Segunda vuelta 2026: Fuerza Popular y Juntos por el Perú podrán grabar el conteo de votos a través de sus personeros

Miembros de mesa electoral cuentan votos en Perú, mientras un personero de Fuerza Popular graba el proceso con su teléfono, asegurando transparencia en el escrutinio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) autorizó que los personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú graben en video y tomen fotografías durante el proceso de conteo de votos en la segunda vuelta presidencial, programada para el domingo 7 de junio.

La decisión surgió luego de la firma de un acta de acuerdos entre los representantes de ambas agrupaciones políticas y la entidad electoral, en una reunión llevada a cabo en la sede central de la ONPE.

La vocera de la ONPE, Katiuska Valencia, confirmó que la medida fue resultado de un diálogo en el que se evaluaron los alcances legales, restricciones y riesgos vinculados a la presencia de cámaras durante el escrutinio.

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El acuerdo establece que los personeros acreditados podrán registrar con video y fotografía el procedimiento de contabilización de cédulas, pero no estará permitido realizar transmisiones en vivo desde las mesas de sufragio. Las imágenes y grabaciones sólo podrán ser utilizadas como respaldo interno por los partidos y no para difusión inmediata en redes sociales u otros medios.

Valencia explicó en entrevista para RPP Noticias que, si la grabación llegara a provocar algún disturbio o alteración del orden, los miembros de mesa podrán solicitar apoyo del orden público para restablecer la calma.

Por ello, la ONPE solicitó a las agrupaciones políticas informar claramente a sus personeros sobre las acciones permitidas y las limitaciones vigentes para el registro audiovisual durante el conteo.

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La iniciativa de grabar el proceso fue impulsada inicialmente por Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, quien había elevado una solicitud formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE para autorizar el registro audiovisual del escrutinio. Según Dyer, la normativa vigente no prohíbe la filmación del conteo y la propuesta apunta a garantizar la confianza y transparencia en la jornada electoral.

Los personeros podrían descansar luego de las Elecciones generales 2026, como los miembros de mesa. - Crédito Andina

100.000 y 100.001 personeros

La autorización de la ONPE coincide con el anuncio de Fuerza Popular de movilizar 100 000 personeros para la segunda vuelta, cifra a la que Juntos por el Perú respondió que desplegará un número aún mayor con el objetivo de resguardar la voluntad ciudadana en todas las mesas.

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El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, remarcó que el partido trabajará para cubrir la mayor cantidad de mesas, especialmente en aquellas donde suelen presentarse observaciones sobre la validez de los votos. “Si Fuerza Popular tiene 100.000, nosotros pondremos 100.001”.

Ambas agrupaciones políticas destacaron que la presencia de personeros en el escrutinio es clave para el control y vigilancia del proceso electoral, así como para fortalecer la percepción de transparencia entre los electores. El despliegue de miles de personeros busca, además, evitar cuestionamientos y contribuir a la legitimidad de los resultados.

La ONPE exhortó a los partidos a capacitar a sus representantes para que el registro audiovisual se realice dentro del marco legal y sin interferir en el desarrollo normal del escrutinio. Los partidos serán responsables de cualquier incidente que pueda surgir por el uso inadecuado de cámaras o equipos de grabación durante el conteo.

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