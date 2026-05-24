Testimonio del padre de Minosska Pinto tras el crimen que conmocionó Piura: “Sigo conversando con mi hija todos los días”

En una emotiva entrevista, el padre de la doctora Minosska Pinto Lazo, asesinada en Piura, comparte su profundo dolor y los recuerdos de su hija. La familia señala al esposo como el principal sospechoso de este crimen que ha conmocionado al país.

Alejandro Pinto abre las puertas de su hogar en Piura poco más de un mes después del asesinato de su hija, la pediatra Minosska Pinto. La noticia del crimen estremeció a la ciudad y a gran parte del país. Según relató Domingo al Día, el padre enfrenta la pérdida de su única hija mujer, quien logró convertirse en una profesional reconocida.

“Hasta pronto, mi adorada guerrera. Siempre estarás con nosotros”, afirmó Pinto, mientras reconoce que el dolor le ha cambiado la vida.

La casa de la familia se ha transformado en un refugio marcado por el duelo. Fotografías y recuerdos ocupan los espacios, y un pequeño altar permanece encendido como símbolo de la luz que Minosska dejó. Alejandro Pinto recuerda los momentos familiares.

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Los videos y las imágenes de cumpleaños y celebraciones familiares ahora tienen un peso diferente.

“Algunos me tildarán de loco. Yo todos los días converso con mi hija. En la mañana a primera hora y en la noche antes de acostarme”, señaló el padre.

El relato de Alejandro Pinto revela el impacto de la ausencia, los conflictos familiares y la esperanza de que la verdad sobre el asesinato de su hija Minoska Pinto salga a la luz| Domingo Al DÍa

La familia aún mantiene la esperanza de que la justicia esclarezca el caso. “No existe ese sentimiento, ese espíritu de venganza. Nosotros confiamos en una justicia divina”, señaló Alejandro Pinto. El proceso judicial avanza con el nombramiento de una nueva fiscal y jueces encargados, en quienes depositan su confianza para que se determinen los responsables y se apliquen las sanciones correspondientes.

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Las sospechas contra el exesposo

El caso expuso aspectos desconocidos de la vida privada de la doctora. El citado medio relató sobre episodios difíciles en la relación entre Minosska Pinto y su esposo William Seminario Girón. Clara Lazo, madre de la víctima, relató que en diciembre de 2022 Minoska descubrió pruebas de infidelidad en el teléfono de su esposo. Aunque intentaron una reconciliación, la confianza quedó fracturada. Durante el embarazo de su hija, Minoska volvió a hallar indicios de una relación paralela de William Seminario. Según la madre, Minoska decidió no separarse hasta el nacimiento del bebé para no privarlo de su padre.

Alejandro Pinto confirmó que los problemas matrimoniales incluyeron no solo infidelidades, sino también dificultades económicas. El esposo habría solicitado préstamos de entre 100 mil y 120 mil soles, lo que generó más tensión y deterioró la relación. “La relación no era de lo mejor, definitivamente. Se había perdido la confianza”, apuntó el padre.

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El padre de Minosska Pinto rompe el silencio, pide justicia y recuerda a su hija| Domingo Al Día

Uno de los elementos que acrecentó las sospechas fue la revelación de pólizas de seguro de vida a nombre de Minosska Pinto por más de 1.300.000 soles, donde el principal beneficiario era William Seminario Girón. Domingo al Día detalló que existen tres coberturas en distintas entidades, con sumas que incluyen montos en soles y dólares. El médico, recluido en el penal de Río Seco, mantiene su inocencia y busca comunicarse con su hijo, lo que ha originado un conflicto adicional.

El entorno familiar se vio afectado por declaraciones del abogado y del propio exesposo de la doctora, quienes afirmaron que los abuelos impedían el contacto entre William Seminario y su hijo. Alejandro Pinto negó esas afirmaciones y explicó que cuentan con un acogimiento provisional del menor por resolución judicial.

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