Ignacio Buse vs Tommy Paul: día, hora y canal TV de la final del ATP 500 de Hamburgo

Una imagen que simula el enfrentamiento entre los tenistas Ignacio Buse y Tommy Paul en una cancha de tierra batida, destacando la intensidad de ambos deportistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ignacio Buse jugará este sábado 23 de mayo de 2026 la final del ATP 500 de Hamburgo frente a Tommy Paul, en la cancha central del Rothenbaum Tennis Centre. El peruano, que arrancó la semana en la fase de clasificación, quedó a un partido de conseguir el título más importante de su carrera en el circuito mayor, ante un rival con recorrido en torneos grandes y experiencia en semanas decisivas.

La final se jugará a las 7:30 horas (hora de Perú), según la programación informada para el torneo. En México, a las 06:30; en Colombia, a las 7:30; en Chile, a las 9:30; y en Argentina, a las 9:30.

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La final se disputará sobre polvo de ladrillo y con el formato estándar de los torneos ATP 500: será al mejor de tres sets, con tie-break en todos los parciales si llegan a 6-6. La consagración, por lo tanto, exige dos sets ganados y premia la capacidad de sostener nivel en intercambios largos, administrar el desgaste físico y elegir bien los momentos para acelerar.

Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 22, 2026 Peru's Ignacio Buse in action during his semi final match against Aleksandar Kovacevic of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

Dónde ver la final y a qué hora se juega

El duelo entre Ignacio Buse y Tommy Paul se disputará en la cancha central del Rothenbaum, el estadio principal del torneo. En el esquema habitual de un ATP 500, la final ocupa el cierre de la jornada y se juega en un único partido, sin ida y vuelta: el ganador levanta el trofeo en el mismo día.

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En Perú, la transmisión corre por encargo de ESPN en Disney+, mientras que en España, Movistar Plus+ a través de M+ Deportes 2 (canal 64). Para streaming internacional, la ATP ofrece la señal en Tennis TV, su plataforma oficial con suscripción.

Ilustración vibrante en acuarela del tenista Ignacio Buse, capturado en un momento de intensa emoción y grito, destacando sobre un fondo abstracto de tonos azules y morados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se jugará la final?: formato y reglas

La final de Hamburgo se disputará con el reglamento estándar del circuito ATP para torneos de esta categoría. El partido será al mejor de tres sets: se consagra campeón el primer jugador que gane dos parciales.

Cada set se juega con sistema de games hasta seis. Si el set llega a 6-6, se define con tie-break. En ese desempate, el primer tenista que alcance siete puntos con una ventaja mínima de dos se queda con el set. No se utiliza súper tie-break en lugar del tercer set: si hay un tercer parcial, se juega completo y, si corresponde, con tie-break a 6-6.

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La final se jugará con pelota oficial del torneo, sobre superficie de arcilla, un factor que suele premiar la consistencia desde el fondo de la cancha, la paciencia en los intercambios y la eficacia para administrar los desplazamientos laterales. En ese contexto, el plan de juego y el control emocional pesan tanto como el ritmo de golpes.

Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 22, 2026 General view of Australia's Alex de Minaur in action during his semi final match against Tommy Paul of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

El camino de Buse hasta la final

La semana de Ignacio Buse en Hamburgo se construyó a través de una secuencia de victorias de alto impacto, tanto por los nombres como por la forma. En la primera ronda, superó al campeón defensor Flavio Cobolli. En la segunda ronda, venció a Jakub Mensik por 6-0 y 6-3, un partido en el que impuso condiciones desde el inicio y cerró en una hora y dos minutos, según el detalle estadístico del encuentro.

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Vive el increíble momento en que Ignacio Buse, de 22 años, conecta el golpe ganador de su vida para derrotar al campeón defensor en sets corridos. ¡Una sorpresa verdaderamente asombrosa en la primera ronda!

En cuartos de final, el peruano enfrentó a Ugo Humbert y ganó por 6-3, 5-7 y 6-3 tras 2 horas y 46 minutos, en un partido de márgenes estrechos: Buse sumó 107 puntos contra 103 de su rival. Ese cruce dejó una señal relevante para la final: el peruano sostuvo su nivel en un partido largo, con un set cedido y la necesidad de reordenarse en el tercero.

En semifinales, Buse derrotó a Aleksandar Kovacevic por 6-1 y 6-4, resultado que lo instaló en la final del ATP 500 alemán. El recorrido incluyó un componente adicional: Buse llegó a la semana desde la fase de clasificación, lo que incrementó la carga de partidos y la exigencia física, pero también le dio tiempo de adaptación a las condiciones del Rothenbaum.

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Ignacio Buse hace historia y clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo

¿Qué representa esta final para Buse si la gana?

Para Ignacio Buse, levantar el título en Hamburgo significaría el primer campeonato ATP de su carrera y, además, conseguirlo en un torneo de categoría 500, por encima de los eventos 250. En términos de trayectoria, un título así suele impactar en tres planos: ranking, credibilidad competitiva y acceso a cuadros principales con menos dependencia de clasificaciones o invitaciones.

En lo inmediato, un triunfo ante un jugador del perfil de De Minaur funcionaría como validación de nivel: no sería solo una semana positiva, sino un resultado con peso en el circuito, con un trofeo y puntos valiosos. También consolidaría a Buse como un nombre a seguir en la gira europea de polvo de ladrillo, por la capacidad de sostener rendimiento en partidos largos y de alta presión.

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Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 22, 2026 Peru's Ignacio Buse celebrates after winning his semi final match against Aleksandar Kovacevic of the U.S. REUTERS/Fabian Bimmer

Tommy Paul: quién es el rival y cómo llega a la final

Tommy Paul es uno de los estadounidenses más consistentes del circuito en los últimos años, con un perfil de jugador completo: buena devolución, aceleración desde la derecha y capacidad para competir en partidos largos. A Hamburgo llegó como parte del grupo de cabezas de serie, y su semana tuvo un punto clave de resistencia emocional.

En su debut, Paul venció a Tomás Martín Etcheverry por 6-7(5), 7-6(5) y 7-6(7), un triunfo de márgenes mínimos que, de acuerdo con un resumen de TennisRatio, incluyó siete match points salvados. Ese tipo de partidos suele funcionar como “motor” de torneo: quien sobrevive a ese estrés, muchas veces gana confianza para soltarse en rondas posteriores.

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Tennis - ATP 500 - Hamburg Open - Am Rothenbaum, Hamburg, Germany - May 22, 2026 Tommy Paul of the U.S. in action during his semi final match against Australia's Alex de Minaur REUTERS/Fabian Bimmer

En cuartos de final, el estadounidense derrotó al alemán Daniel Altmaier por 6-2 y 7-5, según el parte de resultados publicado por la ATP. Luego, su nombre quedó en la definición del torneo al ganar su semifinal y convertirse en el rival de Buse en el último día de competencia.

La final, entonces, presenta un contraste nítido: Ignacio Buse, que llegó desde la clasificación y encadenó victorias de alto impacto, y Tommy Paul, con experiencia y una semana en la que ya demostró capacidad para salir de situaciones límite. En arcilla y al mejor de tres sets, el título se definirá por la combinación de paciencia, precisión y manejo de los puntos decisivos.

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