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UTC presentó a Cristian Paulucci como nuevo entrenador para encarar el cierre del Apertura y el inicio del Clausura 2026 en la Liga 1

El argentino fue presentado como nuevo DT de UTC y asumirá el cargo tras la salida de Carlos Bustos, con contrato hasta fines de 2026 y opción de ampliación por una temporada más, según comunicó el club cajamarquino en sus redes sociales

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Cristian Paulucci – UTC – Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes – 25 mayo
La llegada del entrenador argentino marca un punto de inflexión para el club de Cajamarca, que busca recuperar competitividad y estabilidad tras un ciclo irregular en el Apertura y ante el inminente Torneo Clausura (UTC)

UTC de Cajamarca oficializó este lunes la incorporación del argentino Cristian Paulucci como director técnico del primer equipo, en una decisión que se produce después de la desvinculación de Carlos Bustos y a las puertas de la última fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Te Apuesto.

El club informó que el nuevo cuerpo técnico incluye a Cristian José Molins y Damián Baltazar Hernández, y remarcó que la apuesta busca abrir un nuevo ciclo con objetivos deportivos definidos para el resto de la temporada.

El anuncio del club y la conformación del comando técnico

Cristian Paulucci – UTC – Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes – 25 mayo
Cristian Paulucci fue presentado por UTC junto a sus asistentes y asumirá el reto de reordenar al plantel cajamarquino en la recta final del Apertura y el inicio del Clausura. (UTC)

La institución cajamarquina comunicó la llegada del entrenador mediante sus plataformas oficiales. En el mensaje, UTC dio la bienvenida al nuevo responsable del plantel y detalló quiénes lo acompañarán en esta etapa.

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“Bienvenido, profesor Cristian Paulucci. Hoy iniciamos una nueva etapa en el club. Junto con el profesor, se suman al comando técnico Cristian José Molins y Damián Baltazar Hernández”, indicó el ‘Gavilán Norteño’ en el texto difundido.

En el mismo pronunciamiento, el club añadió una declaración institucional sobre el enfoque con el que se encarará el cambio en el banquillo. “Con toda la responsabilidad, compromiso y la convicción de seguir creciendo juntos. Confiamos en que este nuevo camino estará guiado por el esfuerzo y el orgullo de representar a Cajamarca dentro y fuera de la cancha. ¡Bienvenidos al equipo!”, agregó.

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Paulucci ya se encuentra en Cajamarca para cerrar los aspectos finales de su incorporación. De acuerdo con la información difundida, firmará un vínculo que se extenderá hasta el final de 2026, con una cláusula que habilita una prolongación por una temporada adicional, sujeta al cumplimiento de los objetivos trazados por la directiva.

La oficialización se realizó en la previa de la última jornada del Apertura, cuando al equipo le resta un partido para completar su participación en el primer torneo corto del año. En ese contexto, el anuncio también marca el comienzo de la planificación deportiva con vistas al Torneo Clausura.

El cambio de técnico tras la salida de Carlos Bustos

Cristian Paulucci – UTC – Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes – 25 mayo
La salida de Carlos Bustos abrió paso a un nuevo proyecto en UTC, que eligió a Cristian Paulucci para asumir el mando antes del cierre del Apertura y el inicio del Clausura. (Sport Boys)

La contratación de Paulucci se concretó luego de la finalización del ciclo de Carlos Bustos. UTC informó que la desvinculación se produjo tras un acuerdo entre las partes.

“Tras llegar a un mutuo acuerdo, el profesor Bustos y su comando técnico culminan su etapa al frente de nuestra institución”, sostuvo el club cajamarquino en un comunicado previo.

El movimiento en el banquillo se da en un momento en el que UTC atravesó un rendimiento irregular en el Torneo Apertura 2026. El equipo tuvo un inicio con mejores sensaciones, pero luego cedió terreno en la tabla. En ese escenario, la directiva optó por cambiar el mando técnico antes del cierre del certamen.

En la clasificación del Apertura, UTC figura en el decimotercer puesto con 17 puntos, según el reporte incluido en la información disponible. En su siguiente compromiso, el conjunto cajamarquino visitará a Los Chankas en Andahuaylas, en el partido que completará su calendario del torneo.

El club también proyecta que el nuevo entrenador permita encarar con mejores perspectivas el calendario inmediato y la preparación del segundo tramo del año. En ese marco, UTC espera una mejora del rendimiento para lo que viene, con la mirada puesta en el Clausura y en los torneos que resten por disputar en la temporada.

La decisión se comunicó a poco de la quincena de mayo, periodo en el que el equipo ya había oficializado la salida del anterior comando técnico. Con la confirmación del nuevo entrenador, UTC definió el liderazgo deportivo para el cierre del Apertura y la transición hacia el próximo torneo.

El regreso de Paulucci a la Liga 1 y las condiciones del contrato

Cristian Paulucci – UTC – Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes – 25 mayo
Cristian Paulucci regresará a la Liga 1 luego de su paso por Sport Boys y firmará con UTC hasta fines de 2026, con posibilidad de ampliar el vínculo por una temporada más. (UTC)

Con este anuncio, Cristian Paulucci vuelve al fútbol peruano tras su etapa en Sport Boys. En el conjunto chalaco, su trabajo se extendió entre octubre de 2024 y mayo de 2025, lapso en el que dirigió 15 partidos oficiales y registró cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas.

La incorporación a UTC supone su retorno a la Liga 1 luego de ese antecedente. El club cajamarquino lo eligió para iniciar un nuevo proceso deportivo con un contrato que, según se informó, se firmará hasta finales de 2026. El acuerdo contempla una opción de extensión por un año más, condicionada a metas establecidas por la dirigencia.

En el comunicado de bienvenida, UTC vinculó el arribo del nuevo comando técnico con una etapa que, según expresó, estará guiada por el “esfuerzo” y el “orgullo” de representar a Cajamarca. Ese mensaje acompañó el anuncio institucional y sirvió como marco para la presentación del entrenador y de sus asistentes.

Paulucci asumirá el reto de tomar un plantel en plena competencia, con un compromiso pendiente para cerrar el Apertura. A partir de allí, su foco también quedará puesto en el armado del equipo para el Torneo Clausura, instancia para la que el club pretende ajustar su rendimiento y consolidar una campaña más consistente en el resto del año.

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