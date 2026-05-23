Solo 18 personas donaron sus órganos en 2026: Permitieron 278 trasplantes

Gracias a la decisión de 18 donantes de órganos, en lo que va de 2026 se han realizado 278 trasplantes a nivel nacional, según informó el Ministerio de Salud (Minsa) en el marco del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.

Detrás de cada intervención existe una historia de espera, esperanza y recuperación para pacientes de distintas edades y regiones, quienes encontraron una nueva oportunidad gracias al altruismo de personas y familias que decidieron donar.

La tasa nacional de donación es de apenas 0.5 donantes por millón de habitantes, una cifra baja comparada con otros países de la región, lo que refleja el desafío de promover la donación en la sociedad peruana.

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Solo el 14 % de los ciudadanos ha manifestado en su Documento Nacional de Identidad (DNI) la voluntad de ser donantes, lo que limita la capacidad de los equipos médicos para responder a la demanda creciente de trasplantes.

Las operaciones realizadas en 2026 incluyen trasplantes de órganos, tejidos y células, como la médula ósea. Cada caso representa la suma de esfuerzos de profesionales de la salud, hospitales y entidades públicas que, junto con la generosidad de los donantes, hacen posible que cientos de personas recuperen la calidad de vida.

El Minsa, a través de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre, destacó el valor de las familias que, en medio del duelo, apostaron por dar vida a otros.

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La lista de espera sigue siendo larga. El trasplante más frecuente es el de riñón, con intervenciones lideradas por hospitales públicos como Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, Cayetano Heredia y el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

También participan hospitales de EsSalud como Guillermo Almenara, Edgardo Rebagliati, Alberto Sabogal, Carlos Seguin Escobedo de Arequipa, Almanzor Aguinaga de Chiclayo y Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. El Centro Médico Naval y clínicas privadas, como la Delgado, complementan la red.

Lista de espera

La insuficiencia renal crónica sigue siendo uno de los principales motivos de trasplante, vinculada a enfermedades como diabetes e hipertensión.

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Los pacientes que llegan a la lista de espera suelen estar bajo tratamiento de hemodiálisis, a la espera de un donante compatible que les permita dejar la máquina y recuperar su independencia.

Además del riñón, la córnea es el segundo órgano con mayor demanda en Perú, con más de 5.000 personas en lista de espera.

El país cuenta con 25 hospitales acreditados para realizar trasplantes corneales, entre ellos el Instituto Nacional de Oftalmología en Lima y Piura, el Hospital María Auxiliadora y diversas clínicas públicas y privadas.

El Ministerio de Salud insiste en la importancia de conversar la decisión de donar con la familia y de marcar el “sí” en el DNI. La falta de órganos disponibles responde, en gran medida, a la escasa declaración voluntaria registrada oficialmente.

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Por ello, desde el año pasado, el Minsa impulsa campañas de sensibilización y educación ciudadana, además de alianzas con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el RENIEC, como parte de un plan multisectorial para el periodo 2026-2030.