Empresa peruana apunta al espacio: Tumi Robotics desarrollará robots para exploración lunar tras ser elegida por la ESA

Perú ingresa a la carrera espacial: Tumi Robotics probará tecnología robótica para operar en suelo lunar. (Foto: Agencia Andina)

La empresa peruana de tecnología Tumi Robotics fue seleccionada por el Centro de Innovación de Recursos Espaciales de Europa (ESRIC), institución que trabaja de la mano con la Agencia Espacial Europea (ESA), para desarrollar soluciones robóticas orientadas a la exploración lunar. El anuncio representa un hito para la industria tecnológica peruana, al convertir a la firma nacional en parte de proyectos vinculados al sector aeroespacial europeo.

Gracias a esta selección, la compañía accederá a financiamiento y acompañamiento técnico para instalar operaciones en Luxemburgo y adaptar sus plataformas robotizadas a las condiciones extremas del suelo lunar. La iniciativa busca desarrollar vehículos autónomos capaces de operar en ambientes hostiles, con temperaturas extremas y terrenos de difícil acceso, similares a los que existen fuera de la Tierra.

PUBLICIDAD

El avance de la empresa peruana fue respaldado por el programa ProInnóvate, del Ministerio de la Producción, que brindó cofinanciamiento y asistencia técnica a través de iniciativas como StartUp Perú, Innovación Empresarial y el Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI). Según informó Andina Noticias, este apoyo permitió que la compañía fortaleciera sus prototipos y consolidara su crecimiento tecnológico y comercial.

Empresa peruana desarrollará robots para misiones espaciales luego de ser seleccionada por organismo ligado a la ESA. (Foto: Agencia Andina)

Tecnología peruana orientada a entornos extremos

Durante la última década, Tumi Robotics se especializó en el desarrollo de dispositivos autónomos para sectores de alta complejidad, como la minería subterránea y la inspección de grandes infraestructuras industriales. Sus vehículos están equipados con cámaras avanzadas, sensores láser LiDAR y sistemas de captura de datos capaces de operar en zonas de difícil acceso y bajo condiciones extremas.

PUBLICIDAD

Francisco Cuéllar, CEO de la empresa, destacó que el respaldo recibido permitió convertir una propuesta tecnológica en un proyecto sostenible y competitivo a nivel internacional. “El financiamiento de ProInnóvate nos permitió escalar los prototipos que teníamos, evaluar y mitigar riesgos antes de llevar el producto al campo y validarlo”, señaló.

Asimismo, explicó que el crecimiento de la compañía no solo se enfocó en el desarrollo tecnológico, sino también en aspectos estratégicos como propiedad intelectual, marketing y comercialización. “No se trataba solo de desarrollar tecnología, sino de sumar un modelo de negocio, una estrategia de propiedad intelectual, marketing y ventas. Todo eso nos abrió el panorama para crear una empresa sostenible en el tiempo”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La norma autoriza al Ministerio de la Producción a transferir recursos a Cofide mientras estén vigentes los créditos del programa. Foto: Andina

Probarán prototipo lunar en Europa

Como parte del proyecto de expansión internacional, la firma peruana proyecta realizar pruebas de un prototipo especializado a finales de 2026 en un laboratorio análogo lunar ubicado en Europa. Estas evaluaciones se efectuarán en colaboración con la Universidad de Luxemburgo y permitirán analizar el comportamiento de los robots en condiciones similares a la superficie de la Luna.

El respaldo del ESRIC también valida que las tecnologías desarrolladas originalmente para actividades industriales terrestres pueden adaptarse a programas de exploración espacial avanzada. La organización europea identificó potencial en las soluciones creadas por la empresa peruana debido a su capacidad para desplazarse de manera autónoma y recopilar información precisa en entornos complejos.

PUBLICIDAD

Con este avance, Tumi Robotics se posiciona como una de las compañías tecnológicas peruanas con mayor proyección internacional en el campo de la robótica y la innovación aeroespacial. El proyecto también marca un precedente para la participación de empresas latinoamericanas en iniciativas vinculadas a la exploración lunar y el desarrollo de tecnología espacial.