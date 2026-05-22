La semana más espacial de Ignacio Buse: Así fue su camino para llegar a la final del ATP 500 Hamburgo

Ilustración vibrante en acuarela del tenista Ignacio Buse, capturado en un momento de intensa emoción y grito, destacando sobre un fondo abstracto de tonos azules y morados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ignacio Buse llegó al Bitpanda Hamburg Open por la puerta más pequeña del torneo y está por salir por la más grande. El tenista peruano de 22 años entró al cuadro como clasificador, ganó dos partidos en la fase previa sin perder un set y, cinco días después, se convirtió en el primer peruano en llegar a una final de ATP 500 desde que Luis Horna lo hiciera en Viña del Mar en 2007. Este sábado 24 de mayo, en la pista central del Rothenbaum Tennis Center de Hamburgo, Buse disputará la primera final de un torneo de esta categoría de su carrera.

El camino fue largo, pero no dejó margen a la duda. Buse derrotó en orden al campeón defensor Flavio Cobolli, al checo Jakub Menšík, al francés Ugo Humbert y al estadounidense Aleksandar Kovacevic. Cuatro victorias en el cuadro principal, ninguna derrota y un ascenso al puesto 36 del PIF ATP Live Rankings, la cuarta posición más alta alcanzada por un peruano en la historia del circuito, solo por detrás de Horna (33), Pablo Arraya (29) y Jaime Yzaga (18).

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Antes de enfrentarse al cuadro principal, Buse tuvo que superar dos rondas de clasificación. Lo hizo con autoridad: venció al alemán Niels McDonald por 6-2 y 6-0, y al francés Hugo Gaston por 6-1 y 6-2. En total, cedió apenas cinco juegos en dos partidos. Esa solidez en la fase previa no fue un accidente: fue la señal de que Buse llegaba a Hamburgo en el mejor momento de su carrera.

Primera ronda: Buse derroca al campeón

El martes, en su debut en el cuadro principal, Buse venció a Flavio Cobolli —número 12 del mundo y vigente campeón del torneo— por 6-2 y 7-5 sin enfrentar una sola pelota de quiebre en contra. Fue la segunda victoria de su carrera ante un jugador del top 20 y la más resonante hasta ese momento. “Sabía que podía ganar. El nivel es muy parecido. Si tengo un buen día, creo que puedo competir. He intentado salir convencido y ha funcionado”, declaró tras el partido.

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Con ese resultado, Buse escaló al puesto 51 del ranking en vivo y entró por primera vez en su carrera al top 50 mundial.

Vive el increíble momento en que Ignacio Buse, de 22 años, conecta el golpe ganador de su vida para derrotar al campeón defensor en sets corridos. ¡Una sorpresa verdaderamente asombrosa en la primera ronda!

Segunda ronda: un doble ‘bagel’ ante Menšík

El miércoles, Buse no bajó el nivel. Se impuso al checo Jakub Menšík —número 28 del mundo y campeón de un Masters 1000— por 6-0 y 6-3 en uno de los partidos más dominantes de la semana en Hamburgo. Aprovechó las cuatro pelotas de quiebre que generó y no cedió ninguna en contra. Tras ese resultado, escaló al puesto 45 del ranking en vivo. Según el Infosys ATP Win/Loss Index, 16 de sus 17 victorias en el circuito se produjeron sobre arcilla, la superficie donde su juego alcanza su mejor expresión.

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La primera raqueta peruana dominó de principio a fin al checo Jakub Mensik (28 ATP) con un 81% de efectividad en el primer servicio y cuatro quiebres de break sin conceder ninguno. Con este resultado, Buse asegura los puntos necesarios para ingresar al top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

Cuartos de final: la remontada que lo catapultó

El jueves fue el partido más exigente de la semana. Buse cayó en el segundo set ante el francés Ugo Humbert y llegó a estar 0-3 abajo en el tercer set. Muchos lo daban por eliminado. Respondió con seis juegos consecutivos, cerró el partido 6-3, 5-7 y 6-3 en dos horas y 46 minutos y avanzó a semifinales. Convirtió ocho de las 13 oportunidades de quiebre que tuvo y sumó seis saques directos en el tramo decisivo.

