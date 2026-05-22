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Resultados de la fecha 16 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Se inicia la jornada crucial que podría definir al ganador del campeonato: Alianza Lima recibe a Los Chankas en Matute, Universitario visita a CD Moquegua, Sporting Cristal hará lo suyo con ADT, y mucho más

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Resultados de la fecha 16 de la Liga 1 2026
Resultados de la fecha 16 de la Liga 1 2026

Hoy, viernes 22 de mayo, arranca la fecha 16 y la definición del Torneo Apertura podría resolverse antes del cierre oficial. El choque decisivo entre Alianza Lima y Los Chankas podría coronar al ganador del primer campeonato de la Liga 1 2026 y los hinchas esperan con ansias el choque que se jugará en Matute.

Resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026

Viernes 22 de mayo

- Juan Pablo vs Melgar (15:00 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 23 de mayo

- CD Moquegua vs Universitario (12:45 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- UTC vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs Atlético Grau (17:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Los Chankas (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 24 de mayo

- Sporting Cristal vs ADT (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs Cienciano (13:15 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- Alianza Atlético vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Lunes 25 de mayo

- Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

*Hubo cambios en los horarios del partido Universitario vs CD Moquegua y UTC vs Sport Boys.

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

Alianza Lima vs Los Chankas: duelo por el título del Torneo Apertura 2026

La expectativa crece en el Estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima recibirá a Los Chankas en un duelo que podría definir al campeón del Torneo Apertura. El equipo local, que suma una ventaja de tres puntos sobre su rival directo, tiene la oportunidad de asegurar el título de la primera etapa del torneo con una victoria ante su público.

Si los ‘blanquiazules’ logran imponerse en Matute, quedará inalcanzable para los ‘guerreros’ y se consagrará automáticamente ganador, incluso antes de la última jornada. Por el contrario, un triunfo visitante mantendría la definición abierta hasta la fecha final, ya que acortaría la distancia al mínimo y daría margen para un desenlace más ajustado.

Alianza Lima recibe a Los Chankas en Matute por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima recibe a Los Chankas en Matute por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026.

El equipo de Pablo Guede llega a este compromiso tras haber derrotado a Cienciano en la altura de Cusco, resultado que le permitió alcanzar los 36 puntos en 15 partidos disputados. Este rendimiento sostiene su liderazgo y alimenta la confianza de sus seguidores de cara al duelo decisivo.

Por su parte, Los Chankas vienen de superar al CD Moquegua y se consolidan como los escoltas inmediatos, con 33 puntos que les permiten soñar con una hazaña en territorio ajeno. Su objetivo principal será sumar de a tres para forzar la definición del título hasta la última fecha del Apertura.

El cuadro 'blanquiazul' ganó 1-0 a los cusqueños de visita y sigue más líder que nunca del campeonato - Crédito: L1MAX.

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