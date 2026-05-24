Perú

Testimonio del padre de Minosska Pinto tras el crimen que conmocionó Piura: “Sigo conversando con mi hija todos los días”

La investigación policial avanza mientras la familia exige justicia y apunta directamente a la pareja de la víctima. Alejandro Pinto rompió su silencio luego de más de un mes

Guardar
Google icon
En una emotiva entrevista, el padre de la doctora Minosska Pinto Lazo, asesinada en Piura, comparte su profundo dolor y los recuerdos de su hija. La familia señala al esposo como el principal sospechoso de este crimen que ha conmocionado al país.

Alejandro Pinto abre las puertas de su hogar en Piura poco más de un mes después del asesinato de su hija, la pediatra Minosska Pinto. La noticia del crimen estremeció a la ciudad y a gran parte del país. Según relató Domingo al Día, el padre enfrenta la pérdida de su única hija mujer, quien logró convertirse en una profesional reconocida.

“Hasta pronto, mi adorada guerrera. Siempre estarás con nosotros”, afirmó Pinto, mientras reconoce que el dolor le ha cambiado la vida.

La casa de la familia se ha transformado en un refugio marcado por el duelo. Fotografías y recuerdos ocupan los espacios, y un pequeño altar permanece encendido como símbolo de la luz que Minosska dejó. Alejandro Pinto recuerda los momentos familiares.

PUBLICIDAD

Los videos y las imágenes de cumpleaños y celebraciones familiares ahora tienen un peso diferente.

“Algunos me tildarán de loco. Yo todos los días converso con mi hija. En la mañana a primera hora y en la noche antes de acostarme”, señaló el padre.

El relato de Alejandro Pinto revela el impacto de la ausencia, los conflictos familiares y la esperanza de que la verdad sobre el asesinato de su hija Minoska Pinto salga a la luz
El relato de Alejandro Pinto revela el impacto de la ausencia, los conflictos familiares y la esperanza de que la verdad sobre el asesinato de su hija Minoska Pinto salga a la luz| Domingo Al DÍa

La familia aún mantiene la esperanza de que la justicia esclarezca el caso. “No existe ese sentimiento, ese espíritu de venganza. Nosotros confiamos en una justicia divina”, señaló Alejandro Pinto. El proceso judicial avanza con el nombramiento de una nueva fiscal y jueces encargados, en quienes depositan su confianza para que se determinen los responsables y se apliquen las sanciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Las sospechas contra el exesposo

El caso expuso aspectos desconocidos de la vida privada de la doctora. El citado medio relató sobre episodios difíciles en la relación entre Minosska Pinto y su esposo William Seminario Girón. Clara Lazo, madre de la víctima, relató que en diciembre de 2022 Minoska descubrió pruebas de infidelidad en el teléfono de su esposo. Aunque intentaron una reconciliación, la confianza quedó fracturada. Durante el embarazo de su hija, Minoska volvió a hallar indicios de una relación paralela de William Seminario. Según la madre, Minoska decidió no separarse hasta el nacimiento del bebé para no privarlo de su padre.

Alejandro Pinto confirmó que los problemas matrimoniales incluyeron no solo infidelidades, sino también dificultades económicas. El esposo habría solicitado préstamos de entre 100 mil y 120 mil soles, lo que generó más tensión y deterioró la relación. “La relación no era de lo mejor, definitivamente. Se había perdido la confianza”, apuntó el padre.

El padre de Minosska Pinto rompe el silencio, pide justicia y recuerda a su hija| Domingo Al Día
El padre de Minosska Pinto rompe el silencio, pide justicia y recuerda a su hija| Domingo Al Día

Uno de los elementos que acrecentó las sospechas fue la revelación de pólizas de seguro de vida a nombre de Minosska Pinto por más de 1.300.000 soles, donde el principal beneficiario era William Seminario Girón. Domingo al Día detalló que existen tres coberturas en distintas entidades, con sumas que incluyen montos en soles y dólares. El médico, recluido en el penal de Río Seco, mantiene su inocencia y busca comunicarse con su hijo, lo que ha originado un conflicto adicional.

