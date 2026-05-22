No hay figurita imposible en el Álbum Panini 2026: Estudio ‘Paninimanía’ revela que el intercambio es clave para completar la colección

Una fotografía publicitaria muestra el álbum oficial Panini de la Copa Mundial FIFA 2026 rodeado de numerosos sobres y figuritas, destacando el impacto económico de esta popular colección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre por el coleccionismo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se siente en el Perú y la nueva edición del álbum Panini plantea un desafío inédito para los aficionados. Completar el álbum Panini 2026 sin intercambiar figuritas puede costar más de S/4,200, una cifra sin precedentes en el país. El aumento responde tanto al mayor número de cromos como al incremento en el precio de los sobres, lo que redefine la experiencia para quienes buscan llenar la colección de manera individual.

Edición 2026 llega con marcados cambios

La edición 2026 llega con características que la distinguen de sus antecesoras y que han elevado el costo total. Panini ha lanzado una colección compuesta por 980 figuritas, muy por encima de las ediciones previas, e incluye versiones premium que añaden rareza y valor a la colección.

PUBLICIDAD

Ilustración conceptual de sobres Panini FIFA 2026 y soles peruanos arremolinándose hacia un álbum dorado central, simbolizando el gasto desmedido y la fiebre por completar la colección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de cada sobre, que contiene siete cromos, alcanza los S/4.20, mientras que el álbum está disponible en tres presentaciones: tapa blanda por S/9.90, tapa dura a S/49.90 y una edición dorada de S/99.90. Esta variabilidad permite a los aficionados elegir la versión que más se ajusta a sus preferencias, pero el desembolso total para completar la colección sin intercambios puede oscilar entre S/2,100 y S/2,520.

La dinámica tradicional del coleccionismo se ve alterada por la introducción de variantes premium y la cantidad récord de cromos. El cálculo matemático indica que, en condiciones ideales y sin repetidos, bastaría adquirir 140 sobres para llenar el álbum. Sin embargo, la realidad del mercado de figuritas, basada en la distribución aleatoria, provoca que los duplicados aparezcan desde las primeras compras, multiplicando la inversión necesaria.

PUBLICIDAD

Una mano intenta alcanzar la cima de una montaña de sobres y figuritas Panini de la Copa Mundial FIFA 2026, simbolizando el reto de completar la colección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudio revela que Panini sí se puede completar

El artículo cita el estudio «Paninimania: escasez de cromos y estrategia rentable», realizado en 2010 por los profesores Sylvain Sardy e Yvan Velenik de la Université de Genève, quienes analizaron la probabilidad de obtener figuritas nuevas a medida que avanza el llenado del álbum. “Las probabilidades de encontrar cromos nuevos disminuyen drásticamente conforme se llena el álbum”, señala el informe científico. Esta conclusión ha sido validada por coleccionistas en diferentes partes del mundo, quienes constatan la dificultad de obtener los últimos cromos necesarios sin recurrir a intercambios.

El impacto económico de la edición 2026 resulta notorio frente a lo que ocurrió en la edición de Qatar 2022. El gasto estimado para llenar el álbum sin intercambios rondaba los S/1,500 pero ahora es diferente. La nueva edición impone un salto superior al 40% en el desembolso, al considerar tanto el precio de los sobres como la ampliación de la colección. Un paquete especial, conocido como “paquetón”, que incluye 104 sobres y 728 figuritas por S/420, no garantiza completar ni el 75% de la totalidad del álbum. Esta estrategia comercial de Panini estimula el gasto individual, pero también refuerza la importancia del intercambio entre aficionados.

PUBLICIDAD

El análisis matemático de Sardy y Velenik cobra especial relevancia en el contexto peruano. Según sus simulaciones, el intercambio en grupos grandes reduce hasta un 75% el gasto final, una diferencia clave para quienes buscan llenar el álbum de manera más económica. Los cálculos para el Mundial de Sudáfrica en 2010 sugieren que quienes recurren a intercambios pueden completar la colección con un gasto de entre S/620 y S/650, una cifra muy inferior a la de quienes optan por la compra exclusiva de sobres.

Ilustración plana de una escalera de sobres Panini de la Copa Mundial FIFA 2026, con billetes y monedas dispersos, que conduce a un álbum dorado en la cima, simbolizando el costo de completarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia Panini para este 2026

A nivel de contenido, el álbum Panini 2026 reúne selecciones nacionales, escudos, estadios, fotos grupales, jugadores destacados y piezas especiales. Esta variedad amplía el atractivo de la colección, pero también incrementa la dificultad de conseguir todos los cromos. La edición premium agrega un incentivo adicional para quienes buscan una experiencia de lujo, aunque representa un costo aún mayor y una probabilidad reducida de obtener los cromos más codiciados.

PUBLICIDAD

La apuesta de Panini por una colección más extensa y con opciones premium convierte a la edición del Mundial 2026 en la más costosa de la historia en el país. El fenómeno del coleccionismo, lejos de perder vigencia, se adapta a nuevas condiciones de mercado y plantea un desafío económico considerable para los aficionados peruanos. “Intercambiar figuritas en grupos grandes reduce de forma drástica el costo final”, concluyó el análisis de la Université de Genève, una premisa la cual será clave para quienes decidan sumarse a la fiebre Panini en esta edición.

Una ilustración muestra el codiciado álbum Panini de la Copa Mundial FIFA 2026 dentro de una vitrina dorada, rodeado de dinero y sobres, mientras una mano se refleja en el cristal sin poder alcanzarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de completar el álbum Panini 2026, marcada por el récord de figuritas y el precio de los sobres, inaugura una nueva etapa para el coleccionismo en Perú. El gasto estimado supera ampliamente las ediciones anteriores y abre el debate sobre la sostenibilidad económica de esta tradición entre los fanáticos del fútbol y las familias peruanas.

PUBLICIDAD