Perú

Apostar por los jóvenes también es apostar por el país

El liderazgo juvenil ha dejado de ser únicamente una promesa para convertirse en una fuerza activa de transformación

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Un collage que muestra a cuatro jóvenes, una soldadora, un chef, un electricista y una científica usando un microscopio, en sus respectivos entornos de formación.
Jóvenes peruanos se capacitan en diversas especialidades técnicas como soldadura, gastronomía, electricidad y ciencia, obteniendo un título a Nombre de la Nación sin costo de pensión en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por años, hablar de juventud en el Perú ha estado asociado a la idea de futuro. Se suele decir que los jóvenes serán quienes transformen el país más adelante, cuando tengan experiencia, espacios o poder de decisión. Sin embargo, hoy resulta cada vez más evidente que ese cambio ya empezó.

A lo largo del país, miles de jóvenes vienen impulsando iniciativas vinculadas a educación, sostenibilidad, inclusión, tecnología o desarrollo comunitario. Son proyectos que nacen al identificar problemas reales en sus entornos y buscar soluciones concretas desde la acción.

No se trata de casos aislados. Según el INEI, el Perú cuenta con más de 8 millones de jóvenes entre los 15 y 29 años, una generación que ha crecido en un entorno dinámico, altamente conectado y cada vez más consciente de los desafíos sociales y ambientales que enfrenta el país. En ese contexto, el liderazgo juvenil ha dejado de ser únicamente una promesa para convertirse en una fuerza activa de transformación.

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Sin embargo, muchas de estas iniciativas encuentran dificultades para crecer y sostenerse en el tiempo. No necesariamente por falta de compromiso o ideas, sino porque aún existen brechas en acompañamiento, visibilidad y acceso a plataformas que permitan potenciar ese impacto. Ahí aparece uno de los grandes retos para los centros de educación. Hoy, las instituciones no solo deben enfocarse en la formación académica, sino también en convertirse en espacios capaces de identificar talento con propósito y conectar a los jóvenes con oportunidades para desarrollar sus proyectos.

Precisamente bajo esa mirada, es fundamental brindar herramientas, acompañamiento y visibilidad a jóvenes que ya vienen generando un impacto positivo, para que puedan fortalecer sus iniciativas y ampliar su alcance. Por ello, iniciativas como Protagonistas del Cambio que impulsamos reflejan esa apuesta por reconocer y potenciar ese talento. Y quizás ahí radica uno de los principales aprendizajes: cuando las juventudes encuentran respaldo, su capacidad de transformación puede multiplicarse.

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Esto cobra aún más relevancia en un contexto donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS han dejado de percibirse como una agenda lejana y se han convertido en desafíos concretos que impactan directamente en la vida diaria de las personas: educación de calidad, salud y bienestar, igualdad de oportunidades, acción climática o reducción de desigualdades.

Es así que, hoy en día la barrera ya no está únicamente en inspirar a los jóvenes a participar, sino en construir plataformas que potencien ese liderazgo y le den continuidad. Espacios donde las ideas puedan fortalecerse, conectarse con otros actores y crecer de manera sostenible. Porque el liderazgo juvenil en el Perú ya existe. Lo que todavía falta, muchas veces, son más instituciones dispuestas a apostar por él antes de que se pierda en el camino.

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