará el 5 y 6 de diciembre a partir de las 10:00 a. m. Estará disponible solo para quienes usen tarjetas del BBVA, e incorpora un descuento de hasta el 15% durante ese tramo inicial.

La venta general iniciará una vez que termine la preventa. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. Por la magnitud del evento, se recomienda adquirir los boletos con anticipación para asegurar lugar. “La preventa con descuento será válida solo hasta agotar stock”, informó la productora a cargo del evento.

Precios de las entradas

Por ahora no se han anunciado los precios oficiales de las localidades para el concierto. Las cifras y los sectores disponibles podrán conocerse en las próximas horas a través de los canales oficiales de venta.

Se sugiere estar atentos a próximas publicaciones, ya que la información sobre tarifas y ubicaciones se informará de manera inmediata apenas se confirme con la producción.

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Este es el paso a paso para comprar tus entradas a través de esta página web

Ingresa al sitio oficial de Teleticket: Ve directamente a www.teleticket.com.pe en tu navegador.

Crea tu cuenta de usuario: Si es tu primera vez en la plataforma, deberás completar un registro con tus datos personales y correo electrónico válido. Recibirás un email para activar tu cuenta.

Confirma tu registro: Haz clic en el enlace recibido por correo para validar tu cuenta y poder acceder a la venta.

Busca el evento de Ricardo Montaner: Una vez logueado, utiliza el buscador o navega en la sección de conciertos hasta encontrar el espectáculo. Haz clic sobre el banner del evento para acceder a las opciones de compra.

Únete a la cola virtual: Teleticket implementa una espera virtual donde por orden de llegada se otorgan los turnos. No recargues la página y permanece conectado. Una desconexión podría hacerte perder tu lugar.

Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona que prefieras según los asientos y precios disponibles. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”.

Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta (si tienes el beneficio Interbank, utilízalo para el descuento) y procede con la compra.

Verifica tus tickets: Finalizado el proceso, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta Teleticket.

