Perú

Laura Huarcayo niega romance con Carlos Alcántara luego del ampay en concierto de Ed Sheeran: “Tenemos una amistad de 23 años”

La conductora de TVnegó un relación y afirmó que los une una amistad de 23 años, iniciada en Lima Limón: “Yo lo quiero mucho”

Guardar
Google icon
Laura Huarcayo se pronunció tras ser captada de la mano con Carlos Alcántara en el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional. La conductora negó un romance y afirmó que los une una amistad de 23 años, iniciada en Lima Limón: “Yo lo quiero mucho”. América Espectáculos.

Laura Huarcayo habló tras ser ampayada de la mano con Carlos Alcántara durante el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional y negó que exista un romance. La conductora afirmó que los une una amistad de 23 años y que el encuentro fue parte de una salida en grupo. “Yo lo quiero mucho”, declaró.

Las imágenes, emitidas por 'Magaly TV: La Firme’, mostraron a ambos en una zona del estadio con gestos de cercanía: en algunos momentos, el actor la sostuvo por la cintura y los dos se hablaron al oído, en una escena que varios usuarios interpretaron como la de una pareja.

PUBLICIDAD

El ampay en el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional

El video se grabó durante el concierto de Ed Sheeran, un evento masivo en el que la bulla y el movimiento constante obligan a hablar de cerca para poder escucharse. En los clips difundidos, Laura Huarcayo y Carlos Alcántara aparecen disfrutando del show, sonriendo y conversando.

El detalle que más llamó la atención fue verlos caminando de la mano, además de un gesto en el que el actor la toma por la cintura. Ese lenguaje corporal fue suficiente para que se dispararan comentarios en redes sociales sobre un posible vínculo sentimental.

La primera ola de repercusión se alimentó de las publicaciones en plataformas digitales y de los videos compartidos por asistentes, que se viralizaron por lo inusual de ver a ambos en una escena de tanta confianza en un lugar público.

PUBLICIDAD

El actor y la conductora sorprendieron al mostrarse de la mano y con gestos cariñosos frente a miles de personas en el Estadio Nacional. ATV/ Magaly TV La Firme.

Laura Huarcayo responde: “Somos amigos” y “Lo quiero mucho”

Tras la difusión del ampay, cámaras de América Espectáculos abordaron a Laura Huarcayo para preguntarle directamente por las imágenes. La conductora descartó una relación amorosa y enfatizó que se trata de un vínculo de larga data.

“Fuimos un grupo, todo fue muy bonito. Tenemos una amistad de hace 23 años. Justo ayer conversábamos que tanto tiempo ha pasado. Empezamos en Lima Limón, y nada, es muy grato compartir con ‘Cachín’. Yo lo quiero mucho”, sostuvo Huarcayo, de 51 años, al explicar el contexto.

Consultada por el contraste entre las especulaciones y las recientes apariciones mediáticas de Alcántara con distintas mujeres, la presentadora respondió sin rodeos para reafirmar su versión: “Somos amigos”.

Con esa respuesta, Huarcayo buscó cerrar la lectura romántica del ampay y encuadrar lo ocurrido como una salida social con alguien que conoce desde hace más de dos décadas.

Laura Huarcayo fue consultada tras el ampay con Carlos Alcántara en el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional. América TV
Laura Huarcayo fue consultada tras el ampay con Carlos Alcántara en el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional. América TV

El antecedente que explica el vínculo: Lima Limón y 23 años de trato

Laura Huarcayo y Carlos Alcántara comparten una historia televisiva previa que, según la propia conductora, explica la naturalidad del trato. Ella recordó que se conocen desde Lima Limón, un programa en el que coincidieron y a partir del cual se consolidó la amistad.

Ese antecedente se convirtió en el argumento central de su pronunciamiento: no se trató de un “nuevo acercamiento”, sino de una relación amical que se mantuvo con el paso del tiempo y que, en su versión, no cambió de naturaleza por una noche de concierto.

En redes, el dato de los “23 años” apareció como la precisión que ella usó para poner una fecha concreta al vínculo y bajarle intensidad a las especulaciones.

Laura Huarcayo se refirió a la salida de Carlos Alcántara de 'Lima Limón'.
Laura Huarcayo se refirió a la salida de Carlos Alcántara de 'Lima Limón'.

El contexto personal: ambos solteros bajo lupa mediática

La atención sobre el ampay también creció por el momento personal de ambos. Carlos Alcántara atraviesa una etapa de exposición tras separarse de su esposa Jossie Lindley y, desde entonces, ha sido visto públicamente en salidas y eventos.

En el caso de Laura Huarcayo, la conductora de Mande quien mande habló en el pasado sobre su deseo de volver a enamorarse luego de su divorcio del empresario Dimitri Karagounis. Esa combinación —dos figuras solteras, en un evento masivo y con gestos cariñosos— fue el combustible perfecto para los rumores.

Sin embargo, Huarcayo eligió una línea clara: amistad, afecto y cero relación sentimental. Su mensaje apuntó a que el cariño mostrado en el concierto no debe interpretarse como señal de romance.

