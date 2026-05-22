Soda Stereo regresa a Lima: buses especiales facilitarán el retorno tras los conciertos en Arena 1

Soda Stereo se presenta en Lima con tres fechas: viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo en Arena 1.

El regreso de Soda Stereo a Lima tras casi veinte años generará una movilización inédita de los seguidores de la banda argentina.

Este fin de semana, el grupo ofrecerá tres conciertos consecutivos en Arena 1, ubicado en la Costa Verde de San Miguel, los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo.

La gira, titulada ‘Ecos: Gracias Totales’, marca el reencuentro de la agrupación con el público peruano y agotó entradas en tiempo récord, lo que motivó la apertura de una tercera fecha para dar respuesta a la alta demanda.

La magnitud del evento llevó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a implementar un plan especial de movilidad, buscando que el retorno de los asistentes sea seguro y ordenado.

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Al finalizar cada show, se pondrá en marcha el servicio especial Bus Stage, una alternativa pensada para conectar el recinto con puntos clave de la ciudad y reducir la congestión vehicular habitual en la Costa Verde durante eventos masivos.

El operativo contará con personal de la ATU y de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes brindarán soporte y orientación sobre rutas y paraderos, además de agilizar la circulación de los buses.

Las rutas habilitadas conectan con zonas como Lurigancho–Chosica, Callao, Surco y San Juan de Lurigancho, permitiendo a los asistentes elegir la opción más adecuada según su destino.

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Así, el regreso a casa tras el concierto se transforma en una experiencia más simple y segura, evitando largas caminatas o esperas para encontrar transporte.

Además, la productora One Entertainment anunció la disponibilidad de hasta 15 buses gratuitos que saldrán desde Arena 1 minutos después de cada concierto, con destinos a San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Surco (Bolichera). Esta iniciativa responde a la necesidad de facilitar el desplazamiento en una de las semanas más intensas para la agenda musical limeña.

Vías de accesos para el concierto de Soda Stereo la Costa Verde.

Rutas habilitadas por la ATU

Hacia Lurigancho – Chosica:

El servicio lo brindará la ruta 1219 de la empresa Vargasant SAC e irá por las avenidas Brasil, Grau, Los Virreyes, Metropolitano y Carretera Central.

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Hacia el Callao:

Hacia el primer puerto el servicio lo brindará la ruta 1205 de la empresa Vargasant SAC y los buses circularán por avenidas como Independencia y La Paz, entre otras.

Hacia Surco:

La ruta autorizada es 1493 de la Empresa de Transportes Próceres S.A. Los buses circularán por las avenidas El Ejército, José Pardo, Alfredo Benavides, Mariscal Ramón Castilla y Vía Expresa Sur.

Hacia San Juan de Lurigancho:

Este servicio será atendido por la ruta 1493 de la Empresa de Transportes Próceres S.A. y sus buses circularán por avenidas como Brasil, 28 de Julio, jr. Ancash, av. José Carlos Mariátegui y Santa Rosa de Lima, entre otras.

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Servicio especial de buses para los conciertos de Soda Stereo en la Arena 1.

Horarios, accesos y recomendaciones

La organización compartió detalles logísticos para quienes planean vivir esta experiencia. Las puertas de Arena 1 abrirán desde las 5:00 p. m., mientras que los conciertos iniciarán puntualmente a las 9:00 p. m.

Se sugiere llegar temprano, ya que el recinto cuenta con accesos limitados y las filas pueden crecer rápidamente. El ingreso peatonal por el puente del Parque Belén (Av. La Paz, cerca de Universitaria) se señala como la vía más cercana y cómoda, aunque existen otras alternativas como la bajada por Media Luna o el entorno del Parque John Lennon.

Para quienes lleguen en vehículo, la recomendación es prever tiempo extra debido a la congestión vehicular que suele registrarse entre las 18:00 y las 20:30 horas. El estacionamiento de Arena 1 se ubica junto al recinto, pero el acceso puede demorar más de lo habitual en esas franjas horarias.

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En materia de seguridad y control, las normas del evento son estrictas. Está prohibido ingresar con cigarrillos, encendedores, vapes o en estado de ebriedad.

Los menores solo pueden acceder acompañados de un adulto responsable y todos deben portar su boleto. Se recomienda llevar solo lo esencial y tener el DNI a la mano. Las entradas digitales deben descargarse con anticipación y, si se prefiere, llevar una copia impresa como respaldo.