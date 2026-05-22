Sicarios asesinan a chofer de colectivo en SJL: pasajero quedó grave tras feroz ataque

Este video es un reportaje noticioso sobre un ataque armado en SJL. Se observa a un reportero masculino frente al Hospital Nacional Hipolito Unanue. Imágenes de cámaras de seguridad nocturnas muestran a una persona agrediendo con un arma a otra junto a un automóvil rojo, mientras una motocicleta se encuentra cerca. Posteriormente, se ve a una persona junto a un vehículo plateado. Hay luces de emergencia azules dentro de un vehículo. Una presentadora femenina también participa en la emisión. | Latina

Un nuevo hecho de violencia sacudió el último jueves 21 de mayo al distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), luego de que un conductor de transporte público fuera asesinado a balazos en pleno recorrido y delante de varios pasajeros. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el caso como un presunto atentado vinculado a extorsiones contra empresas de transporte informal.

La víctima fue identificada como Jorge Cárdenas, de 51 años, quien manejaba un colectivo de la conocida ruta de los amarillos, que cubre el trayecto desde Jicamarca hasta Puente Nuevo. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Lomas y Cajamarquilla, cuando la unidad circulaba con pasajeros a bordo.

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Cámaras de seguridad grabaron el momento en que dos sujetos, a bordo de una motocicleta, esperaban el paso del vehículo. Uno de ellos descendió, se acercó al colectivo y disparó más de siete veces contra el conductor. Luego, el sicario huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Producto de los disparos, Jorge Cárdenas quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Hipólito Unanue, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después.

La imagen compuesta muestra un momento del ataque de sicarios en motocicleta contra un colectivero en San Juan de Lurigancho (SJL), junto a una foto del hombre asesinado. (Latina)

En el atentado también resultó herido un pasajero que iba sentado en el asiento del copiloto. Según familiares, recibió dos impactos de bala: uno en el tórax y otro en el rostro. Su estado es crítico y será sometido a cirugía en las próximas horas.

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Testigos relataron que tras los disparos se vivieron momentos de pánico dentro de la unidad, repleta de pasajeros. Algunos conductores y transeúntes intentaron auxiliar a las víctimas, mientras otros grababan la escena ocurrida en plena vía pública.

De acuerdo con las primeras investigaciones, agentes de la Dirincri manejan como principal hipótesis un nuevo caso de extorsión contra empresas de transporte que operan en la zona. Aunque familiares del conductor afirmaron que no tenían conocimiento de amenazas previas o mensajes extorsivos, la forma en que se ejecutó el ataque hace sospechar que el crimen habría estado dirigido específicamente contra este tipo de vehículos.

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Las imágenes de seguridad muestran que el atacante parecía esperar el paso de una unidad amarilla para cometer el atentado, aprovechando el tráfico vehicular en el cruce de ambas avenidas.

La Policía continúa revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables, mientras la ola de violencia y ataques contra transportistas sigue generando temor entre conductores y pasajeros en distintos puntos de Lima.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

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También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Números de emergencia

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes. En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.

106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.

116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.

100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.

113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.