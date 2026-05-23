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Mario Irivarren confiesa cómo se sintió tras el ampay en un yate de Argentina: “Mi postura fue la de jugador 1, eliminado”

El chico reality compartió en el programa La Manada cómo fue su reacción ante la difusión de imágenes que provocaron el final de su relación sentimental

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Mario Irivarren contó cómo se sintió luego del ampay en Argentina que desencadenó en el fin de su relación con Onela Molina. La Manada

Mario Irivarren relató en detalle cómo vivió la exposición mediática tras el ampay en el que fue captado en un yate en Argentina, episodio que provocó el final de su relación con Onelia Molina, integrante del programa Esto es Guerra. La conversación se dio durante su participación en el programa de YouTube La Manada, que conduce junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, con la presencia especial del brasileño Rafael Cardozo como invitado.

Durante el programa, Rafael Cardozo abordó directamente a Irivarren para preguntarle sobre el impacto de la difusión de las imágenes que transmitió el espacio televisivo Magaly TV La Firme. En esos videos, el exintegrante de Esto es Guerra aparecía besando a una de las mujeres que asistieron a la reunión, pese a que en ese momento mantenía una relación sentimental con Onelia Molina. La publicación del ampay tuvo amplia repercusión y derivó rápidamente en la ruptura de la pareja.

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Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe durante el streaming de ‘La Manada’ en el momento del sismo. YouTube.
Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe durante el streaming de ‘La Manada’ en el momento del sismo. YouTube.

Al ser consultado por sus compañeros y el invitado sobre cómo actuó después de que el ampay se hizo público, Mario Irivarren optó por no entrar en detalles sobre las conversaciones privadas o las explicaciones que pudo haber dado. Sin embargo, sí describió el efecto inmediato que tuvo en su vida personal y la decisión que tomó ante la situación: “Yo nunca voy a contar detalles personales de mi vida. Lo que haya pasado en mi vida privada se va a quedar ahí. Lo único es lo que ya te dije al inicio. Desde el segundo uno, mi postura fue la de jugador 1, eliminado”, expresó durante la charla.

La frase “jugador uno eliminado” es una referencia directa a la serie surcoreana El juego del calamar (Squid Game), donde el “jugador uno” es el primer participante en quedar fuera de la competencia, simbolizando una eliminación sin retorno. Con esta comparación, Irivarren dejó claro que asumió desde el primer momento las consecuencias de sus actos, sin intentar buscar excusas, justificarse ni revertir lo ocurrido. “Desde el segundo uno fue jugador uno eliminado”, reiteró, señalando que su reacción fue aceptar la situación y no buscar una reconciliación o una explicación ante la persona afectada.

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Imagen dividida: Onelia Molina, con cabello oscuro y top morado, habla en un micrófono a la izquierda. A la derecha, imagen borrosa de personas, con 'MARIO' señalado
Onelia Molina revela su impactante reacción al enterarse del ampay de Mario Irivarren mientras conducía, decidiendo detener su vehículo por la noticia.

La difusión del ampay por parte de Magaly TV La Firme generó amplia cobertura en medios de Perú y Argentina, y marcó el cierre definitivo de la relación sentimental entre ambos integrantes de Esto es Guerra. Irivarren resaltó que, ante la exposición pública y la presión mediática, prefirió guardar reserva sobre los detalles internos, pero dejó en claro su postura y la forma en la que enfrentó las consecuencias de la situación.

Qué opinó sobre el beso de Onelia y Kevin

Mario Irivarren opinó sobre el beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz durante la transmisión del pódcast ‘La Manada’, donde intentó restar importancia al momento protagonizado por su expareja. “Bien actuado, es actuación”, comentó Irivarren con una sonrisa nerviosa, lo que provocó las risas de sus compañeros Gerardo Pe y Laura Spoya.

Sin embargo, el comentario sarcástico no pasó desapercibido para Onelia, quien respondió con firmeza al ser consultada sobre la reacción de su exnovio. La modelo arequipeña aseguró que no le interesa lo que diga Mario Irivarren y dejó en claro que prefiere no volver a involucrarse en polémicas pasadas. “No me interesa, para qué revivir a un muerto. Él no tiene nada que ver”, señaló Onelia, recordando además los episodios de infidelidad de Irivarren durante su estadía en Argentina.

Mario Irivarren y su reacción al apasionado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz: “Es actuación”

Por otro lado, Onelia Molina elogió el beso que compartió con Kevin Díaz y no descartó que pueda repetirse. “Fue la primera vez que lo besé, qué bien besa. Lo voy a seguir haciendo porque soy una persona soltera y no tengo que darle explicaciones a nadie”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de nuevos acercamientos con el modelo.

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