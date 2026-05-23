Los errores que hacen que tu cargador se sobrecaliente y cómo corregirlos hoy

Un primer plano nítido revela las clavijas metálicas de un cargador de celular, elemento fundamental para la conectividad y el uso diario de dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cargador de un celular siempre genera calor al transformar la corriente eléctrica en energía utilizable para la batería: es un proceso físico inevitable. El problema aparece cuando esa temperatura supera los límites que el accesorio puede tolerar. En ese punto, el cable se deteriora, la batería pierde capacidad, los componentes internos se degradan antes de tiempo y, en los casos más graves, el dispositivo puede incendiarse. Identificar las causas y corregir los hábitos de carga reduce ese riesgo de forma significativa.

Según la marca de accesorios Ugreen, especializada en cables y cargadores, los modelos de menor precio son los más propensos a tener dificultades para manejar la cantidad de energía que demanda un teléfono moderno. No se trata de comprar el más caro del mercado, sino de entender que un cargador que se calienta en exceso tiene una vida útil más corta y un perfil de riesgo más alto.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué se calienta el cargador

La causa más frecuente es el uso de un cargador incompatible. Los modelos originales están diseñados para entregar exactamente la cantidad de energía que el dispositivo necesita. Uno de menor potencia se fuerza, trabaja por encima de su capacidad y, en casos extremos, se quema. Los cargadores de carga rápida generan más calor que los estándar porque transfieren energía a mayor velocidad; aunque muchos fabricantes incorporan sistemas de control térmico, esa ventaja desaparece si el accesorio se usa en superficies que no disipan bien el calor o expuesto al sol.

El entorno de carga también importa. Cargar el teléfono bajo luz solar directa o dentro de un automóvil estacionado suma calor ambiental al calor propio del proceso, una combinación que puede dañar los componentes internos del cargador. La regleta eléctrica es otro factor que se pasa por alto: si está sobrecargada con varios dispositivos o no cumple estándares de calidad, puede provocar problemas de sobrecalentamiento en cualquier aparato conectado.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio teléfono puede ser el origen del problema. Una batería degradada demanda más energía de la que necesitaría en condiciones normales, lo que eleva la temperatura del cargador aunque este sea de buena calidad. Usar aplicaciones de alto consumo —juegos, editores de video, streaming— mientras el teléfono se carga obliga a la CPU a trabajar al máximo al mismo tiempo que la batería recibe energía, lo que multiplica la generación de calor. La carga inalámbrica rápida tiende a producir más calor que la carga por cable debido a las pérdidas inherentes en la transferencia de energía sin contacto.

Las señales de alerta que no hay que ignorar

Un cargador que quema al tacto, un cable con zonas blandas o deformadas, un olor a plástico caliente o un teléfono que se apaga solo durante la carga son señales de que algo falla. Samsung recomienda dejar de usar el accesorio de inmediato ante cualquiera de estos síntomas. Ugreen va más allá: si el cargador alcanza una temperatura comparable a la de una sartén caliente, lo correcto es retirarlo del enchufe y no volver a usarlo.

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Un teléfono móvil con funda protectora y una advertencia de sobrecalentamiento en pantalla se carga sobre una mesa en un ambiente doméstico moderno y luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias de ignorar estas señales son graduales pero acumulativas. El sobrecalentamiento sostenido reduce la capacidad de la batería de forma permanente, ralentiza la velocidad de carga, daña los componentes internos del teléfono y, en el peor escenario, puede derivar en un incendio eléctrico.

Qué hacer para que no explote el celular

El primer paso es usar siempre el cargador original o uno certificado por el fabricante. Para usuarios de iPhone, Apple recomienda accesorios con certificación MFi; para Android, los modelos con certificación USB-IF. Un cargador sin certificación puede no tener los mecanismos necesarios para gestionar la carga de mantenimiento una vez que la batería llega al 100%, lo que genera acumulación de calor incluso cuando el teléfono ya está cargado.

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El segundo paso es controlar el entorno. Cargar el teléfono en una superficie plana y ventilada, lejos del sol y de fuentes de calor, permite que el accesorio disipe la temperatura con normalidad. Retirar la funda durante la carga mejora la circulación de aire alrededor del dispositivo. Nunca se debe cargar el teléfono debajo de una almohada ni sobre la cama.

Una mujer preocupada sostiene su teléfono con batería baja mientras desconecta un cargador recalentado y humeante de un enchufe de pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer paso es gestionar el nivel de carga. Los fabricantes coinciden en que mantener la batería entre el 20% y el 80% reduce el desgaste y la generación de calor. Apple incorporó la función Carga Optimizada de la Batería precisamente para este fin: retrasa la carga más allá del 80% hasta justo antes de que el usuario necesite el teléfono, lo que minimiza el tiempo que la batería permanece al máximo de capacidad.

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El cuarto paso es evitar el uso intensivo durante la carga. Ejecutar aplicaciones que consumen muchos recursos mientras el teléfono está conectado al enchufe combina dos fuentes de calor simultáneas. Cerrar las aplicaciones en segundo plano, desactivar el Bluetooth y el GPS cuando no se usan, y reducir el brillo de la pantalla son medidas que disminuyen la demanda energética y, por tanto, la temperatura del sistema.

Ilustración creativa que muestra a un cargador de pared con expresión cansada y cables como brazos, rodeado de celulares y un reloj inteligente, simbolizando la fatiga por la dependencia tecnológica en la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tecnologías que ayudan a reducir el calor

Algunos cargadores incorporan tecnologías específicas para mitigar el sobrecalentamiento. Los circuitos integrados de GaN (nitruro de galio) permiten un control más eficiente del voltaje y generan menos calor residual que los chips de silicio convencionales. Los cargadores con carcasa de aluminio disipan mejor el calor que los de plástico, que además puede deformarse o derretirse ante temperaturas elevadas. Dentro del accesorio, el adhesivo conductor —una mezcla de metales y agente adhesivo con propiedades térmicas— mantiene los componentes en su lugar y distribuye el calor de forma más uniforme.

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Reemplazar el cable USB ante el primer signo de desgaste visible —zonas dobladas, revestimiento agrietado, conectores sueltos— es una medida preventiva de bajo costo y alto impacto. Un cable dañado aumenta la resistencia eléctrica, lo que se traduce directamente en más calor. Mantener el cargador alejado de objetos metálicos, imanes y tarjetas de banda magnética mientras está en uso completa el conjunto de precauciones básicas que los fabricantes recomiendan para garantizar una carga segura a largo plazo.