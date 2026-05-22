María Alejandra Marín confirmó continuidad y reveló su deseo de retirarse en Alianza Lima: “Dos o tres años más y ya”

La voleibolista colombiana renovó con las 'blanquiazules' y es una de las fijas para la próxima Liga Peruana de Vóley. (Movistar Deportes)

Si se habla del tricampeonato de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, es imposible no destacar a Maria Alejandra Marín. La colombiana fue pieza importante en el equipo de Facundo Morando que logró alcanzar la gloria tras derrotar a San Martín en la final en ‘extra game’.

La armadira confirmó su continuidad para la próxima temporada y eso desató la alegría en los hinchas. El protagonismo de la levantadora se ha hecho evidente a lo largo de la temporada, destacándose por su precisión para organizar el juego, su rol de guía en el equipo y la habilidad para mantener la intensidad en los pasajes cruciales de los partidos.

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‘Aleja’ sorprendió al revelar su deseo de retirarse con las ‘blanquiazules’ y detalló su plan de vida: “¿Será que me retiro en Alianza? Dos, tres añitos más y ya. Yo soy administradora de empresas y yo quisiera tener a mis hijos a los 32 o 33 años porque sueño con ser mamá“, comentó en el programa ‘Se formaron las parejas’.

La armadora colombiana seguirá vistiendo la camiseta 'blanquiazul', aseguró Vivian Baella - Crédito: Bloqueo y Punto.

“Me estoy preparando para mi retiro hace dos años”

María Alejandra Marín lamentó que no pueda desarrollar su carrera en Colombia debido a que no es profesional, y eso la llevó a tomar decisiones respecto a su futuro como voleibolista.

“Es muy distinto si yo tuviese liga profesional en mi país, que yo digo: ‘Bueno, sigo jugando porque estoy en mi país, mis hijos pueden tener a alguien que los acompañe, que esté la familia pendiente’. Pero, no me veo como que viajando todavía por el mundo con hijos, con mi pareja. No, por ahora, de pronto en dos cambie, no sé”, comentó la armadora.

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Además, la colombiana aseguró que lleva terapia y se viene preparando psicológicamente para ponerle fin a su carrera.

“Yo creo que todos los atletas en algún momento vamos a pasar por eso, y debemos estar preparados. Por eso yo creo que mentalmente, o sea, eso uno lo va trabajando. Eso no es de: ‘Hoy tomé la decisión y ya, me retiro’. No, yo lo he ido trabajando hace más o menos dos años”, añadió.

Maria Alejandra Marin se defiende de críticas por rendimiento de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Salidas de las extranjeras en Alianza Lima

Los movimientos en el plantel femenino de Alianza Lima continúan tras la salida del entrenador Facundo Morando. Maëva Orlé se ha convertido en la segunda baja confirmada, marcando el inicio de una renovación profunda en la plantilla.

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Según declaraciones de Cenaida Uribe, la directiva ya anticipó que varias jugadoras no seguirán en el club para la próxima temporada. El recambio afectará principalmente a las extranjeras: todas, excepto Maria Alejandra Martín, dejarán de formar parte del equipo.

De este modo, los nombres de Yanlis Féliz, Meegan Hart, Doris Manco y Elina Rodríguez figuran entre quienes no continuarán en el plantel ‘íntimo’ de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Este proceso de salidas responde a una estrategia de reestructuración tras el cierre del ciclo anterior, lo que plantea un escenario de cambios significativos para la siguiente edición del campeonato nacional. Queda claro que las ‘íntimas’ afrontarán la próxima temporada con una base renovada tanto en el cuerpo técnico como en la conformación de su plantel profesional.

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La francesa se marcha después de tres temporadas. Créditos: Alianza Lima / Instagram.