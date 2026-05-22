Enormes grietas generar alarma entre los vecinos de Pariña Grande en Ica

La zona es rural, con poco alumbrado; la cinta de seguridad no alcanza como medida de prevención, sobre todo de noche (Créditos: Panamericana TV)

Enormes grietas en el suelo generaron alarma en el caserío de Pariña Grande, en el distrito de Pueblo Nuevo, región Ica. La abertura atraviesa un campo deportivo cercano al estadio Aquilino Ascencio Anyarín y elevó el temor de los vecinos por un posible hundimiento, además del riesgo para personas que transitan por la zona.

El resquebrajamiento afectó la losa y el terreno contiguo. En el tramo más visible, el ancho llegó a un metro y la profundidad pudo alcanzar dos metros y medio, según lo observado en el lugar. Los vecinos advirtieron que el sector es rural, con poco alumbrado público, y que de noche el peligro aumenta por la falta de señalización. En el área colocaron una cinta de seguridad, pero los residentes la consideraron insuficiente, según Buenos días de Panamericana TV.

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Un ingeniero que acudió al punto afectado indicó al medio que el daño “podría ser una falla geológica”, aunque remarcó que solo un estudio técnico podía confirmarlo. El especialista estimó una longitud de 70 metros y señaló que en el segmento más crítico el ancho alcanzó dos metros, con una profundidad aproximada de dos metros y medio. También sostuvo que el crecimiento en extensión, abertura y hondonada incrementó la zozobra entre los habitantes.

La abertura cruzó un campo deportivo cerca del estadio Aquilino Ascencio Anyarín y dañó la losa y el terreno aledaño - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Temor por niños, paso bloqueado y pedido de inspección

Una vecina declaró a Panamericana Televisión que la abertura representó un peligro “más para los niños” que solían jugar en la losa, debido a la cercanía con el borde del quiebre. Relató que tras el sismo de anteayer la fisura se abrió más y se profundizó, lo que llevó a varias familias a evitar el cruce por el campo, incluso para llegar a sus chacras.

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La residente explicó que antes el paso por la mitad del terreno era una ruta habitual para acortar camino hacia parcelas del fondo, pero ahora nadie se animó a circular por ahí. En su testimonio, pidió que llegue un especialista para inspeccionar la zona y determinar por qué se abrió la grieta, además de definir medidas de prevención.

Daño al campo deportivo y dudas sobre un relleno

El propietario del espacio deportivo afirmó que el campo ya no podía usarse y que la reapertura dependería de una evaluación de las autoridades. Mencionó la opción de emparejar el terreno, pero expresó dudas sobre la eficacia de un relleno, porque el ingreso de agua podría provocar nuevos hundimientos o rajaduras.

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En Pariña Grande (Pueblo Nuevo, Ica) aparecieron grietas que alarmaron a la población por riesgo de hundimiento y accidentes - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

En la cobertura televisiva también se planteó la posibilidad de circulación de agua bajo el suelo, lo que podría favorecer la erosión interna y debilitar los bordes de la abertura. Por ese motivo, los pobladores insistieron en la necesidad de una intervención técnica que priorice seguridad y señalización en todo el perímetro.

Los vecinos señalaron que el problema no comenzó con tras el último sismo de 6.1. Según su versión, el trazo apareció como una fisura en 2007, tras el sismo de ese año, y con el paso del tiempo se ensanchó y profundizó. Luego del movimiento telúrico de esta semana, la fractura mostró un deterioro más evidente y renovó el temor de que el quiebre avance hacia terrenos de cultivo cercanos.

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