ONPE reubicará mesas en Lima para la segunda vuelta: ¿conoce dónde te tocará votar?

Ciudadanos peruanos revisan las listas de votación con su DNI para ubicar su mesa de sufragio en el exterior de un local electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la reubicación de mesas de sufragio en distintos distritos de Lima Metropolitana de cara a la Segunda Elección Presidencial 2026, prevista para el 7 de junio. La medida alcanza principalmente a locales que en la primera vuelta funcionaron en espacios abiertos, como parques y áreas sin infraestructura adecuada.

El objetivo del cambio es garantizar condiciones más seguras y adecuadas para el desarrollo del proceso electoral, luego de que en abril algunos ciudadanos votaran en ambientes que requirieron instalación de toldos, grupos electrógenos y servicios temporales. La decisión se adoptó a partir de recomendaciones de las Fuerzas Armadas del Perú, en coordinación con la ONPE.

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En total, 136 mesas de sufragio han sido reubicadas en Lima Metropolitana, procurando que los nuevos locales se encuentren lo más cerca posible de los puntos de votación anteriores. La entidad electoral busca así reducir el impacto en los desplazamientos de los ciudadanos y mejorar la organización del proceso.

Ciudadanos peruanos consultan sus locales de votación en diversas plataformas, desde la web en casa hasta asistencia de personal ONPE en centros electorales, demostrando preparación para el sufragio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalle de la reubicación de mesas en Lima Metropolitana

La ONPE reasignó locales de votación que, en las Elecciones Generales del 12 de abril, funcionaron en parques y espacios abiertos de Jesús María, Lince y Miraflores. Para el domingo 7 de junio, los electores de esas zonas votarán en instituciones educativas dentro del mismo distrito.

Jesús María

Parque Cáceres (Av. Cuba Cdra. 6) → IEP Saco Oliveros - Cuba (Av. Cuba 531-543)

Lince

Parque Gran Mariscal Ramón Castilla (Jr. Joaquín Bernal Cuadra 7) → CE Parroquial Santa Rosa de Lima (Calle Almirante Guisse 2150)

Parque del Bombero (Av. César Canevaro 1400) → IE 1057 José Baquijano y Carrillo (Jr. Manuel Gómez 651)

Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo (Av. Juan Pardo de Zela 500) → IE 1059 María Inmaculada ( Av. Militar 1862)

Parque Santos Dumont (Calle Los Tulipanes 200) → IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio (Av. Prol. Iquitos 2139)

Miraflores

Boulevard Tarata (Av. José Larco Cdra. 6) → IE 7003 Manuel Fernando Bonilla (Calle Manuel Bonilla 282)

Parque Miguel Grau (Malecón de la Marina s/n) → IE 7008 Scipión E. Llona (Calle Enrique Palacios s/n)

Parque Tradiciones Peruanas (Av. Casimiro Ulloa s/n) → IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

Parque Ramón Castilla (Calle Pedro Venturo s/n) → IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

Parque John F. Kennedy (Av. Diagonal s/n) → IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria (Calle 15 de Enero 330)

Miembros de mesa reciben a votantes en un local electoral con urna de la ONPE y bandera peruana al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la ONPE dispuso la reasignación de locales de votación en Lima

En Lima Metropolitana, para las Elecciones Generales 2026, la ONPE acondicionó 10 espacios abiertos como locales de votación debido a la falta de recintos cercados y techados disponibles. En varios de esos puntos se instalaron toldos, generadores de electricidad y baños portátiles para sostener la operación electoral durante la jornada.

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La ONPE señaló que, para la segunda vuelta, el objetivo fue evitar que se vote en espacios abiertos sin cerco perimétrico. La decisión se tomó a sugerencia de las Fuerzas Armadas, que evalúan la seguridad junto con la Policía Nacional del Perú, responsables del resguardo de locales de votación y sedes electorales.

El organismo electoral también recordó que, por regla general, en una segunda vuelta se mantienen los locales de la primera jornada. La reasignación se aplica de manera excepcional cuando cambian la condición o la disponibilidad del recinto, por ejemplo, por refacciones o por la negativa del propietario a ceder el espacio.

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En su comunicación, la ONPE informó además que en otros casos el cambio de local no respondió a la condición de espacio abierto, sino a la falta de autorización de propietarios para el 7 de junio. En Lima Metropolitana, indicó, hubo reubicaciones adicionales vinculadas a locales dentro de los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar.

Cómo consultar tu local de votación en el portal de la ONPE

La ONPE recomendó confirmar con anticipación el local de votación asignado, sobre todo si el elector sufragó el 12 de abril en un parque o si su distrito registró cambios por disponibilidad de recintos. La verificación previa permite planificar la ruta, estimar tiempos de traslado y evitar contratiempos el día de la elección.

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La consulta debe hacerse en el portal oficial habilitado por la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/. El elector debe revisar el nombre del local, la dirección y, si corresponde, el aula o mesa asignada para emitir su voto el domingo 7 de junio.

Ciudadanos pueden seleccionar local de votación, proceso digital exige validación con DNI| Andina (Composición: Infobae Perú)

La ONPE agregó que, hasta ahora, solo pudo utilizar como locales de votación los espacios proporcionados por instituciones públicas y, de manera voluntaria, por entidades privadas. Sobre este punto, indicó que la Ley n.° 32594 entró en vigor el 16 de mayo y establece que las entidades privadas deberán facilitar el uso de sus instalaciones para la realización de comicios.

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