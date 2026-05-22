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A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas: partido decisivo en Matute por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

En Matute se disputará el encuentro decisivo por el trofeo del Torneo Apertura. Revisa la programación completa, el horario y todos los detalles de un encuentro que podría definir al ganador del primer campeonato corto del año

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Alianza Lima recibe a Los Chankas en Matute por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima recibe a Los Chankas en Matute por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026.

El estadio Alejandro Villanueva será escenario de uno de los partidos más trascendentales de la temporada en la Liga 1 2026. Alianza Lima y Los Chankas protagonizarán un duelo decisivo por el Torneo Apertura, en un choque que podría definir al ganador del primer campeonato corto del año. En la presente nota te contamos el horario y todos los detalles de este esperado enfrentamiento.

La escuadra dirigida por Pablo Guede llega como líder absoluto del certamen con 36 puntos y depende exclusivamente de sí misma para quedarse con el trofeo. Enfrente tendrá al conjunto andahuaylino de Walter Paolella, que suma 33 unidades y buscará dar el golpe en Matute para estirar la definición hasta la última jornada del certamen.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas por el Torneo Apertura 2026

El compromiso entre Alianza Lima y Los Chankas, por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026, se disputará este sábado 23 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva, de acuerdo a la programación oficial. En Perú, el partido comenzará a las 20:30 horas. Estos son los horarios para otros países de Sudamérica:

  • Colombia: 20:30 horas
  • Ecuador: 20:30 horas
  • Bolivia: 21:30 horas
  • Chile: 21:30 horas
  • Venezuela: 22:30 horas
  • Paraguay: 22:30 horas
  • Argentina: 22:30 horas
  • Uruguay: 22:30 horas
  • Brasil: 22:30 horas

Los 'blanquiazules' recibirán a los 'guerreros' este sábado 23 de mayo en Matute. (Gerson Cuba)

Alianza Lima busca coronarse en Matute

Alianza Lima atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada. Luego de un inicio complicado marcado por cuestionamientos y una temprana eliminación en la Copa Libertadores, el equipo ‘blanquiazul’ logró encontrar regularidad en el torneo local y hoy depende de sí mismo para quedarse con el Apertura.

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Tras perder el clásico frente a Universitario de Deportes en el estadio Monumental, el conjunto de Pablo Guede reaccionó rápidamente y encadenó seis partidos consecutivos sin derrotas, registrando cinco victorias y un empate frente a Sporting Cristal.

Esa racha le permitió consolidarse en lo más alto de la tabla y llegar a esta penúltima jornada con la gran oportunidad de asegurar el campeonato ante su gente. Además, Matute se ha convertido en una fortaleza para los ‘íntimos’, que han mostrado solidez defensiva y eficacia ofensiva en condición de local durante las últimas fechas.

De esta manera, Alianza Lima solo necesita una victoria para quedarse con el título del Torneo Apertura y dar el primer gran paso en la pelea por el campeonato nacional de la temporada. El equipo ‘blanquiazul’ afronta este duelo con la presión y la ilusión de cerrar la definición en su recinto.

Marco Huamán celebrando con Paolo Guerrero en Cusco. - Crédito: Alianza Lima
Marco Huamán celebrando con Paolo Guerrero en Cusco. - Crédito: Alianza Lima

Los Chankas quiere seguir soñando con el trofeo

Por el lado de Los Chankas, la campaña realizada en esta temporada ya es histórica. El conjunto de Andahuaylas se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del campeonato y todavía mantiene chances de pelear por el título del Torneo Apertura 2026.

El equipo dirigido por Walter Paolella necesita ganar en Matute para igualar en puntos a Alianza Lima y llegar con vida a la última fecha del torneo. Luego, deberá imponerse ante UTC y esperar un tropiezo de los ‘íntimos’ frente a FC Cajamarca para aspirar al título.

Sin embargo, el momento reciente del cuadro andahuaylino deja algunas dudas. Tras una racha positiva de cinco partidos sin perder, Los Chankas perdió terreno al caer goleado 4-0 frente a ADT e igualar 1-1 ante Cusco FC, aunque logró recomponerse en su última presentación con una victoria ajustada ante Moquegua.

Marlon Torres rescató un punto para Los Chankas en Cusco.
Los Chankas buscan dar el batacazo en Matute. Crédito: Liga 1

En la previa del encuentro, el club elevó un pedido público a la Federación Peruana de Fútbol para que se designe un arbitraje “neutral, transparente e imparcial”, debido a la importancia que tendrá este compromiso en la definición del campeonato. Los ‘guerreros’ buscarán dar el batacazo y esperan un desarrollo justo en Matute.

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