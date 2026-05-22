Perú

Marina de Guerra del Perú alerta que oleajes de ligera intensidad se registrarán en todo el litoral desde el 23 de mayo

El Indeci difundió el aviso y pidió preparación a autoridades y ciudadanía para reducir riesgos en zonas costeras, puertos y áreas de recreació

Guardar
Google icon
El Indeci recomendó suspender actividades portuarias y de pesca, además de asegurar embarcaciones y, cuando sea factible, retirar flotas pequeñas a tierra firme - Créditos: Andina.
El Indeci recomendó suspender actividades portuarias y de pesca, además de asegurar embarcaciones y, cuando sea factible, retirar flotas pequeñas a tierra firme - Créditos: Andina.

La Marina de Guerra del Perú alertó sobre oleajes de ligera intensidad en todo el litoral entre el sábado 23 y el martes 26 de mayo. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundió el reporte y pidió a autoridades y ciudadanía adoptar medidas de preparación para reducir riesgos en zonas costeras, puertos y áreas de recreación.

El escenario fue detallado en el aviso especial N.° 020, elaborado por la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav). Según el pronóstico, en el litoral norte y centro, desde Salaverry (La Libertad) hasta el Callao, el oleaje ligero arribará por la mañana del domingo 24 de mayo.

PUBLICIDAD

En el tramo comprendido entre hasta San Juan de Marcona (Ica), el fenómeno aparecerá desde la noche del sábado 23. Esas condiciones también se replicarán en el litoral sur durante el periodo señalado.

Ante ese panorama, el Indeci recomendó suspender actividades portuarias y de pesca durante la vigencia del evento. La institución también aconsejó asegurar las embarcaciones ancladas en muelles y puertos y, cuando resulte factible, retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme para evitar daños por el incremento del movimiento del mar.

La Marina de Guerra del Perú alertó sobre oleajes de ligera intensidad en todo el litoral entre el sábado 23 y el martes 26 de mayo - Créditos: Andina.
La Marina de Guerra del Perú alertó sobre oleajes de ligera intensidad en todo el litoral entre el sábado 23 y el martes 26 de mayo - Créditos: Andina.

La advertencia incluyó medidas para el uso público del borde costero. La entidad pidió evitar actividades deportivas y recreativas, además de no instalar campamentos cerca de zonas de playa. En el mismo sentido, solicitó no exponerse al rompeolas ni acercarse a áreas donde el oleaje anómalo pueda impactar con mayor energía.

PUBLICIDAD

Para las autoridades locales, la recomendación central fue difundir el contenido del boletín a la población mediante medios de comunicación de alcance local. El objetivo es que las medidas preventivas se adopten con anticipación, sobre todo en caletas, terminales, playas con afluencia y puntos donde el mar suele alcanzar caminos o zonas urbanas cercanas.

El Indeci también emitió pautas específicas para hogares y desplazamientos. En viviendas ubicadas en áreas expuestas, sugirió colocar barreras, como sacos de arena, para impedir el ingreso de agua. Para quienes transiten en vehículo cerca del borde costero, pidió conducir con precaución ante posibles obstáculos en la vía, como arrastre de arena, piedras o algas.

En el caso de faenas en el mar, el organismo indicó que, si una persona se encuentra a bordo cuando se inicia el oleaje anómalo, debe llevar puesto en todo momento el chaleco salvavidas. Además, recomendó mantenerse informado de forma permanente sobre el estado del mar cuando existan actividades inevitables vinculadas a la zona costera.

Para el borde costero, la entidad pidió evitar deportes, recreación y campamentos cerca de playas, no acercarse al rompeolas, colocar barreras en viviendas expuestas, conducir con cautela en vías cercanas al mar y usar chaleco salvavidas a bordo - Créditos: Andina.
Para el borde costero, la entidad pidió evitar deportes, recreación y campamentos cerca de playas, no acercarse al rompeolas, colocar barreras en viviendas expuestas, conducir con cautela en vías cercanas al mar y usar chaleco salvavidas a bordo - Créditos: Andina.

