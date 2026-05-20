Elecciones 2026: miembros de mesa tienen hasta esta semana para tramitar excusas ante la ONPE

Ciudadanos peruanos depositan sus votos en una mesa de sufragio, supervisados por miembros de la mesa, durante las elecciones generales en Perú. (Foto: ONPE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que los ciudadanos designados como miembros de mesa en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, programada para el domingo 7 de junio, tienen hasta el viernes 22 de mayo para presentar su excusa en caso de no poder cumplir con esta función.

El trámite está disponible para quienes atraviesan situaciones excepcionales que impidan ejercer el cargo, y debe realizarse antes de la fecha límite establecida.

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La entidad precisó que, de surgir motivos sobrevenidos que justifiquen la inasistencia a la instalación de la mesa, el pedido de justificación podrá presentarse hasta cinco días naturales previos al día de la elección.

Así lo establece la Resolución Jefatural 000083-2026, publicada en el diario El Peruano, que extiende para la segunda vuelta la vigencia de excusas y justificaciones aprobadas en la primera vuelta realizada en abril.

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En total, la ONPE seleccionó mediante sorteo público a 834.660 ciudadanos para desempeñar el rol de miembros de mesa, distribuidos entre titulares y suplentes. La función es considerada irrenunciable, pero la ley contempla excepciones expresamente reglamentadas para situaciones como impedimentos físicos, edad avanzada o responsabilidades familiares inmediatas.

Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causales y procedimiento para presentar la excusa

La Ley Orgánica de Elecciones establece causales precisas para solicitar la excusa de ser miembro de mesa. Entre ellas destacan: haber cumplido 65 años, embarazo o periodo de lactancia, ausencia o residencia fuera del país, impedimentos físicos o mentales graves y ciertos vínculos familiares con otros miembros de la misma mesa.

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También se contempla el caso de funcionarios de organismos electorales, miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo General de Bomberos, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, además de autoridades políticas elegidas por voto popular.

La solicitud puede presentarse de manera presencial en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) correspondiente, o a través de la mesa de partes virtual externa de la ONPE, adjuntando un documento que respalde la causal invocada.

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El procedimiento exige abonar una tasa de S/ 15.80, pagable en el Banco de la Nación o por el portal Págalo.pe (código 03836), además de completar el formulario oficial disponible en línea.

En caso de que la solicitud de excusa no sea aprobada y el ciudadano no cumpla con el cargo asignado, la sanción será una multa de S/ 275. La ONPE enfatiza que las excusas y justificaciones solo se admitirán en casos excepcionales, con el objetivo de no poner en riesgo la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio.

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Segunda vuelta: dudas frecuentes

Para la segunda vuelta del 7 de junio, más de 27 millones de peruanos deberán acudir a las urnas para elegir al nuevo presidente y vicepresidentes de la República.

El padrón electoral se cerró antes de la primera vuelta, por lo que no será posible cambiar de local de votación para el balotaje, aun cuando se haya actualizado la dirección en el DNI o en el Reniec durante este año.

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La ONPE reitera que, salvo en casos excepcionales de reasignaciones notificadas por la entidad, cada elector deberá votar en el mismo lugar asignado en abril.

Los ciudadanos que tengan dudas sobre el proceso electoral pueden acceder a las guías publicadas por la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que detallan el procedimiento ante especulaciones de fraude.

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