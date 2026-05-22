Perú

Alcalde de 26 de Octubre habría recibido amenazas antes de ser asesinado: investigan si era víctima de extorsión

Sicarios persiguieron el vehículo del burgomaestre y volvieron a disparar cuando era trasladado a un centro de salud en Piura

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La policía investiga el móvil del asesinato del alcalde de 26 de Octubre, Víctor Hugo Febres. La autoridad de 44 años era muy querida en su comunidad y se indaga si venía recibiendo amenazas o era víctima de extorsión. (Crédito: Latina Noticias)

El asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, continúa siendo investigado por las autoridades policiales, mientras nuevas hipótesis apuntan a que la autoridad edil habría recibido amenazas previas a través de llamadas telefónicas. El crimen ocurrió la tarde del jueves 21 de mayo, cuando el burgomaestre se dirigía a la vivienda de su madre, en el asentamiento humano El Condado, para almorzar junto a ella.

De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, el ataque ocurrió minutos antes de que el alcalde llegara al inmueble. Un grupo de sicarios interceptó el vehículo en el que se trasladaba y disparó en más de cinco ocasiones contra la autoridad. Cuatro de los impactos alcanzaron al alcalde, mientras que su chofer, quien también cumplía funciones de seguridad, intentó trasladarlo hacia el centro de salud más cercano.

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Los sicarios persiguieron a la unidad varias cuadras después del primer atentado. Durante la persecución, los delincuentes volvieron a disparar contra el vehículo con el objetivo de rematar a Víctor Hugo Febre. El conductor también resultó herido durante el ataque armado.

Victor Hugo Febre Calle - Veintiseis de octubre - Piura - Sicarios - Perú - 21 mayo
Composición: Infobae Perú

Investigan amenazas y posible extorsión

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional desplegaron operativos en distintas zonas de la región Piura para ubicar a los responsables. Las investigaciones preliminares apuntan a que el alcalde habría sido víctima de amenazas extorsivas, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil del asesinato.

De acuerdo con el citado medio, el alcalde venía recibiendo amenazas a través de su teléfono celular, situación que actualmente forma parte de las principales líneas de investigación. La Policía busca determinar si estas intimidaciones guardan relación directa con el ataque perpetrado por los sicarios.

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Otra de las hipótesis que manejan los investigadores está relacionada con las obras que se ejecutaban en el distrito de Veintiséis de Octubre. En la jurisdicción se desarrollaban diversos proyectos de inversión, por lo que no se descarta que el crimen esté vinculado a disputas o presiones relacionadas con dichas obras.

El alcalde del distrito 26 de Octubre, en Piura, fue asesinado a balazos por sicarios a bordo de una motocicleta. La principal hipótesis que maneja la policía es que el crimen estaría vinculado a la extorsión. (Crédito: Latina Noticias)

Sospechoso se entregó a la Divincri

Las autoridades también analizan imágenes de cámaras de seguridad que registraron parte del ataque. Según informó Latina Noticias, un hombre señalado por ciudadanos y agentes policiales como presunto implicado en el atentado se presentó la noche del jueves ante la División de Investigación Criminal (Divincri).

El sujeto negó cualquier participación en el asesinato del alcalde; sin embargo, las autoridades continúan realizando diligencias para determinar si tendría algún grado de responsabilidad en el caso. La Policía también evalúa testimonios de testigos y personas cercanas al burgomaestre para reconstruir las horas previas al crimen.

Víctor Hugo Febre, de 44 años, era considerado una autoridad cercana a la población y mantenía constante actividad en redes sociales. Vecinos y trabajadores municipales participaron en las exequias realizadas en el distrito, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el asesinato de la autoridad edil piurana.

Agentes de policía y una multitud de personas se agrupan en una calle soleada alrededor de un sedán oscuro, mientras algunos sostienen una sábana blanca
Efectivos policiales y una multitud se congregan alrededor de un vehículo oscuro y una sábana blanca, tras el asesinato de un alcalde distrital en Piura, Perú.

Gobernador de Piura critica a la Policía tras asesinato

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, cuestionó públicamente a la Policía Nacional del Perú tras el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre, ocurrido en el distrito Veintiséis de Octubre. Neyra denunció que los nombramientos en la institución se realizan por “favoritismo” o “amiguismo”, sin priorizar la idoneidad ni el compromiso con la seguridad ciudadana. El gobernador afirmó que la inseguridad en la región norte se agrava y sostuvo que el Plan de Seguridad Ciudadana ha fracasado debido a los constantes cambios de autoridades en el Ejecutivo.

Neyra solicitó el retiro de aquellos oficiales que no muestran compromiso y propuso la designación de mandos enfocados en combatir el crimen. También reclamó una política nacional de seguridad ciudadana que integre inteligencia policial y militar, y anunció la próxima visita del ministro del Interior, José Zapata, a Piura para supervisar la investigación del crimen. El asesinato de Febre, atacado a tiros por desconocidos mientras se desplazaba por una zona populosa, generó indignación en la comunidad y un llamado a fortalecer la capacidad policial frente al accionar de bandas delincuenciales.

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