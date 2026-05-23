Volquete de Midagri cayó a ribera del río Chanchamayo durante trabajos de descolmatación

Volquete fue arrastrado por río en Chanchamayo cuando hacía trabajos de descolmatación. Canal N

Un volquete que realizaba trabajos de descolmatación y mantenimiento en la ribera del Río Chanchamayo perdió el control y cayó varios metros hacia la margen izquierda del afluente, generando una rápida movilización de equipos de emergencia y maquinaria pesada en la zona.

De acuerdo con la información difundida por Canal N, el vehículo pertenecía al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y presentaba también logotipos vinculados al Ministerio de Vivienda. El accidente ocurrió mientras la unidad realizaba labores en la defensa ribereña del río Chanchamayo.

Accidente en río Chanchamayo: volquete de Midagri cayó varios metros durante labores de mantenimiento. (Foto: Difusión/Facebook)

Dos personas resultaron heridas

Tras el despiste y caída del volquete, el conductor identificado como Francisco Guaripata y el secretario técnico de Defensa Civil, Walter Ponce, resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional Docente Julio César Demarini Caro, ubicado en la ciudad de La Merced.

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Según reportó el medio, personal médico del hospital informó que ambos afectados se encuentran estables luego de recibir atención médica. No obstante, permanecen bajo observación para descartar posibles complicaciones derivadas del accidente ocurrido durante las labores en la ribera.

El incidente movilizó a trabajadores y equipos de apoyo que acudieron a la zona para ejecutar las tareas de rescate y recuperación de la unidad pesada. Las maniobras se realizaron en un terreno de difícil acceso debido a la cercanía con el cauce del río y las condiciones de la defensa ribereña.

Recuperan volquete que se despistó y cayó cerca del río Chanchamayo en Junín. (Foto: Captura video/Canal N)

Maquinaria pesada rescató al volquete

Para recuperar el vehículo accidentado, se emplearon dos tractores oruga y maquinaria pesada que permitieron abrir un camino hasta el punto donde había quedado el volquete. Las labores se prolongaron durante varias horas debido a la complejidad del terreno y al peso de la unidad.

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Las imágenes difundidas mostraron que el volquete terminó varios metros por debajo de la superficie de la defensa ribereña, cerca del cauce del río Chanchamayo. Finalmente, la maquinaria logró remolcar el vehículo y devolverlo a la parte alta de la ribera.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas exactas del accidente. Sin embargo, se presume que el vehículo habría perdido estabilidad mientras realizaba trabajos en una zona cercana al borde de la defensa ribereña. El caso continúa bajo evaluación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente durante las labores de descolmatación.

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Volquete cae a ribera del río Chanchamayo y deja dos heridos durante trabajos de descolmatación. (Foto: Captura video/Canal N)

¿Para qué sirven los trabajos de descolmatación?

Los trabajos de descolmatación son labores de limpieza y retiro de sedimentos acumulados en los cauces de ríos y quebradas, como arena, piedras, lodo, troncos y otros materiales que reducen la capacidad natural del agua para circular. Estas intervenciones buscan evitar desbordes e inundaciones, especialmente durante temporadas de lluvias intensas o fenómenos climáticos como El Niño. Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), estas acciones forman parte de las estrategias de prevención para proteger a poblaciones asentadas en zonas vulnerables.

Las labores se realizan con maquinaria pesada como excavadoras, cargadores frontales, tractores oruga y volquetes, que permiten remover grandes cantidades de sedimentos en puntos considerados críticos. La ANA informó que la limpieza y descolmatación de ríos puede reducir significativamente el riesgo de desbordes en sectores vulnerables, además de contribuir a mantener libres los cauces para facilitar el flujo normal del agua.

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Maquinaria pesada del Ministerio de Vivienda se encuentra realizando trabajos de limpieza y descolmatación en las quebradas California y Huampaní I, en el distrito de Lurigancho-Chosica, ante la posible activación de quebradas como consecuencia de las lluvias. Foto: Ministerio de Vivienda.

Además de prevenir inundaciones, estos trabajos ayudan a proteger viviendas, carreteras, puentes, cultivos y sistemas de riego cercanos a los ríos. En distintas regiones del país, las intervenciones también buscan resguardar hectáreas agrícolas y miles de familias expuestas a posibles emergencias por lluvias. La ANA señaló que las acciones de descolmatación se ejecutan de manera coordinada con gobiernos regionales y municipalidades para reforzar la seguridad en sectores de alto riesgo.