Magaly Medina tras ‘pelea televisiva’ entre Jazmín Pinedo y J. Benz: “Se están diciendo cosas bastante personales”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ aseguró que entre Jazmín Pinedo y su excuñado existirían temas no resueltos desde hace años. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 21 de mayo, Magaly Medina abrió una nueva edición de ‘Magaly TV La Firme’ comentando uno de los recientes enfrentamientos televisivos que más ruido generó en las últimas horas dentro de América Televisión.

La conductora no pasó por alto la tensión que se desató entre Jazmín Pinedo y su excuñado J. Benz, hermano de Gino Assereto, quienes terminaron lanzándose fuertes indirectas y recordando episodios personales frente a cámaras.

Desde el inicio de su programa, la popular ‘Urraca’ dejó claro que le sorprendía la magnitud del conflicto, sobre todo porque ambos personajes pertenecen a la misma casa televisiva y siempre proyectaron públicamente una relación cordial. Sin embargo, según comentó Magaly, el reciente intercambio dejó entrever que existirían heridas antiguas que nunca llegaron a sanar del todo.

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J. Benz minimiza trabajo de Jazmín Pinedo y ella responde furiosa: “Cuando quiero soltar mi veneno, lo suelto”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿No hay cordialidad?

“¿Qué le pasó a la Jazmín Pinedo? Claro, y es peleoncita. Siempre responde. Ha usado su programa para lanzar dardos cuando ha querido, cuando le ha convenido, pero esta vez tiene una disputa de índole familiar, porque ha comenzado unos enfrentamientos con su excuñado, que trabaja en Esto es guerra, con J. Benz, hermano de Gino Asereto”, expresó al inicio del programa.

J. Benz minimiza trabajo de Jazmín Pinedo y ella responde furiosa: “Cuando quiero soltar mi veneno, lo suelto”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora continuó describiendo el escenario que actualmente se vive dentro del canal de Santa Beatriz, asegurando que ambos personajes se están sacando “los trapitos sucios” públicamente pese a que anteriormente intentaban proyectar una imagen de armonía familiar.

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“Entonces, se han empezado a dar unos dardos que se han recordado episodios de los que ellos dicen no querer hablar, pero se están sacando todos los trapitos sucios, los dos, que pertenecen al mismo canal, América Televisión. No que ahí todo era amor, cordialidad, una buena familia, no una familia disfuncional, no, jamás. ¿Ellos qué? ¿Se iban a pelear? Ellos todos se aman y se quieren. ¿Qué pasó ahora?”, ironizó Magaly Medina.

¿Qué pasó entre Jazmín Pinedo y Jota Benz?

El informe presentado en el programa mostró cómo la polémica comenzó tras unas declaraciones aparentemente sarcásticas de Jazmín Pinedo, quien hizo referencia a los cambios de imagen de algunos integrantes de realities. Aunque inicialmente parecía una simple broma, J. Benz tomó los comentarios de manera personal y respondió públicamente.

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“Tremenda broncaza que se armó en el canal de Santa Beatriz y en sus estudios de Pachacamac. Lo que parecía una broma con aires sarcásticos por parte de la China Jazmín, fue tomado muy en serio por su excuñado, J. Benz. La China dijo que en sus tiempos nadie usaba barba y ahora hacen lo que quieren, destapando la ira de J., pero en el fondo se sacaban los trapitos sucios”, señaló la voz en off del informe.

J. Benz minimiza trabajo de Jazmín Pinedo y ella responde furiosa: “Cuando quiero soltar mi veneno, lo suelto”. Captura: Magaly TV La Firme.

La respuesta de J. Benz no tardó en llegar y estuvo enfocada directamente en el trabajo de la conductora de espectáculos, dejando entrever que no comparte la forma en que ella se desempeña en televisión.

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“Lo que pasa, es que a ella le pagan por hablar de otras personas. A mí me pagan por opinar de personas que trabajan conmigo, así que no tengo nada que decir. Si ella quiere hacer sus propias reglas, que las haga”, comentó el exchico reality.

El conflicto siguió escalando cuando Jazmín Pinedo decidió responder públicamente y dejó claro que no se siente incómoda con el trabajo que realiza en televisión. Además, reconoció que cuando quiere decir algo de manera directa, no tiene problemas en hacerlo.

“Aparte, cuando yo quiero soltar mi veneno, yo lo suelto, no lo disimulo tampoco. Ahora, J. dice, en el afán de ofenderme o minimizar mi trabajo, de que a mí me pagan por hablar. Sí me pagan por hablar, soy conductora de un programa de espectáculos”, respondió la popular ‘China’.

