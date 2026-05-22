Marina de Guerra del Perú alerta que oleajes de ligera intensidad se registrarán en todo el litoral desde el 23 de mayo

El Indeci recomendó suspender actividades portuarias y de pesca, además de asegurar embarcaciones y, cuando sea factible, retirar flotas pequeñas a tierra firme - Créditos: Andina.

La Marina de Guerra del Perú alertó sobre oleajes de ligera intensidad en todo el litoral entre el sábado 23 y el martes 26 de mayo. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundió el reporte y pidió a autoridades y ciudadanía adoptar medidas de preparación para reducir riesgos en zonas costeras, puertos y áreas de recreación.

El escenario fue detallado en el aviso especial N.° 020, elaborado por la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav). Según el pronóstico, en el litoral norte y centro, desde Salaverry (La Libertad) hasta el Callao, el oleaje ligero arribará por la mañana del domingo 24 de mayo.

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En el tramo comprendido entre hasta San Juan de Marcona (Ica), el fenómeno aparecerá desde la noche del sábado 23. Esas condiciones también se replicarán en el litoral sur durante el periodo señalado.

Ante ese panorama, el Indeci recomendó suspender actividades portuarias y de pesca durante la vigencia del evento. La institución también aconsejó asegurar las embarcaciones ancladas en muelles y puertos y, cuando resulte factible, retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme para evitar daños por el incremento del movimiento del mar.

La Marina de Guerra del Perú alertó sobre oleajes de ligera intensidad en todo el litoral entre el sábado 23 y el martes 26 de mayo - Créditos: Andina.

La advertencia incluyó medidas para el uso público del borde costero. La entidad pidió evitar actividades deportivas y recreativas, además de no instalar campamentos cerca de zonas de playa. En el mismo sentido, solicitó no exponerse al rompeolas ni acercarse a áreas donde el oleaje anómalo pueda impactar con mayor energía.

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Para las autoridades locales, la recomendación central fue difundir el contenido del boletín a la población mediante medios de comunicación de alcance local. El objetivo es que las medidas preventivas se adopten con anticipación, sobre todo en caletas, terminales, playas con afluencia y puntos donde el mar suele alcanzar caminos o zonas urbanas cercanas.

El Indeci también emitió pautas específicas para hogares y desplazamientos. En viviendas ubicadas en áreas expuestas, sugirió colocar barreras, como sacos de arena, para impedir el ingreso de agua. Para quienes transiten en vehículo cerca del borde costero, pidió conducir con precaución ante posibles obstáculos en la vía, como arrastre de arena, piedras o algas.

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En el caso de faenas en el mar, el organismo indicó que, si una persona se encuentra a bordo cuando se inicia el oleaje anómalo, debe llevar puesto en todo momento el chaleco salvavidas. Además, recomendó mantenerse informado de forma permanente sobre el estado del mar cuando existan actividades inevitables vinculadas a la zona costera.

Para el borde costero, la entidad pidió evitar deportes, recreación y campamentos cerca de playas, no acercarse al rompeolas, colocar barreras en viviendas expuestas, conducir con cautela en vías cercanas al mar y usar chaleco salvavidas a bordo - Créditos: Andina.

Clasificación del estado de mar en la zona costera

El oleaje anómalo alude al impacto de la energía de las olas que se transfiere desde el océano abierto hacia las zonas costeras.

Oleaje ligero: el mar presenta alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus características normales.

Oleaje moderado: el mar presenta alturas de olas hasta el doble de sus condiciones normales.

Oleaje fuerte: el mar presenta alturas de olas entre dos a tres veces más sobre sus condiciones normales.

Oleaje muy fuerte: el mar presenta alturas de olas superiores a tres veces más sobre sus condiciones normales.