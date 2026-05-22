Laura Huarcayo niega romance con Carlos Alcántara luego del ampay en concierto de Ed Sheeran: “Tenemos una amistad de 23 años”

Laura Huarcayo se pronunció tras ser captada de la mano con Carlos Alcántara en el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional. La conductora negó un romance y afirmó que los une una amistad de 23 años, iniciada en Lima Limón: “Yo lo quiero mucho”. América Espectáculos.

Laura Huarcayo habló tras ser ampayada de la mano con Carlos Alcántara durante el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional y negó que exista un romance. La conductora afirmó que los une una amistad de 23 años y que el encuentro fue parte de una salida en grupo. “Yo lo quiero mucho”, declaró.

Las imágenes, emitidas por 'Magaly TV: La Firme’, mostraron a ambos en una zona del estadio con gestos de cercanía: en algunos momentos, el actor la sostuvo por la cintura y los dos se hablaron al oído, en una escena que varios usuarios interpretaron como la de una pareja.

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El ampay en el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional

El video se grabó durante el concierto de Ed Sheeran, un evento masivo en el que la bulla y el movimiento constante obligan a hablar de cerca para poder escucharse. En los clips difundidos, Laura Huarcayo y Carlos Alcántara aparecen disfrutando del show, sonriendo y conversando.

El detalle que más llamó la atención fue verlos caminando de la mano, además de un gesto en el que el actor la toma por la cintura. Ese lenguaje corporal fue suficiente para que se dispararan comentarios en redes sociales sobre un posible vínculo sentimental.

La primera ola de repercusión se alimentó de las publicaciones en plataformas digitales y de los videos compartidos por asistentes, que se viralizaron por lo inusual de ver a ambos en una escena de tanta confianza en un lugar público.

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El actor y la conductora sorprendieron al mostrarse de la mano y con gestos cariñosos frente a miles de personas en el Estadio Nacional. ATV/ Magaly TV La Firme.

Laura Huarcayo responde: “Somos amigos” y “Lo quiero mucho”

Tras la difusión del ampay, cámaras de América Espectáculos abordaron a Laura Huarcayo para preguntarle directamente por las imágenes. La conductora descartó una relación amorosa y enfatizó que se trata de un vínculo de larga data.

“Fuimos un grupo, todo fue muy bonito. Tenemos una amistad de hace 23 años. Justo ayer conversábamos que tanto tiempo ha pasado. Empezamos en Lima Limón, y nada, es muy grato compartir con ‘Cachín’. Yo lo quiero mucho”, sostuvo Huarcayo, de 51 años, al explicar el contexto.

Consultada por el contraste entre las especulaciones y las recientes apariciones mediáticas de Alcántara con distintas mujeres, la presentadora respondió sin rodeos para reafirmar su versión: “Somos amigos”.

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Con esa respuesta, Huarcayo buscó cerrar la lectura romántica del ampay y encuadrar lo ocurrido como una salida social con alguien que conoce desde hace más de dos décadas.

Laura Huarcayo fue consultada tras el ampay con Carlos Alcántara en el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional. América TV

El antecedente que explica el vínculo: Lima Limón y 23 años de trato

Laura Huarcayo y Carlos Alcántara comparten una historia televisiva previa que, según la propia conductora, explica la naturalidad del trato. Ella recordó que se conocen desde Lima Limón, un programa en el que coincidieron y a partir del cual se consolidó la amistad.

Ese antecedente se convirtió en el argumento central de su pronunciamiento: no se trató de un “nuevo acercamiento”, sino de una relación amical que se mantuvo con el paso del tiempo y que, en su versión, no cambió de naturaleza por una noche de concierto.

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En redes, el dato de los “23 años” apareció como la precisión que ella usó para poner una fecha concreta al vínculo y bajarle intensidad a las especulaciones.

Laura Huarcayo se refirió a la salida de Carlos Alcántara de 'Lima Limón'.

El contexto personal: ambos solteros bajo lupa mediática

La atención sobre el ampay también creció por el momento personal de ambos. Carlos Alcántara atraviesa una etapa de exposición tras separarse de su esposa Jossie Lindley y, desde entonces, ha sido visto públicamente en salidas y eventos.

En el caso de Laura Huarcayo, la conductora de Mande quien mande habló en el pasado sobre su deseo de volver a enamorarse luego de su divorcio del empresario Dimitri Karagounis. Esa combinación —dos figuras solteras, en un evento masivo y con gestos cariñosos— fue el combustible perfecto para los rumores.

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Sin embargo, Huarcayo eligió una línea clara: amistad, afecto y cero relación sentimental. Su mensaje apuntó a que el cariño mostrado en el concierto no debe interpretarse como señal de romance.

La lectura de Magaly Medina: “No sé si es una campaña”

Tras emitir el ampay, Magaly Medina también opinó sobre las imágenes y afirmó que no cree que exista un romance entre Laura Huarcayo y Carlos Alcántara. La conductora incluso planteó la posibilidad de que la escena responda a una estrategia de exposición pública.

“Yo no sé si es una campaña de promoción de Laura Huarcayo, parte de su marketing personal, aparecer con un personaje que está tan mediático”, señaló Medina, al sugerir que el revuelo podría beneficiar a la conductora por la visibilidad que genera el actor.

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La versión de Magaly Medina no se presentó como un hecho confirmado, sino como una interpretación sobre el impacto mediático del video, en un contexto donde ambos son figuras con alta atención en redes y televisión.

Magaly Medina en su programa de televisión, donde proyecta imágenes de Laura Huarcayo y Carlos Alcántara, expresando su escepticismo sobre su supuesto romance y sugiriendo que podría ser una estrategia de marketing. (Imagen Ilustrativa Infobae)