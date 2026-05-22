Alejandro Merino aseguró que Adolfo Aguilar mantiene una deuda de S/10.000 y difundió mensajes en sus redes sociales. TikTok

Alejandro Merino reclamó públicamente a Adolfo Aguilar el pago de una deuda de S/10.000 luego de que se conociera el regreso del conductor a la televisión como parte de La Granja VIP Perú.

En sus redes sociales, el empresario lo felicitó por su nueva etapa laboral, pero aseguró que, con trabajo nuevamente, ya no existiría motivo para mantener pendiente el monto que —según afirmó— le adeuda desde hace años.

El reclamo estalló tras el ingreso de Aguilar a la conducción del reality de convivencia, donde fue contratado para acompañar a Ethel Pozo, luego de la salida de Yaco Eskenazi. La polémica escaló cuando Merino compartió mensajes y capturas de conversaciones privadas para sustentar su versión.

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Expareja de Adolfo Aguilar le exige que pague una deuda de S/10.000 tras su regreso a la TV en La Granja VIP. IG/Panamericana.

El reclamo: felicitación y un pedido directo por S/10.000

Merino publicó un mensaje dirigido a Aguilar en el que combinó un tono inicial cordial con un pedido puntual de pago. “Querido Adolfo Aguilar, ahora que ya tienes trabajo (por cierto, te felicito), supongo que ya vas a tener para pagarme el dinero que me debes”, escribió.

En el mismo texto, señaló que no habría recibido “ningún tipo de pago” y recordó un argumento que, según su versión, el conductor le dio tiempo atrás. “En su momento entendí, como en algún momento me mencionaste, estabas quebrado y no tenías trabajo, pero ahora ya lo tienes. Por favor, procede a cancelar tu deuda conmigo”, sostuvo.

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Merino precisó una fecha en la que habría conversado del tema: indicó que el 6 de mayo Aguilar le dijo que no podía pagar porque estaba “en la bancarrota”. El empresario sostuvo que ese escenario ya cambió con el regreso del presentador a la televisión.

Los chats difundidos y la respuesta atribuida a Adolfo Aguilar

En sus historias, Merino difundió capturas de conversaciones que, aseguró, mantuvo con Aguilar. En uno de esos intercambios, el conductor habría respondido que no recordaba con claridad el reclamo y mencionó a una empresa como parte del origen del problema.

“La verdad que no me acuerdo de lo que me comentas. BigBang ya no existe… quebró y dejó muchas deudas, pero puedes comunicarte con Sandro, ojalá soluciones”, se lee en el mensaje atribuido a Aguilar.

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Con esa respuesta, el tema tomó dos carriles: por un lado, el reclamo económico y, por otro, la discusión sobre quién sería el responsable final del pago, si se trataba de un compromiso personal o relacionado con una empresa ya inexistente.

El empresario publicó chats en los que Aguilar atribuye el pago pendiente a una empresa que “ya no existe”. TikTok

“Mi abogado ha intentado comunicarse”: ultimátum y advertencia

La situación se tensó con un segundo mensaje público de Merino, en el que afirmó que su abogado buscó una salida sin obtener respuesta. “Querido @adolfoaguilarv Mi abogado ha intentado comunicarse contigo para tener una solución, pero NO hay respuesta de tu parte”, escribió.

Luego agregó un ultimátum: “Por favor comunícate conmigo para que saldes tu deuda pendiente o en todo caso ver una solución lo más pronto posible. Es la última vez que te brindo una facilidad de pago. Por favor procede a cancelar tu deuda”.

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El tono del reclamo dejó de ser una solicitud amistosa y se transformó en un emplazamiento, con referencias explícitas a una vía legal y a la falta de comunicación por parte del conductor.

Merino sostuvo que su abogado intentó comunicarse con Aguilar para buscar una solución “sin respuesta”. IG

La versión de Merino: “Nunca he trabajado directamente para su empresa”

En medio de la exposición del caso, Merino buscó aclarar el origen del servicio por el que se habría generado la deuda. Afirmó que no trabajó directamente para la empresa de Adolfo Aguilar y que cuenta con un negocio propio.

Según detalló, su empresa habría brindado servicios de investigación de mercados para productos cinematográficos, además de trabajos vinculados a naming, preferencias, estadísticas, cast y profiles film. Con esa precisión, Merino intentó reforzar la idea de que se trató de un servicio profesional con un pago pendiente.

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Esa aclaración también apuntó a responder, de manera indirecta, al argumento de la empresa “que ya no existe” que, según él, Aguilar mencionó en los chats difundidos.

“Quiero mi dinero”: el descargo más duro y críticas a ‘La Granja VIP’

El reclamo llegó a su punto más agresivo cuando Merino grabó historias en las que insistió en el pago y lanzó críticas personales. “Así mismo, Adolfo Aguilar, espero tu respuesta y quiero mi dinero en mi cuenta bancaria”, dijo.

En ese mismo mensaje, aseguró que no aceptará, según su expresión, “que una persona como tú venga y me pisotee”, y afirmó que no accedió a un préstamo que, siempre según su versión, Aguilar le habría pedido para un negocio que “nunca existió”.

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Merino también cuestionó la contratación del conductor en el reality. “No entiendo cómo un programa familiar como La Granja VIP tenga como conductor a una persona como tú”, expresó, y añadió críticas dirigidas a marcas que, según dijo, podrían aceptar a Aguilar como imagen.

El ingreso de Adolfo Aguilar a La Granja VIP reactivó un conflicto: Alejandro Merino exige el pago de S/10.000 y asegura que no recibe respuesta.