Desde la pista, Buse envió un mensaje a su país: “Quiero enviar un mensaje a Perú. Gracias a todos por el apoyo. Esta semana creo que es una de las más especiales de mi vida. La gente de Perú es increíble, está en todos lados”. Con esa victoria escaló al puesto 41 del ranking en vivo.

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El peruano Ignacio Buse, que partía como no favorito, protagonizó una sorprendente victoria contra Ugo Humbert para avanzar a las semifinales del Abierto de Hamburgo tras una reñida batalla a tres sets.

Semifinales: Kovacevic no tuvo respuesta

La semifinal del viernes fue la más cómoda de la semana. Buse despachó a Kovacevic por 6-1 y 6-4 en una hora y cuatro minutos con un tenis sin fisuras: 93% de puntos ganados con el primer saque, cuatro quiebres en cinco oportunidades y apenas siete errores no forzados frente a los 28 de su rival. La calificación de desempeño oficial del ATP fue de 7.8 sobre 10 para el peruano, frente al 5.9 del estadounidense. “No puedo describir lo que siento en este momento. Es la semana más especial de mi vida”, declaró Buse tras el partido.

Ignacio Buse hace historia y clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo

Las palabras de Buse en su semana histórica

“No puedo describir lo que siento en este momento”, dijo Ignacio Buse al salir de la pista central del Rothenbaum Tennis Center, tras vencer al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-1 y 6-4 en las semifinales del Bitpanda Hamburg Open. El tenista peruano de 22 años acababa de convertirse en el primer compatriota en acceder a una final de ATP 500 y las palabras no le alcanzaban para explicarlo.

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En la conferencia de prensa, reconoció que los nervios de la semifinal superaron a los de la jornada anterior, pero no restó mérito a su actuación: “Creo que él no jugó su mejor tenis hoy, pero yo logré jugar un tenis realmente bueno”. También tuvo palabras para Kovacevic: “Tuvo una gran semana. Le deseo lo mejor para el resto de la temporada porque es una muy buena persona en el circuito”.

El tenista Ignacio Buse comparte su inmensa alegría en la entrevista en cancha tras derrotar a Kovacevic y clasificar a la final del ATP 500 de Hamburgo. Escucha sus reflexiones sobre el partido y este hito en su carrera.

Cuando le preguntaron qué significaría ganar el torneo, Buse no se proyectó hacia el trofeo: “Por ahora ya es la semana más especial de mi vida. Voy a tratar de disfrutar primero, quedarme en el presente. Es muy difícil, pero creo que ahí es donde juego mi mejor tenis”. El origen de ese nivel, según el propio Buse, fue trabajo sostenido: “Sabía que tenía el nivel. He estado trabajando muy bien estas últimas semanas. Solo tenía que creer en mí mismo”.

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Antes de retirarse, dirigió sus palabras al Perú con una emoción que no intentó disimular: “Gracias por todo el apoyo. Esta semana es una de las más especiales de mi vida. Los peruanos estamos locos, están en todos lados”. Buse disputa este sábado la final del Bitpanda Hamburg Open ante el australiano Alex de Minaur, número nueve del mundo.

La final del sábado

Ignacio Buse es el sexto jugador procedente de la fase clasificatoria en llegar a una final en la historia del torneo de Hamburgo, que se disputa desde 1990. Su rival este sábado 23 de mayo será el ganador del enfrentamiento entre Tommy Paul y De Minaur. Para el peruano, ganar el título significaría ingresar al top 30 del mundo y convertirse en el primer peruano en levantar un trofeo de ATP 500. El partido está programado para las 7:30 a.m. (hora de Perú).

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Buse ya es el cuarto peruano en llegar a una final ATP en la Era Abierta, detrás de Yzaga (11 finales), Arraya (cinco) y Horna (tres). A los 22 años, con una semana que ya es historia del tenis peruano, tiene una oportunidad más para seguir escribiéndola.