Clasificación del estado de mar en la zona costera

El oleaje anómalo alude al impacto de la energía de las olas que se transfiere desde el océano abierto hacia las zonas costeras.

  • Oleaje ligero: el mar presenta alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus características normales.
  • Oleaje moderado: el mar presenta alturas de olas hasta el doble de sus condiciones normales.
  • Oleaje fuerte: el mar presenta alturas de olas entre dos a tres veces más sobre sus condiciones normales.
  • Oleaje muy fuerte: el mar presenta alturas de olas superiores a tres veces más sobre sus condiciones normales.

Temas Relacionados

Marina de Guerra del PerúIndecioleajes ligerosperu-noticias

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 22 de mayo

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 22 de mayo

Enormes grietas generar alarma entre los vecinos de Pariña Grande en Ica

Vecinos advirtieron falta de alumbrado y señalización, pues la cinta de seguridad colocada resultó insuficiente, sobre todo durante la noche

Enormes grietas generar alarma entre los vecinos de Pariña Grande en Ica

María Alejandra Marín confirmó continuidad y reveló su deseo de retirarse en Alianza Lima: “Dos o tres años más y ya”

La armadora colombiana renovó por una temporada más tras lograr el tricampeonato. Y también detalló sobre su plan de vida y su sueño de ser mamá

María Alejandra Marín confirmó continuidad y reveló su deseo de retirarse en Alianza Lima: “Dos o tres años más y ya”

Roberto Sánchez insiste con aumentar el sueldo mínimo: ¿Cuándo se subiría a S/1.500 si es elegido?

Justo como los gremios sindicales en Perú proponen, el candidato de izquierda busca que el sueldo mínimo se eleve a S/1.500 con miras a alcanzar la canasta básica familiar

Roberto Sánchez insiste con aumentar el sueldo mínimo: ¿Cuándo se subiría a S/1.500 si es elegido?

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas: partido decisivo en Matute por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

En Matute se disputará el encuentro decisivo por el trofeo del Torneo Apertura. Revisa la programación completa, el horario y todos los detalles de un encuentro que podría definir al ganador del primer campeonato corto del año

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas: partido decisivo en Matute por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las estrategias de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta para llegar a ser el nuevo huésped de Palacio de Gobierno

Las estrategias de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta para llegar a ser el nuevo huésped de Palacio de Gobierno

ONPE aún no toma una decisión sobre pedido de Fuerza Popular para grabar escrutinio de votos

Debate presidencial en la segunda vuelta 2026: El orden y los temas que se tocarán en las dos jornadas este 24 y 31 de mayo

¿José Domingo Pérez mintió al decir que es arequipeño? Ficha de RENIEC revela su lugar de nacimiento

¿Es viable aumentar el sueldo mínimo pese a no contar con un expediente técnico? Representante de MYPES envío mensaje a Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomenda ciones para ingresar a sus shows

Conciertos de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomenda ciones para ingresar a sus shows

María Pia Copello y +QTV en reestructuración: los programas que no funcionaron, la salida de Peter Fajardo y la crisis en su canal de streaming

Korina Rivadeneira le hizo inesperado reclamo a Diana Sánchez por admitir que le gustaba Mario Hart: “¡Me dio un palmazo!”

Magaly Medina tras ‘pelea televisiva’ entre Jazmín Pinedo y J. Benz: “Se están diciendo cosas bastante personales”

Magaly Medina impactada por confesión de Paloma Fiuza sobre Mario Hart: “Ha aceptado que le gusta, no cierra la puerta”

DEPORTES

María Alejandra Marín confirmó continuidad y reveló su deseo de retirarse en Alianza Lima: “Dos o tres años más y ya”

María Alejandra Marín confirmó continuidad y reveló su deseo de retirarse en Alianza Lima: “Dos o tres años más y ya”

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas: partido decisivo en Matute por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Resultados de la fecha 16 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

No hay figurita imposible en el Álbum Panini 2026: Estudio ‘Paninimanía’ revela que el intercambio es clave para completar la colección

Álbum Panini 2026: historia de la colección más grande del mundo, el valor de esta nueva edición y la posible despedida de una generación