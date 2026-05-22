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Alcalde de Jesús María sobre obras inconclusas en Campo de Marte: “No vamos a poner en riesgo este pulmón ecológico”

El burgomaestre aseguró que el parque fue entregado en buenas condiciones y responsabilizó a Invermet y a la empresa contratista por el estado actual del recinto

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Tras la difusión de imágenes que muestran el deterioro del Campo de Marte, el alcalde Jesús Gálvez responde y deslinda responsabilidades, señalando que su gestión tuvo que intervenir con un riego de emergencia ante la falta de mantenimiento por parte de la empresa a cargo del proyecto. (Crédito: Tv Perú)

El alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez Olivares, aseguró que el municipio retomará el mantenimiento del Campo de Marte luego de que las obras de rehabilitación quedaran inconclusas tras la resolución del contrato con el consorcio ejecutor encargado del proyecto. La autoridad edil afirmó que no permitirán que el parque continúe deteriorándose y garantizó acciones para recuperar las áreas verdes afectadas.

En entrevista con TV Perú, el burgomaestre sostuvo que la Municipalidad de Jesús María entregó el espacio en noviembre pasado “en perfectas condiciones” y precisó que el mantenimiento del espacio quedó bajo responsabilidad de Invermet y de la empresa contratista encargada de ejecutar las obras. “Nosotros entregamos el Campo de Marte con más de 225 mil metros de áreas verdes y más de 2.300 especies herbóreas”, indicó.

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El alcalde explicó que el proyecto contemplaba una rehabilitación integral del parque y la incorporación de nuevas especies arbóreas, debido a que algunos árboles ya habían cumplido su ciclo de vida. Asimismo, remarcó que el Campo de Marte cuenta con una ley de intangibilidad que protege sus áreas verdes y descartó que el proyecto incluyera una reducción de estos espacios.

Alcalde de Jesús María responsabiliza a empresa contratista por deterioro del Campo de Marte. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Andina/ Jaime Tranca / SPDA)
Alcalde de Jesús María responsabiliza a empresa contratista por deterioro del Campo de Marte. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: Andina/ Jaime Tranca / SPDA)

Municipalidad detectó problemas de mantenimiento

Según detalló Jesús Gálvez, el municipio realizó en marzo una visita técnica al parque y detectó deficiencias en el riego y cuidado de las áreas verdes. “Nos damos cuenta de que el Campo de Marte no estaba teniendo el riego adecuado para mantener las especies y los árboles en buen estado”, señaló.

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Frente a esta situación, la Municipalidad de Jesús María solicitó autorización para ingresar cisternas y ejecutar un riego de emergencia, pese a que dicha responsabilidad correspondía a la empresa contratista. “Solicitamos autorización para poder ingresar con nuestras cisternas y hacer un riego de emergencia, que no nos correspondía”, afirmó el alcalde.

La autoridad edil también precisó que el municipio no tuvo participación en el proceso de contratación ni en el manejo económico de la obra. Explicó que la comuna distrital solicitó el presupuesto para la rehabilitación del Campo de Marte, mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de Invermet, se encargó del concurso público y de la contratación de la empresa ejecutora.

Recuperación del Campo de Marte tiene nueva fecha de entrega y sus areas verdes estarán a cargo de Jesús María
Así quedó el Campo de Marte tras trabajos inconclusos - Canal N

Municipio de Jesús María se encargará el mantenimiento

El alcalde anunció que entre el lunes y martes próximos la Municipalidad de Jesús María volverá a asumir el mantenimiento del Campo de Marte, luego de recibir la documentación correspondiente por parte de Invermet. Precisó que se realizará una evaluación técnica para determinar el estado en que se encuentran las especies vegetales.

“Vamos a hacer un estudio de cómo estamos recibiendo los árboles para comenzar el tratamiento y recuperar las áreas verdes”, indicó. Además, explicó que se rehabilitarán canales artesanales de riego utilizando agua del río Huatica y que también se emplearán cisternas en las zonas donde no sea posible aplicar el sistema de inundación.

Durante la entrevista con TV Perú, el alcalde reiteró que el objetivo principal será preservar el parque. “No vamos a poner en riesgo este pulmón ecológico”, afirmó. También pidió a los vecinos evitar la politización del tema y aseguró que el municipio trabajará de manera coordinada con la Municipalidad de Lima para recuperar el estado del Campo de Marte.

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Finalmente, el burgomaestre aseguró que el proyecto original contemplaba mejoras en el sistema de riego y eliminación de estructuras de cemento innecesarias para ampliar zonas verdes. “Mi compromiso es entregar un Campo de Marte nuevo y rehabilitado”, sostuvo la autoridad municipal.

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