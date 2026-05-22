Restaurante abrió sus puertas en VES y asaltan al primer comensal

Asaltan a primer cliente de restaurante recién inaugurado.

Un local de comida rápida en el distrito de Villa El Salvador (VES), en Lima, experimentó un asalto a mano armada en su primer día de funcionamiento, según informó la televisora local durante su cobertura del hecho. El incidente ocurrió en la calle José Olaya cerca de las ocho de la noche, cuando tres personas armadas irrumpieron en el establecimiento que recién abría sus puertas.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la cadena, el dueño del restaurante, un emprendedor que había invertido sus ahorros en el local, atendía en la puerta vendiendo anticuchos, mientras varios clientes se encontraban en el interior.

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Los asaltantes ingresaron de manera violenta y se dirigieron directamente a uno de los comensales que cenaba arroz chaufa, a quien le exigieron la entrega de sus pertenencias y la llave de su camioneta.

“El robo fue antes de las ocho de la noche. Nosotros estamos acá vendiendo como normal, sin pensar que iba a suceder eso. De un momento a otro, vinieron tres individuos, se metieron al local y se fueron de frente a un comensal que estaba sentado comiendo y le quitaron la llave de su automóvil”, relató el propietario en declaraciones recogidas por ATV Noticias.

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El testimonio añade que uno de los delincuentes tomó la llave, salió del restaurante y abordó el vehículo, mientras los otros dos continuaron despojando de sus pertenencias a los demás clientes.

Según la cobertura, las pertenencias sustraídas incluyeron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos de valor. Los asaltantes también exigieron la llave de una camioneta negra de lunas polarizadas, que fue hallada posteriormente a tres cuadras del establecimiento.

El dueño, al percatarse de la situación y ver a sus clientes en el suelo, intentó defenderlos usando una mesa como escudo. “Al ver que nadie hacía nada y que todos estaban en el suelo y ver el abuso no me gustó. Ahí fue donde yo opté por defender a las personas que estaban amedrentadas”, explicó el propietario. Durante este intento de defensa, los atacantes dispararon dos veces dentro del local, según relató la víctima para la televisora.

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Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar tras el aviso de los afectados. El caso generó indignación entre los vecinos y expuso la vulnerabilidad de los pequeños empresarios en el distrito. Vecinos exhortaron a las autoridades a que garanticen la seguridad de los emprendedores en zonas comerciales de Villa El Salvador.

Asaltan a primer cliente de restaurante recién inaugurado.

Robo en manada

Hace unos días, VES también fue el epicentro de la inseguridad. La modalidad de robo en manada continúa extendiéndose por el distrito. Esto quedó retratado luego que diez menores de edad acorralaron y agredieron a un adolescente de 14 años cerca de una tienda barrial, despojándolo de su teléfono, dinero y zapatillas.

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El ataque, registrado por cámaras de seguridad, fue confirmado por la Policía Nacional, que ya logró detener a dos de los presuntos responsables, quienes formarían parte de un grupo que opera bajo la misma modalidad en la zona.

La víctima fue atendida en un hospital y dada de alta pocas horas después. Este tipo de asaltos, que suele ocurrir cerca de centros educativos y comercios, ha generado preocupación entre vecinos y padres de familia, quienes denuncian el aumento de la inseguridad.