El entorno familiar se vio afectado por declaraciones del abogado y del propio exesposo de la doctora, quienes afirmaron que los abuelos impedían el contacto entre William Seminario y su hijo. Alejandro Pinto negó esas afirmaciones y explicó que cuentan con un acogimiento provisional del menor por resolución judicial.

Temas Relacionados

Minosska Pintoperu-noticiasPiuraPNP

Más Noticias

Partidos de hoy, domingo 24 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está cargada de varios compromisos dentro del ámbito nacional con la Liga 1, así como otros campeonatos del resto de América y de Europa

Partidos de hoy, domingo 24 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La ‘comunidad de la luz’: cómo la inversión láser está redefiniendo la industria dental en Perú

Solo el 0,1% de los odontólogos accede a esta tecnología, de acuerdo la Sociedad Latinoamericana de Láser en Odontología

La ‘comunidad de la luz’: cómo la inversión láser está redefiniendo la industria dental en Perú

Yoshimar Yotún reveló el sentir del plantel de Sporting Cristal por mal momento en Liga 1 2026: “Nos matamos en los entrenamientos”

Luego del triunfo en casa ante ADT, el volante peruano expresó las sensaciones de los jugadores del cuadro ‘rimense’ en medio del complicado presente en el Torneo Apertura

Yoshimar Yotún reveló el sentir del plantel de Sporting Cristal por mal momento en Liga 1 2026: “Nos matamos en los entrenamientos”

Debate presidencial de equipos técnicos EN VIVO: Juntos por el Perú y Fuerza Popular exponen sus propuestas hoy domingo

Sigue aquí las incidencias del debate técnico de la segunda vuelta: hoy, domingo 24 de mayo, los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú expondrán sus propuestas por bloques temáticos

Debate presidencial de equipos técnicos EN VIVO: Juntos por el Perú y Fuerza Popular exponen sus propuestas hoy domingo

Ignacio Buse: ¿El tenista peruano ganador del ATP 500 en Hamburgo podría llegar al TOP 10 del mundo?

Con solo 22 años, Ignacio Buse ya despierta elogios de referentes como Jaime Yzaga, quien señaló en Latina que el peruano tiene condiciones para llegar al Top 10 mundial y que su presente es solo una muestra de su potencial.

Ignacio Buse: ¿El tenista peruano ganador del ATP 500 en Hamburgo podría llegar al TOP 10 del mundo?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Keiko Fujimori estima que en un Congreso Bicameral el gobierno se completaría por 5 años ya que sería ‘imposible’ una vacancia?

¿Keiko Fujimori estima que en un Congreso Bicameral el gobierno se completaría por 5 años ya que sería ‘imposible’ una vacancia?

Segunda vuelta electoral: ONPE cierra contrato con Consorcio AFE para el reparto del material electoral

Segunda vuelta en Perú: ¿Cuáles son los desafíos que deben superar Keiko Fujimori y Roberto Sánchez si anhelan llegar a Palacio de Gobierno?

Reniec autoriza a ciudadanos votar con DNI vencido en la segunda vuelta electoral el 7 de junio

Segunda vuelta electoral: Conoce a detalle cuáles son los cambios que ha realizado Roberto Sánchez para poder ganar las presidenciales este 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

Mistura, película de Bárbara Mori y Christian Meier, debutó en EE.UU: gastronomía y cultura peruana en el cine internacional

Mistura, película de Bárbara Mori y Christian Meier, debutó en EE.UU: gastronomía y cultura peruana en el cine internacional

Buenazo Fest: guía de horarios, espectáculos y más detalles para disfrutar la feria gastronómica este domingo 24 de mayo

Yaco Eskenazi elogia el ascenso de Nicola Porcella y hace mea culpa por no aconsejarlo en su peor momento: “Me siento en deuda con él”

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

La emotiva despedida de Flaco Granda y Julinho tras el final de Más que fútbol en +QTV: “Me da mucha pena que termine”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 24 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 24 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Yoshimar Yotún reveló el sentir del plantel de Sporting Cristal por mal momento en Liga 1 2026: “Nos matamos en los entrenamientos”

Sporting Cristal vs ADT 2-1: goles y resumen de la remontada ‘celeste’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Yoshimar Yotún con definición de pecho en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2026

Gol de Gustavo Cazonatti para remontada de Sporting Cristal ante ADT por Liga 1 2026