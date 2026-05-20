Suheyn Cipriani roba miradas en el Miss Grand International All Stars: pasarela, vestido de gala y entrega de banda

Suheyn Cipriani roba miradas en el Miss Grand International All Stars

Suheyn Cipriani sigue consolidándose como una de las peruanas que más miradas atrae en el Miss Grand International All Stars 2026. La modelo, presentadora e influencer ya se encuentra en Bangkok y comenzó oficialmente su camino en el certamen con la gala de bienvenida y entrega de bandas, una de las primeras actividades clave que marca el inicio de la competencia.

En este primer gran evento, Cipriani desfiló en ropa de baño azul entero y luego apareció en pasarela con un vestido plateado que se robó los flashes, según comentaron seguidores del certamen en redes. Las imágenes del desfile circularon con fuerza y los usuarios resaltaron su seguridad, su carisma y una pasarela que, para muchos, la coloca entre las participantes más fuertes de la edición.

PUBLICIDAD

Un look de impacto: traje de baño azul y vestido plateado con brillo de estrellas

Durante la gala, Suheyn se presentó primero con un traje de baño azul, un diseño entero que resaltó su figura y proyección escénica. Sin embargo, el momento que terminó por viralizar su participación fue su salida posterior con un vestido de gala.

La peruana apostó por un vestido plateado lleno de estrellas y lentejuelas, con una abertura en la pierna y una cola que aportó volumen al diseño. El look, de estilo glam, fue comentado por fanáticos y páginas especializadas, que destacaron la forma en la que la candidata sostuvo la pasarela, combinando elegancia y coquetería sin perder sobriedad.

PUBLICIDAD

Para muchos seguidores del concurso, el vestido fue una elección estratégica: brillo, presencia escénica y una silueta que funciona bien en escenario, con un corte que favorece el desplazamiento y la proyección frente a las cámaras.

Suheyn Cipriani desfiló con un vestido plateado de lentejuelas y abertura en la gala de bienvenida del Miss Grand International All Stars. IG

La entrega de banda: el gesto que marca el inicio oficial

Al finalizar la pasarela, Suheyn Cipriani recibió su banda con su nombre, un momento simbólico que representa su incorporación oficial al grupo de candidatas y el inicio de sus actividades como representante de Perú. Según lo mostrado en redes, el encargado de entregar la banda fue Nawat Itsaragrisil, presidente del Miss Grand International, quien supervisa la edición All Stars.

PUBLICIDAD

La entrega de bandas es uno de los actos más importantes de la primera semana del certamen: oficializa a las delegadas y sirve como carta de presentación ante la organización, la prensa y la audiencia internacional. En el caso de Suheyn, el momento reforzó su presencia en el concurso y sumó a la narrativa de favorita que viene construyendo desde su llegada a Asia.

La peruana recibió su banda con su nombre de manos del presidente del certamen, Nawat Itsaragrisil.

“Roba miradas”: la reacción en redes tras su pasarela

En plataformas como Instagram, TikTok y páginas dedicadas a los concursos de belleza, el desfile de Suheyn se compartió con comentarios centrados en tres puntos: elegancia, carisma y seguridad. Los usuarios resaltaron su desenvolvimiento en pasarela y la forma en la que conectó con el público y con las cámaras, un factor que suele pesar en certámenes donde la exposición digital es parte del juego.

PUBLICIDAD

Además, su llegada a Bangkok ya había llamado la atención días antes. Suheyn viajó desde Lima el 14 de mayo y llegó a Tailandia el 16 de mayo, fecha en la que se iniciaron oficialmente los registros y sesiones fotográficas del concurso. Desde entonces, sus looks y apariciones han sido replicados por seguidores que apuntan a su potencial para avanzar a las etapas decisivas.

Suheyn Cipriani roba miradas en el Miss Grand International All Stars: pasarela, vestido de gala y entrega de banda

Calendario oficial: así serán las actividades hasta la gran final

El Miss Grand International All Stars 2026 se desarrolla del 16 al 30 de mayo en Bangkok y Damnoen Saduak (Ratchaburi), y la organización ya difundió el programa de actividades, que incluye retos de pasarela, entrevistas y rondas preliminares. Estas son las fechas clave:

PUBLICIDAD

16 y 17 de mayo: llegada, registro y sesión de fotos

18 de mayo: actividad “Sabores de Tailandia” y clase de cocina

19 de mayo: bienvenida “All the Stars” en Bangkok

20 de mayo: actividad “Vestimenta de Tailandia”, visita a Wat Arun y cena en crucero

21 al 23 de mayo: actividades en Damnoen Saduak, Ratchaburi

24 de mayo: ensayo

25 de mayo: desafío de pasarela

26 de mayo: entrevistas y desafío de retrato

27 de mayo: preliminar 1 (traje de gala y competencia sin maquillaje)

28 de mayo: preliminar 2 (competencia en traje de baño)

29 de mayo: ensayo

30 de mayo: competencia final

Con este cronograma, las próximas jornadas serán determinantes para medir el rendimiento integral de las candidatas, especialmente en pasarela e entrevistas, dos áreas en las que Cipriani suele destacar por su experiencia como presentadora.

Votación del público: el impulso para el Top 18

Aunque la competencia es evaluada por jurado, el voto del público también puede acelerar el avance de algunas candidatas al Top 18. La votación está abierta del 16 al 30 de mayo y permite que dos concursantes accedan al Top 18 gracias al respaldo popular, un factor que suele movilizar a las hinchadas por país.

PUBLICIDAD

Por ahora, Suheyn Cipriani ya dejó su primera gran impresión en Bangkok con una gala de bienvenida en la que combinó presencia, estilo y pasarela. El camino recién comienza, pero Perú ya tiene una representante que está haciendo ruido en la primera línea del certamen.

La representante peruana Suheyn Cipriani busca un lugar en el Top 18 del MGI All Stars, y el público puede apoyarla con su voto.