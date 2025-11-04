Ricardo Montaner regresa al Perú: fecha, lugar y precio de entradas. IG

El legendario cantante y compositor Ricardo Montaner confirmó su regreso a Lima como parte de su esperada gira 'El último regreso tour’, con la que recorrerá varios países de Latinoamérica y Estados Unidos.

El anuncio oficial se realizó la mañana del lunes 3 de noviembre, cuando el intérprete de éxitos como “La cima del cielo” y “Castillo azul” compartió la noticia en sus redes sociales y página web, emocionando a sus miles de seguidores peruanos.

‘El último regreso tour’ representa una gira especial de agradecimiento hacia sus seguidores. En esta nueva etapa, Montaner promete interpretar sus grandes clásicos, compartir nuevas versiones de sus canciones y revivir los momentos más emotivos de su carrera.

El tour pasará por México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos, entre otros países. Cada concierto busca celebrar el vínculo que el artista mantiene con su público desde hace más de 40 años.

Ricardo Montaner regresa al Perú: fecha, lugar y precio de entradas. IG

¿Cuándo y dónde será el concierto?

De acuerdo con el portal oficial del artista, Ricardo Montaner se presentará en Lima el próximo 30 de mayo de 2026, en lo que promete ser una noche inolvidable llena de música, nostalgia y emociones.

Aunque el lugar exacto del concierto aún no ha sido confirmado, los fanáticos ya marcan esa fecha en sus calendarios para disfrutar de un espectáculo donde sonarán sus más grandes clásicos, como “Tan enamorados”, “Será”, “Te adoraré” y “Me va a extrañar”.

“¡Marca en tu calendario el 30 de mayo y prepárate para una noche mágica! ¡Vamos a cantar juntos!”, escribió el cantante en un mensaje compartido a través de sus redes.

Ricardo Montaner regresa al Perú con su gira “El último regreso tour”

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Por ahora, no se ha anunciado la ticketera oficial encargada de la venta de entradas; sin embargo, según la información publicada en sus canales oficiales, los detalles serán revelados en las próximas semanas.

Cabe recordar que, en su último concierto en Lima en 2023, las entradas se vendieron a través de Teleticket, por lo que muchos seguidores esperan que la plataforma vuelva a ser la encargada de distribuir los boletos.

Se espera que el anuncio incluya precios, zonas y preventa exclusiva, como suele ocurrir en los conciertos del artista. Los fans ya se mantienen atentos a las actualizaciones en las redes oficiales de Montaner y de las productoras locales.

Ricardo Montaner y la última vez que estuvo en el Perú

La noticia del regreso de Ricardo Montaner ha generado gran expectativa entre sus seguidores peruanos, quienes no olvidan su última presentación en Lima, realizada el 22 de julio de 2023 en el Círculo Militar de Jesús María, como parte de su tour “Te echo de menos”.

En aquella ocasión, el intérprete argentino-venezolano regresó al Perú después de cuatro años de ausencia, ofreciendo un espectáculo íntimo, lleno de romanticismo y gratitud hacia su público.

“El Perú siempre ha sido una tierra que me recibe con amor. Estoy feliz de volver”, declaró entonces Montaner, visiblemente emocionado sobre el escenario.

El cantante Ricardo Montaner posa con el premio Legado durante la novena edición de los premios Latin American Music Awards, en una fotografía de archivo. EFE/Ronda Churchill

¿Quién es Ricardo Montaner?

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Ricardo Montaner es uno de los cantautores más importantes de la música romántica en español. Nacido en Argentina y criado en Venezuela, el artista ha logrado conquistar a varias generaciones con su estilo inconfundible y su voz inigualable.

Entre sus mayores éxitos destacan “La cima del cielo”, “Bésame”, “Déjame llorar”, “Me va a extrañar”, “Tan enamorados” y “Castillo azul”, canciones que han marcado historia en la música latina.

Montaner es también reconocido por su profunda fe y por transmitir mensajes de amor y esperanza en cada una de sus presentaciones. “Siempre agradezco primero a Dios y luego al público que me ha acompañado en este viaje”, ha expresado en más de una ocasión.

Premios y reconocimientos internacionales

A lo largo de su carrera, Montaner ha acumulado innumerables premios y distinciones, entre ellos discos de Oro, Platino y Multiplatino, gracias a sus millonarias ventas alrededor del mundo.

También ha sido galardonado en el Festival Internacional de Viña del Mar con la Gaviota de Plata, Gaviota de Oro, Antorcha de Plata y Antorcha de Oro, consolidándose como una de las voces más queridas del continente.

Su influencia musical ha trascendido generaciones y continúa vigente, siendo fuente de inspiración para nuevos artistas de la balada y el pop latino.

Ricardo Montaner ha anunciado su retiro temporal de la música (Photo by Jason Koerner/Getty Images)

El vínculo de Ricardo Montaner con el Perú

Montaner ha visitado el Perú en múltiples ocasiones y siempre ha destacado el cariño del público limeño. En varias entrevistas, ha recordado con emoción su primera visita a Lima en los años 90, cuando sus temas sonaban constantemente en las radios locales.

El intérprete ha mencionado que Lima tiene un lugar especial en su corazón, pues considera que aquí se consolidó su conexión con el público latinoamericano. “Cada vez que canto en el Perú, siento que vuelvo a casa”, ha dicho el artista en más de una oportunidad.