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J. Benz minimiza trabajo de Jazmín Pinedo y ella responde furiosa: “Cuando quiero soltar mi veneno, lo suelto”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, el intercambio no quedó ahí. En otra intervención, J. Benz dejó entrever que, para él, otras conductoras representarían mejor el formato de espectáculos.

“Creo que si nos preguntas a uno por uno, yo creo que también otros quisiéramos que sea la conductora de espectáculos, ¿no? O sea, si me preguntas a mí, yo digo, de verdad, espectáculos para mí, Rebeca y Valeria Fías”, señaló.

El ambiente comenzó a ponerse todavía más tenso cuando ambos dejaron de lado cualquier intento de cordialidad y empezaron a tocar aspectos más personales de su relación familiar. Aunque comparten un vínculo debido a la hija que tuvo Jazmín Pinedo con Gino Assereto, ninguno evitó responder con firmeza.

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“No entiendo por qué la falta de respeto, no entiendo por qué la humillación, no entiendo por qué minimizar mi trabajo. Yo no voy a responderle a J. ni con las mismas faltas de respeto, ni exaltada, ni enojada, ni tampoco me voy a poner a, a desearle que no tenga trabajo o que alguien ocupe su lugar. Yo entiendo que él ha hablado desde el enojo y ya en otras ocasiones me ha hablado también desde el enojo y me ha terminado pidiendo disculpas. Entonces, yo voy a dejarlo ahí porque me va a tocar ser l-la adulta responsable en esta situación”, manifestó Jazmín.

J. Benz minimiza trabajo de Jazmín Pinedo y ella responde furiosa: “Cuando quiero soltar mi veneno, lo suelto”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora también dejó entrever que existirían conflictos personales no resueltos entre ambos desde hace bastante tiempo. “Me parece que claramente J. tiene una herida personal conmigo, ¿no? O sea, no sé exactamente de qué es. Cuando quieras me llamas, hablamos por teléfono, me invitas a un café, pero esta vez sí llegas al café. Y ayer lo vi así todo patanesco, agresivo, exaltado. A mí me puedes hablar como delincuente y yo por eso no te voy a tener miedo”, lanzó.

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Ante ello, J. Benz respondió negando haber actuado de manera agresiva y acusó a su excuñada de mentir sobre él. “Si tú me conoces a mí, yo también te conozco al cien por ciento. Yo creo que es feo ponerle adjetivos. Decir que le he respondido alterado o patanesco, agresivo, matoncito, creo que son palabras que, que sobran. Lo que sale de su boca son mentiras”, afirmó.

El exchico reality también aprovechó para remarcar que tiene identidad propia y que no desea ser presentado únicamente como “el hermano de Gino Assereto”.

“Y después, de verdad, de, de todo lo que ella ha dicho, que, que si el cafecito o que si vivimos en la misma casa. Todo eso, yo de verdad a ese nivel no voy a bajar. Mi hermano se llama Gino Asereto y yo me llamo José Luis Benzaken, y me conocen como J. Benz. Yo en ningún momento me he expresado de ti al decir: ‘La ex de mi hermano’. Como también lo podría hacer, pero no tengo esos, esos aires de, de ser pasivo-agresivo”, expresó.

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J. Benz minimiza trabajo de Jazmín Pinedo y ella responde furiosa: “Cuando quiero soltar mi veneno, lo suelto”. Captura: Magaly TV La Firme.

Problemas familiares afloran

Finalmente, Magaly Medina cerró el tema asegurando que el enfrentamiento dejó al descubierto problemas familiares que aparentemente nunca llegaron a resolverse y que ahora terminaron explotando frente a las cámaras de televisión.

“Les jalarán las orejas a los dos en el canal y les dirán: ‘Ya, que fumen la pipa de la paz y que se tranquilicen’. Pero parece que algo había no resuelto, que ahora ha aflorado debido a unas declaraciones primero de J. Benz y o que empezó Jazmín. Ya no sabemos ni quién empezó, ni quién tiró la primera piedra, ni quién la recogió y la devolvió”, comentó.

La conductora también reflexionó sobre cómo ambos están utilizando sus espacios televisivos para responderse mutuamente mientras el público intenta entender cuál sería el verdadero origen de la molestia.

“No lo sabemos, pero sí están utilizando sus sendas pantallas, uno en Esto es guerra y la otra en Espectáculos de América, para contestarse, para decirse, para reclamarse y para hablar de temas bastante personales que creo que lo deberían de hablar fuera de las pantallas, porque finalmente las personas que vemos la televisión no entendemos cuál es el quid del asunto, dónde está la molestia real. Yo supongo que algo no resuelto hace muchos años acaba de aflorar ahora”, sentenció Magaly Medina.

J. Benz minimiza trabajo de Jazmín Pinedo y ella responde furiosa: “Cuando quiero soltar mi veneno, lo suelto”. Captura: Magaly TV La Firme.