La lectura de Magaly Medina: “No sé si es una campaña”

Tras emitir el ampay, Magaly Medina también opinó sobre las imágenes y afirmó que no cree que exista un romance entre Laura Huarcayo y Carlos Alcántara. La conductora incluso planteó la posibilidad de que la escena responda a una estrategia de exposición pública.

“Yo no sé si es una campaña de promoción de Laura Huarcayo, parte de su marketing personal, aparecer con un personaje que está tan mediático”, señaló Medina, al sugerir que el revuelo podría beneficiar a la conductora por la visibilidad que genera el actor.

La versión de Magaly Medina no se presentó como un hecho confirmado, sino como una interpretación sobre el impacto mediático del video, en un contexto donde ambos son figuras con alta atención en redes y televisión.

Presentadora Magaly Medina en primer plano, con expresión de duda, frente a una pantalla de televisión que muestra a Carlos Alcántara y Laura Huarcayo.
Magaly Medina en su programa de televisión, donde proyecta imágenes de Laura Huarcayo y Carlos Alcántara, expresando su escepticismo sobre su supuesto romance y sugiriendo que podría ser una estrategia de marketing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Laura HuarcayoCarlos Alcántaraperu-entretenimiento

Más Noticias

Roberto Sánchez dice estar dispuesto a dialogar con Rafael López Aliaga: “Hay que poner en segundo lugar las diferencias”

El candidato de Juntos por el Perú abrió la posibilidad de reunirse con Rafael López Aliaga mientras crece la tensión entre el líder de Renovación Popular y Keiko Fujimori

Roberto Sánchez dice estar dispuesto a dialogar con Rafael López Aliaga: “Hay que poner en segundo lugar las diferencias”

Más hogares peruanos tienen un teléfono smartphone antes que un televisor

El celular smartphone es el equipo de comunicación líder y más presente en las familias peruanas. Llega al 95,4% de hogares y ya lleva cuatro años superando al televisor

Más hogares peruanos tienen un teléfono smartphone antes que un televisor

Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional

El MTC informó que Lima conectó con 49 destinos internacionales mediante 28 aerolíneas y que, desde junio y julio de 2026, sumará nuevas rutas y más frecuencias para consolidar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como hub regional

Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional

Cronograma del Reintegro 5 del Fonavi terminó, pero devolución se sigue pagando

El cronograma del pago del grupo de Reintegro 5 del Fonavi acaba este 20 de marzo. Sin embargo, como se recuerda, la devolución generada en el banco seguirá vigente para el fonavista beneficiario

Cronograma del Reintegro 5 del Fonavi terminó, pero devolución se sigue pagando

Lista 23 del Fonavi se paga en diciembre: Este es el requisito para ser incluido en el padrón

Mientras se paga el Reintegro 5, ya hay fonavistas que no han recibido ni un solo pago preguntándose por la siguiente devolución

Lista 23 del Fonavi se paga en diciembre: Este es el requisito para ser incluido en el padrón
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Ni caprichoso ni de hartazgo”: Marisol Pérez Tello reafirma voto viciado y dice no confiar en Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez

“Ni caprichoso ni de hartazgo”: Marisol Pérez Tello reafirma voto viciado y dice no confiar en Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez

Roberto Sánchez dice estar dispuesto a dialogar con Rafael López Aliaga: “Hay que poner en segundo lugar las diferencias”

JNJ blinda a Patricia Benavides y archiva proceso disciplinario por hechos del caso Valkiria

Última encuesta Datum: Keiko Fujimori lidera con 39.5% frente a Roberto Sánchez con 36.1% a dos semanas del balotaje

Excandidatos exigen a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez que acepten recortar próximo Gobierno a 2 años

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella enfrenta una dura pérdida y conmueve con promesa: “Adri y yo vamos a cuidar de Gaelito y Constanza”

Nicola Porcella enfrenta una dura pérdida y conmueve con promesa: “Adri y yo vamos a cuidar de Gaelito y Constanza”

Hoy concierto de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomendaciones para ingresar a sus shows

Jota Benz niega infidelidad a Angie Arizagada y advierte demanda por difamación: “Son totalmente falsas”

Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras su cercanía con Renato Rossini Jr. en La Granja VIP: “No merezco ser burla”

María Pia Copello y +QTV en reestructuración: los programas que no funcionaron, la salida de Peter Fajardo y la crisis en su canal de streaming

DEPORTES

La semana más espacial de Ignacio Buse: Así fue su camino para llegar a la final del ATP 500 Hamburgo

La semana más espacial de Ignacio Buse: Así fue su camino para llegar a la final del ATP 500 Hamburgo

Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento donde Universitario y Sporting Cristal luchan por clasificación

Ignacio Buse a la final del ATP 500 de Hamburgo: “Es la semana más especial de mi vida”

Ignacio Buse y el millonario monto que recibirá si gana la final de la ATP 500 de Hamburgo

¡Histórico! Ignacio Buse clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo tras contundente triunfo frente Aleksandar Kovacevic